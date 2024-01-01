Bendeniz Şarkı Sözleri
Bendeniz Bendeniz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bendeniz Bendeniz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bendeniz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Aynı tas hep aynı hamam
Hep vardır bir yanan
Sanma ki tek dertli sensin
Gülmeler hep yalan
**
Sen değilsin
Bir tek yalnız kalan
Sen değilsin
Her insan yalnız, inan
**
Böyle gelmiş böyle gider
Hep bir yanan vardır
Sanma ki tek dertli sensin
Gülmeler yalandır
**
Sen değilsin
Dünyada tek ağlayan
Sen değilsin
**
Tek mahrum kalan aşktan
**
Vur kadehi
Gönül hoş olsun, şarkılar sarhoş
Dertlere pes deme
Her şey fani, her şey boş
Özleme eskiyi, karıştırma geçmişi
**
Hayat bu, boş ver
Her an her şey olsa da
Hayat bu boş ver yaşa
**
Hayat bu bazen
Acı verir insana
Hayat bu boş ver yaşa
-
Sensizlik geceler boyunca
Islak gözlerimde hayalin
Anılar duruyor başucumda
Sanki hiç gitmemiş gibisin
***
Bırakma bırakma affet beni
Çok mu zor unutmak geçenleri
Hasrete yenilmez gerçek aşklar
Sevince vız gelir ayrılıklar
***
Ah bir bilsen nasıl pişmanım şimdi
Ah bir dönsen bir daha üzmem seni
Ben çok değiştim inan ki
Ah bir gelsen bir tutsam ellerini
Ah bir sevsen yine eskisi gibi
Sen o zaman gör halimi
***
Ayrılık tak etti canıma
Yeter hasretinle tükendim
Var mısın yeniden başlamaya
Hepsi bir şakaydı diyelim
***
Ağlatma ağlatma artık beni
Bir şans ver yıkmadan bu sevgiyi
Unutma yılların hatırı var
Sevince vız gelir ayrılıklar
-
Yoluma çok aşk çıkar benim daha
Bir defa aklıma koyduktan sonra
Bana ne sen kendi derdine yan
Acaba bulur musun bir ben daha
***
Elime ne fırsatlar geçer daha
Günümü gün etmek hiç de zor değil
Bana ne sen kendi derdine yan
Peşine düşmek benim işim değil
***
Sen kaybettin, sen yenildin
Zor gülecek, zor gözlerin
***
Fark etmez bana
Şans benden yana
Fark etmez bana
Hadi git yoluna
***
Sen kaybettin
Bana hiç dokunmaz
Sen kaybettin
Bana bir şey olmaz
***
Sen kaybettin
Gidişin ağlatmaz
Sen kaybettin
Yüreğim sızlamaz
-
Günahkarım, sitemkarım benim
Acı meleğim, acımasızım
Yaktın beni, beni zaman zaman
**
Bak yüzüme, bak yüzüme
Ağlıyorum görsene
Görüp de beni sevsene
Severken beni öpsene ah öpsene
**
Ah ne olur, ah ne olur
Özlüyorum gelsene
Gelip de benle kalsana
Durmadan beni sevsene ah öpsene
**
Geçimsizim, bilinmezim benim
Deli tutkum, güvenilmezim
Yaktın beni, beni zaman zaman
**
Ah ne olur, ah ne olur
Özlüyorum görsene
Görüp de benle kalsana
Durmadan beni sevsene ah öpsene
-
Düşünüyorum seni kır artık zincirleri
Veda et ayıplara dokunmasınlar sana
Bir yemin bin keder beni isyanlara iter
Sen de vur zamanlara hırpalatma sorumsuz
Savunma kendini bak yine yok olduk
Ya bu kahpe duygu yakıyor, yakıyor
Kaybolup gidiyorum gör artık ellerimi
Savaştım kendimle olmuyor, olmuyor
**
Düşünüyorum seni kır artık zincirleri
Veda et ayıplara dokunmasınlar sana
Bir yemin bin keder beni isyanlara iter
Sen de vur zamanlara hırpalatma sorumsuz
Savunma kendini bak yine yok olduk
Ya bu kahpe duygu yakıyor, yakıyor
Kaybolup gidiyorum gör artık ellerimi
Savaştım kendimle olmuyor, olmuyor
-
Kimsesizim çaresizim
Bitmiyor ki bu sonbahar
Sabrediyor istiyorum
Gel gel gel bana
Ah aydınlıktan uzağım
Beynimde bir derin düşünce
Halen yaşamaktayım
Dinle bak vuruyor kalbim
Sevgi yarına kalmaz
Biter burada bana inan
Zaman herkesi alır
Götürür bir köşeye bırakır
Bir fırtına var kalbimde
Esiyor hiç durmadan
Gözlerime bakıp bakıp
Gel gel gel bana
-
Bir söz söyle bin ahlar işit
İşine gelmezse hiç vermez geçit
Uygunsuz uçuk hep tavırları
Peşimde dolanır baş belası açılır gözleri
Beni görünce her an
Konu komşu duyacak düşüncesiz
Uyamam ben sana laf etme boşuna
Rezil ettin beni herkese
Bir söz söyle bin ahlar işit
İşine gelmezse hiç vermez geçit
Uygunsuz uçuk hep tavırları
Peşimde dolanır baş belası açılır gözleri
Beni görünce her an
Konu komşu duyacak düşüncesiz
Uyamam ben sana laf etme boşuna
Rezil ettin beni herkese
**
Benim adım Kerim'e göbek adım neyse ne
Bin oyuna getiririm seni düşersen peşime
Bana hep aynı olay sana sevmesi kolay
Evreşe yolları dar bana bakma yarim var
Benim adım Kerim'e göbek adım neyse ne
Bin oyuna getiririm seni düşersen peşime
Bana hep aynı olay sana sevmesi kolay
Evreşe yolları dar bana bakma yarim var
**
Bir söz söyle bin ahlar işit
İşine gelmezse hiç vermez geçit
Uygunsuz uçuk hep tavırları
Peşimde dolanır baş belası açılır gözleri
Beni görünce her an
Konu komşu duyacak düşüncesiz
Uyamam ben sana laf etme boşuna
Rezil ettin beni herkese
**
Benim adım Kerim'e göbek adım neyse ne
Bin oyuna getiririm seni düşersen peşime
Bana hep aynı olay sana sevmesi kolay
Evreşe yolları dar bana bakma yarim var
Benim adım Kerim'e göbek adım neyse ne
Bin oyuna getiririm seni düşersen peşime
Bana hep aynı olay sana sevmesi kolay
Evreşe yolları dar bana bakma yarim var
-
Buraya kadar mı sevdin
Herşey bitti mi
Fırtınan esmez mi hiç şimdi
Duramam böyle ben alışmam inan çok zor
Hadi sarıl bana hani sevgiliydik canım canım
**
Tuhaf ne kadar tuhaf
Oysa hep sevildim ben
Acı ne kadar acı
Oysa hep sevildim ben
**
Savrulmadan rüzgarınla
Kavrulmadan ateşinle
Olur olmaz dertlerinde
Yine bana dön
**
Sanma ki her sevda yakmaz
Senin canını
Kolay mı sanıyorsun sen
Bana bir şey söyle haydi durma öyle
Bak gör biraz zaman sana
Hani sevgiliydik canım