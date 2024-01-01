Helal Şarkı Sözleri
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Yine aldı başını gitti zâlim yâr
Bu evde ne yaşandı bittiyse hepsi helal
Yine aldı başını gitti zâlim yâr
Bu evde ne yaşandı bittiyse hepsi helal
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Geri dönmek istedi gururu elvermedi
Ne yaptım ne ettiysem olmadı, olmadı
Geri dönmek istedi gururu elvermedi
Ne yaptım ne ettiysem olmadı, olmadı
**
Bahar oldum çiçeğime uçtun da geldin
Sana açtım kollarımı koştun da geldin
Sana ne demeli yavrum yok ettin beni
Söyle dünya da kim çeker bu eziyeti
**
Bahar oldum çiçeğime uçtun da geldin
Sana açtım kollarımı koştun da geldin
Sana ne demeli yavrum yok ettin beni
Söyle dünya da kim çeker bu eziyeti
**
Hoppa nina, ninna ninna, ninna, nay
Ninna, nina, ninna ninna, ninna, nay
Hoppa nina, ninna ninna, ninna, nay
Ninna, nina, ninna ninna, ninna, nay
**
Yine aldı başını gitti zâlim yâr
Bu evde ne yaşandı bittiyse hepsi helal
Yine aldı başını gitti zâlim yâr
Bu evde ne yaşandı bittiyse hepsi helal
Geri dönmek istedi gururu elvermedi
Ne yaptım ne ettiysem olmadı, olmadı
Geri dönmek istedi gururu elvermedi
Ne yaptım ne ettiysem olmadı, olmadı
**
Bahar oldum çiçeğime uçtun da geldin
Sana açtım kollarımı koştun da geldin
Sana ne demeli yavrum yok ettin beni
Söyle dünya da kim çeker bu eziyeti
**
Bahar oldum çiçeğime uçtun da geldin
Sana açtım kollarımı koştun da geldin
Sana ne demeli yavrum yok ettin beni
Söyle dünya da kim çeker bu eziyeti
**
Hoppa nina, ninna ninna, ninna, nay
Ninna, nina, ninna ninna, ninna, nay
Hoppa nina, ninna ninna, ninna, nay
Ninna, nina, ninna ninna, ninna, nay