Bırakmıyor ki beni ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay O deli gözlerin of, of, of, of, of "Terkeder mi?" diye ay, ay, ay, ay, ay, ay Ay uyumadım geceleri of, of, of, of, of ** Hafta mı, ay mı, yıl mı? Ne zaman geleceksin? Bu son sevgilim beni öldüreceksin Hafta mı, ay mı, yıl mı? Ne zaman geleceksin? Bu son sevgilim beni öldüreceksin ** Geri dön, geri dön, geri dön bana güzel yârim Geri dön, geri dön duy artık sesimi Geri dön, geri dön, geri dön bana güzel yârim Geri dön, geri dön duy artık sesimi ** Bırakmıyor ki beni ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay O deli gözlеrin of, of, of, of, of "Terkeder mi?" diyе ay, ay, ay, ay, ay, ay Ay uyumadım geceleri of, of, of, of, of ** Hafta mı, ay mı, yıl mı? Ne zaman geleceksin? Bu son sevgilim beni öldüreceksin Hafta mı, ay mı, yıl mı? ** Ne zaman geleceksin? Bu son sevgilim beni öldüreceksin Geri dön, geri dön, geri dön bana güzel yârim Geri dön, geri dön duy artık sesimi Geri dön, geri dön, geri dön bana güzel yârim Geri dön, geri dön duy artık sesimi