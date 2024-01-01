Hasret vuruyor gece gündüz kapımı Kimse gelmiyor aah o yâr gelmiyor Buna can dayanmaz, bilmeyen anlamaz Zâlim gelmiyor, o yâr gelmiyor ** Feda olsun günlerim yoluna hasret içerim Feda olsun yolların sonunda yârdan geçerim Feda olsun günlerim yoluna hasret içerim Feda olsun yolların sonunda yârdan geçerim ** Hasret vuruyor gece gündüz kapımı Kimse gelmiyor aah o yâr gelmiyor Buna can dayanmaz, bilmeyen anlamaz Zâlim gelmiyor, o yâr gelmiyor ** Feda olsun günlerim yoluna hasret içerim Feda olsun yolların sonunda yârdan geçerim Feda olsun günlerim yoluna hasret içerim Feda olsun yolların sonunda yârdan geçerim