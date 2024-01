Aynı tas hep aynı hamam Hep vardır bir yanan Sanma ki tek dertli sensin Gülmeler hep yalan ** Sen değilsin Bir tek yalnız kalan Sen değilsin Her insan yalnız, inan ** Böyle gelmiş böyle gider Hep bir yanan vardır Sanma ki tek dertli sensin Gülmeler yalandır ** Sen değilsin Dünyada tek ağlayan Sen değilsin ** Tek mahrum kalan aşktan ** Vur kadehi Gönül hoş olsun, şarkılar sarhoş Dertlere pes deme Her şey fani, her şey boş Özleme eskiyi, karıştırma geçmişi ** Hayat bu, boş ver Her an her şey olsa da Hayat bu boş ver yaşa ** Hayat bu bazen Acı verir insana Hayat bu boş ver yaşa