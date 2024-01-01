Hello Papi,Hello Mama Tanrı verir, kul saklar bende para ne arar? Beklemeyin a dostlar bir yemeklik tuzum var ** Derdin var mı arkadaş? Vur kafanı yavaş yavaş belki acırlar hâline Dünya'da dostluk tıraş yollarda tam on saat Çekilir mi bu hayat? Sana kavuşmak için Ömür bitti ey hayat ** Yollarda tam on saat çekilir mi bu hayat? Sana kavuşmak için ömür bitti ey hayat ** Hello papi, hello mama Yetmedi dertler, ay yollayın daha Hello papi, hello mama Yetmedi dertler, ay yollayın daha ** Daha, daha şıkır şıkır şıkırdama Gel bana gel aa-a şıkır şıkır şıkırdama Gel bana gel ** Tanrı verir, kul saklar bende para ne arar? Beklemeyin a dostlar bir yemeklik tuzum var Derdin var mı arkadaş? Vur kafanı yavaş yavaş bеlki acırlar hâline Dünya'da dostluk tıraş ** Yollarda tam on saat çekilir mi bu hayat? Sana kavuşmak için ömür bitti ey hayat ** Yollarda tam on saat çеkilir mi bu hayat? Sana kavuşmak için ömür bitti ey hayat ** Hello papi, hello mama Yetmedi dertler, ay yollayın daha Hello papi, hello mama Yetmedi dertler, ay yollayın daha ** Daha, daha şıkır şıkır şıkırdama Gel bana gel aa-a şıkır şıkır şıkırdama Gel bana gel

Yorma Bir gün kadar kısa gecem Günüm sensiz sensiz hecem Kal diyemem git diyemem Bekliyorum sev diyemem *** Bir dert biter biri başlar Gözümden süzülür yaşlar Saçlarıma düşer aklar Söyleyemem duy diyemem *** Yok olur anılar bitmez Geceler acılar dinmez Eriyor yüreğim hissetmez Bedenim seni hiç terketmez *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma ne olur Geri dön bırakıp beni gitme Ne olur beni yangına itme *** Bir gün kadar kısa gecem Günüm sensiz sensiz hecem Kal diyemem git diyemem Bekliyorum sev diyemem *** Bir dert biter biri başlar Gözümden süzülür yaşlar Saçlarıma düşer aklar Söyleyemem duy diyemem *** Yok olur anılar bitmez Geceler acılar dinmez Eriyor yüreğim hissetmez Bedenim seni hiç terketmez *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma ne olur Geri dön bırakıp beni gitme Ne olur beni yangına itme *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma ne olur Geri dön bırakıp beni gitme Ne olur beni yangına itme *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma... Ne olur beni yangına itme *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma ne olur Geri dön bırakıp beni gitme Ne olur beni yangına itme

İyi Günler İnsanlar Neden neden neden her şey değişti Söyleyin söyleyin zaman mı değişti Bizler mi değiştik neden her şey değişti *** İyi günler gökyüzü, iyi günler insanlar Söyleyin böyle miydi bu dünya bir zamanlar *** Nerde geçen günlerim nerde gülen gözlerim Neden hala dolmuyor sevgilerle ellerim İyi günler gökyüzü iyi günler insanlar Söyleyin böyle miydi bu dünya bir zamanlar