Hasret Şarkı Sözleri
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Hasret vuruyor gece gündüz kapımı
Kimse gelmiyor aah o yâr gelmiyor
Buna can dayanmaz, bilmeyen anlamaz
Zâlim gelmiyor, o yâr gelmiyor
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Feda olsun günlerim yoluna hasret içerim
Feda olsun yolların sonunda yârdan geçerim
Feda olsun günlerim yoluna hasret içerim
Feda olsun yolların sonunda yârdan geçerim
**
Hasret vuruyor gece gündüz kapımı
Kimse gelmiyor aah o yâr gelmiyor
Buna can dayanmaz, bilmeyen anlamaz
Zâlim gelmiyor, o yâr gelmiyor
**
Feda olsun günlerim yoluna hasret içerim
Feda olsun yolların sonunda yârdan geçerim
Feda olsun günlerim yoluna hasret içerim
Feda olsun yolların sonunda yârdan geçerim