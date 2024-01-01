Gün doğarken güneş gibi yüreğimde ateş gibi Ne bir âşık ne Leyla misâli özledim Özledim seni kavuşmalıyız bu dünya yıkılsa Kavuşmalı dost düşman bir olsa Ben deliyim sevgilim aşktan da deli Özledim Özledim seni ** Hayret istemiyor ki hayret anlamıyorum Hayret gücenmedim ki hayret ağlamıyorum ** O beni ne çok severdi Aç, aç, aç kalbim duracak Aç, aç nasıl olacak? Kaç, kaç, kaç nereye kadar? Kaç, kaç sonuna kadar O beni ne çok severmiş, yok ya ** Gün doğarken güneş gibi yüreğimde ateş gibi Ne bir âşık nе Leyla misâli özledim Özledim sеni Gücüm yetmez boş veririm hiç sanma Sabrımın sonu yok bu aşk yolunda Belki bugün belki de yarın canım Unuturum, unuturum seni ** Hayret istemiyor ki hayret anlamıyorum Hayret gücenmedim ki hayret ağlamıyorum ** O beni ne çok severdi Aç, aç, aç kalbim duracak Aç, aç nasıl olacak? Kaç, kaç, kaç nereye kadar? Kaç, kaç sonuna kadar O beni ne çok severmiş, yok ya