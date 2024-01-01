Yine aldı başını gitti zâlim yâr Bu evde ne yaşandı bittiyse hepsi helal Yine aldı başını gitti zâlim yâr Bu evde ne yaşandı bittiyse hepsi helal ** Geri dönmek istedi gururu elvermedi Ne yaptım ne ettiysem olmadı, olmadı Geri dönmek istedi gururu elvermedi Ne yaptım ne ettiysem olmadı, olmadı ** Bahar oldum çiçeğime uçtun da geldin Sana açtım kollarımı koştun da geldin Sana ne demeli yavrum yok ettin beni Söyle dünya da kim çeker bu eziyeti ** Bahar oldum çiçeğime uçtun da geldin Sana açtım kollarımı koştun da geldin Sana ne demeli yavrum yok ettin beni Söyle dünya da kim çeker bu eziyeti ** Hoppa nina, ninna ninna, ninna, nay Ninna, nina, ninna ninna, ninna, nay Hoppa nina, ninna ninna, ninna, nay Ninna, nina, ninna ninna, ninna, nay ** Yine aldı başını gitti zâlim yâr Bu evde ne yaşandı bittiyse hepsi helal Yine aldı başını gitti zâlim yâr Bu evde ne yaşandı bittiyse hepsi helal Geri dönmek istedi gururu elvermedi Ne yaptım ne ettiysem olmadı, olmadı Geri dönmek istedi gururu elvermedi Ne yaptım ne ettiysem olmadı, olmadı ** Bahar oldum çiçeğime uçtun da geldin Sana açtım kollarımı koştun da geldin Sana ne demeli yavrum yok ettin beni Söyle dünya da kim çeker bu eziyeti ** Bahar oldum çiçeğime uçtun da geldin Sana açtım kollarımı koştun da geldin Sana ne demeli yavrum yok ettin beni Söyle dünya da kim çeker bu eziyeti ** Hoppa nina, ninna ninna, ninna, nay Ninna, nina, ninna ninna, ninna, nay Hoppa nina, ninna ninna, ninna, nay Ninna, nina, ninna ninna, ninna, nay