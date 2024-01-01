Hayret Şarkı Sözleri
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Gün doğarken güneş gibi yüreğimde ateş gibi
Ne bir âşık ne Leyla misâli özledim
Özledim seni kavuşmalıyız bu dünya yıkılsa
Kavuşmalı dost düşman bir olsa
Ben deliyim sevgilim aşktan da deli Özledim
Özledim seni
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Hayret istemiyor ki hayret anlamıyorum
Hayret gücenmedim ki hayret ağlamıyorum
**
O beni ne çok severdi
Aç, aç, aç kalbim duracak
Aç, aç nasıl olacak?
Kaç, kaç, kaç nereye kadar?
Kaç, kaç sonuna kadar
O beni ne çok severmiş, yok ya
**
Gün doğarken güneş gibi yüreğimde ateş gibi
Ne bir âşık nе Leyla misâli özledim
Özledim sеni
Gücüm yetmez boş veririm hiç sanma
Sabrımın sonu yok bu aşk yolunda
Belki bugün belki de yarın canım
Unuturum, unuturum seni
**
Hayret istemiyor ki hayret anlamıyorum
Hayret gücenmedim ki hayret ağlamıyorum
**
O beni ne çok severdi
Aç, aç, aç kalbim duracak
Aç, aç nasıl olacak?
Kaç, kaç, kaç nereye kadar?
Kaç, kaç sonuna kadar
O beni ne çok severmiş, yok ya