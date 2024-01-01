Günahlar Sus ağlama, dönemem canım sana bir daha Vazgeç git diyemem ki gururuma Yazık olmuş o masum saf duygulara Yalnızlık güzel şeydir zor olsa da ilk defa Sus ağlama perişan hâlim bir tek kalan bana Onu da alma benden sığındığım "Bir gönül macerasıydı" diyorum O mahçup ağlamaklı soranlara ilk defa ** Günahlardan bıktım aman ver elini kurtar Beni buralardan Üşüyorum teslim oldum aşka ben neden? Böyle vuruldum ** Hep ayrı kalamam ya senden Hep böyle olmaz, olmaz sevgiler Hep ayrı kalamam ya senden Hep böyle, böyle biter sevgiler ** Sus ağlama, dönemem canım sana bir daha Vazgeç git diyemem ki gururuma Yazık olmuş o masum saf duygulara Yalnızlık güzel şeydir zor olsa da ilk defa Sus ağlama perişan hâlim bir tek kalan bana Onu da alma benden sığındığım "Bir gönül macerasıydı" diyorum O mahçup ağlamaklı soranlara ilk defa ** Günahlardan bıktım aman ver elini kurtar Beni buralardan Üşüyorum teslim oldum aşka ben neden? Böyle vuruldum ** Hep ayrı kalamam ya senden Hep böyle olmaz, olmaz sevgiler Hep ayrı kalamam ya senden Hep böyle, böyle biter sevgiler

Ağlayayım mı Ağlayayım mı devrilen yıllara Göz yumdum sade birkaç anıya Utanma, sıkılma benden, mecburum Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum *** Bazen utanıyorum sevgimden Bazen korkuyorum ölümden Neler geçer yar sözünden Hüzün geçer gül yüzünden *** Bazen utanıyorum sevgimden Bazen korkuyorum ölümden Neler geçer yar sözünden Hüzün geçer gül yüzünden *** Yaşın kadar geçtim sevgiden Her sevgi değildi böyle derinden Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan Titriyor, titriyor, titriyor ellerim *** Ne olur kızma! Genç değilim ki sevgilim... *** Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan Titriyor, titriyor, titriyor ellerim Ne olur kızma! Genç değilim ki sevgilim... *** Ağlayayım mı devrilen yıllara Göz yumdum sade birkaç anıya Utanma, sıkılma benden, mecburum Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum *** Bazen utanıyorum sevgimden Bazen korkuyorum ölümden Neler geçer yar sözünden Hüzün geçer gül yüzünden *** Bazen utanıyorum sevgimden Bazen korkuyorum ölümden Neler geçer yar sözünden Hüzün geçer gül yüzünden *** Yaşın kadar geçtim sevgiden Her sevgi değildi böyle derinden Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan Titriyor, titriyor, titriyor ellerim *** Ne olur kızma! Genç değilim ki sevgilim... *** Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan Titriyor, titriyor, titriyor ellerim Ne olur kızma! Genç değilim ki sevgilim...

Elveda Dedin Elveda dedin Bunu nasıl söyledin Sokaklar yine bomboş Acınacak haldeyim *** Gözlerim doluyor Tenimde bir üşüme Gün geçer gönül geçmez Unuturum belki de *** Kurtulur mu söyle Bu kalbim bu sevdadan Kolay olmaz öyle Toparlanmak ardından *** Yalvarmam boşuna bekleme hiç aramam Gün olur ayrılık unutulur, yeterim kendime Yok olamam acılarla

Müjdeler Ver Bir sabah uyanıp da Bakarım belki olursun yanımda Dokunur gururuma Beklerim seni bu evin anısına Yeter, yeter geçer *** Bir sabah uyanıp da Bakarım belki olursun yanımda Dokunur gururuma Beklerim seni bu evin anısına *** Bir sabah uyanıp da Bakarım belki olursun yanımda Dokunur gururuma Beklerim seni bu evin anısına Yeter, yeter geçer *** Söyle bana nedir bu tafra? Sebepsiz hiç kaldım yasta Söz ver bana, üzme beni Kırma beni, yormam seni *** Hayırsızım, ah hayırsızım Sensiz inan çok yalnızım Hata değil benim yazgım Düzelmiyor sevmen lazım *** Hadi gel, müjdeler ver Gözlerimdeki yaşları sil yeter Tut, tut ellerimi Sarıl sen de bana şımarık sevgilim *** Hadi gel, müjdeler ver Gözlerimdeki yaşları sil yeter Tut, tut ellerimi Sarıl sen de bana şımarık sevgilim Yeter, yeter geçer *** Söyle bana nedir bu tafra? Sebepsiz hiç kaldım yasta Söz ver bana, üzme beni Kırma beni, yormam seni *** Hayırsızım, ah hayırsızım Sensiz inan çok yalnızım Hata değil benim yazgım Düzelmiyor sevmen lazım *** Hadi gel, üzmeden gel Ağlıyor kalbim sev yeter Sev, inan yeter Zordu, yordu bu acı günler *** Hadi gel, müjdeler ver Gözlerimdeki yaşları sil yeter Tut, tut ellerimi Sarıl sen de bana şımarık sevgilim

Neler Olacak Beni ne hale koydun insafsız Böyle mi ayrılacaktık? Ben böyle, yana yana Ne hale düştüm *** Yine taş toprak Yüreğim çırılçıplak Hadi bir bak sonumuza Neler olacak? *** Ah burası Yanıyor efkarımdan Geceler kucak açmış Neler olacak? *** Beni ne hale koydun insafsız Böyle mi ayrılacaktık? Ben böyle, yana yana Ne hale düştüm *** Beni ne hale koydun insafsız Böyle mi ayrılacaktık? Ben böyle, yana yana Ne hale düştüm *** Gel, gel, gel Gel, hadi gel Hadi gel de gel bir sarıver Yüreğim unutmuyor Hadi sen de, sen de seviver *** Gel, hadi gel Hadi gel de gel bir sarıver Yüreğim unutmuyor Hadi sen de, sen de seviver *** Yine taş toprak Yüreğim çırılçıplak Hadi bir bak sonumuza Neler olacak? *** Ah burası Yanıyor efkarımdan Geceler kucak açmış Neler olacak? *** Beni ne hale koydun insafsız Böyle mi ayrılacaktık? Ben böyle, yana yana Ne hale düştüm *** Beni ne hale koydun insafsız Böyle mi ayrılacaktık? Ben böyle, yana yana Ne hale düştüm *** Gel, gel, gel Gel, hadi gel Hadi gel de gel bir sarıver Yüreğim unutmuyor Hadi sen de, sen de seviver *** Gel, hadi gel Hadi gel de gel bir sarıver Yüreğim unutmuyor Hadi sen de, sen de seviver *** Gel, hadi gel Hadi gel de gel bir sarıver Yüreğim unutmuyor Hadi sen de, sen de seviver *** Gel, hadi gel Hadi gel de gel bir sarıver Yüreğim unutmuyor Hadi sen de, sen de seviver

Ya Sen Ya Hiç Sus, soru sorma Sarıl yalnızca, susadım sana Sus, utanıyorum itiraflardan Ama mecburum sana *** Sus, beni yorma Olmadı işte, sen olmayınca Sus, benle oynama Söylemek çok zor ama mecburum sana *** Neden Tanrım? Bu yürek sana yanar İstersen deli de Ya sen ya hiç işte o kadar *** Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım Ya sen ya hiç, beni anla canım Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım *** Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım Vazgeçmem senden öyle inatçıyım *** Sus, beni yorma Olmadı işte, sen olmayınca Sus, benle oynama Söylemek çok zor ama mecburum sana *** Neden Tanrım? Bu yürek sana yanar İstersen deli de Ya sen ya hiç işte o kadar *** Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım Ya sen ya hiç, beni anla canım Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım *** Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım Vazgeçmem senden öyle inatçıyım *** Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım Ya sen ya hiç, beni anla canım Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım *** Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım Vazgeçmem senden öyle inatçıyım

Satmışım Aşkım servetim Al senin olsun Sevdiğimizi cümle alem duysun Güvendiğim dağlara kar yağmaz artık ** Ya sen ya hiç sevgilim benimsin artık Ağlayamam ki devrilen yıllara Bırak kendini akıp giden zamana Önceleri belki bir masum kedi ** Beş yarim var şimdi birbirinden deli Satmışım bu dünyanın Anasını babasını umrumda değil Yakmışım bu dünyanın Romasını parasını umrumda değil

Biri Var Ft Serkan Kaya Bir hayaldin öncesinde Adın konmuş aşk dilinde Ben senin sadece imkansızındım *** Kelimeler tükendi de Sen bitmedin bak içimde Bunu senden beklemezdim (biri var) *** Hangi yalan? hangi sebep? Cevabın yok bitti demek Belki de ben senin korkularındım *** Zorundayım zorundasın Hangi yolun sonundasın? Belki de sakladığın bir şey var *** Biri varsa aramızda, çığlıklarım yalnızlığa Bu ayrılık akşamında, gözyaşıma boğuldu dünya Sorma bana sensizliği, sorma bana gücün yoksa Gelen aynı giden aynı, bırak beni yalnızlığıma *** Hangi yalan? hangi sebep? Cevabın yok bitti demek Belki de ben senin korkularındım *** Zorundayım zorundasın Hangi yolun sonundasın? Belki de sakladığın bir şey var *** Bir hayaldin öncesinde Adın konmuş aşk dilinde Ben senin sadece imkansızındım *** Kelimeler tükendi de Sen bitmedin bak içimde Bunu senden beklemezdim (biri var) *** Hangi yalan? hangi sebep? Cevabın yok bitti demek Belki de ben senin korkularındım *** Ah, zorundayım zorundasın Hangi yolun sonundasın? Belki de sakladığın bir şey var *** Biri varsa aramızda, çığlıklarım yalnızlığa Bu ayrılık akşamında, gözyaşıma boğuldu dünya Sorma bana sensizliği, sorma bana gücün yoksa Gelen aynı giden aynı, bırak beni yalnızlığıma *** Hangi yalan? hangi sebep? Cevabın yok bitti demek Belki de ben senin korkularındım *** Zorundayım zorundasın Hangi yolun sonundasın? Belki de sakladığın bir şey var

Manolyam Beni terk edipte gittiğin gün var ya Dokunamaz oldum sevdiğin tüm eşyalara Geri dönmüyor ki senle geçen zaman Ağlama diyorlar ağlamam mı yıllarıma ** Adını verip de baktığım çiçek de Hiç gülmüyor artık inan gülmüyor yüzüme Ah bu yalanlar yalan hatıralar Bense ilk günkü gibi seviyorum seni ** Gittiğin gün neler oldu bilsen Bırakıp ta gider miydin beni sevsen Neler oldu neler oldu sana yarim Gölgelendik karanlık mı düştü yani ** Ah Manolyam vah Manolyam Biricik goncam ben sensiz duramam Ah manolyam vah Manolyam Biricik goncam ben sana kıyamam ** Ah manolyam vah manolyam Biricik goncam ben sensiz duramam Ah Manolyam vah Manolyam Biricik goncam ben sana kıyamam ** Beni terk edipte gittiğin gün var ya Dokunamaz oldum sevdiğin tüm eşyalara Geri dönmüyor ki senle geçen zaman Ağlama diyorlar ağlamam mı yıllarıma ** Adını verip de baktığım çiçek de Hiç gülmüyor artık inan gülmüyor yüzüme Ah bu yalanlar yalan hatıralar Bense ilk günkü gibi seviyorum seni ** Gittiğin gün neler oldu bilsen Bırakıp ta gider miydin beni sevsen Neler oldu neler oldu sana yarim Gölgelendik karanlık mı düştü yani ** Ah manolyam vah manolyam Biricik goncam ben sensiz duramam Ah Manolyam vah Manolyam Biricik goncam ben sana kıyamam ** Ah Manolyam vah Manolyam Biricik goncam ben sensiz duramam Ah Manolyam vah Manolyam Biricik goncam ben sana kıyamam