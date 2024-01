Ne tahammülüm kaldı sana Ne yüzünü görmeye mecalim Her şey olup bitti ama Terk edecek cesaretin yok ki senin Ne tahammülüm kaldı sana Ne yüzünü görmeye mecalim Her şey olup bitti ama Terk edecek cesaretin yok ki senin ** Şimdi ne yapsan bana nafile, nafile Ters düz oldu sanki dünyam duracağım sözümde İnan yoksun gözümde şimdi ne yapsan bana Nafile, nafile ters düz oldu sanki dünyam Duracağım sözümde i̇nan yoksun gözümde ** Ne tahammülüm kaldı sana Ne yüzünü görmeye mecalim Her şey olup bitti ama Terk edecek cesaretin yok ki senin ** Şimdi ne yapsan bana nafile, nafile Ters düz oldu sanki dünyam duracağım sözümde İnan yoksun gözümde ** Her insan sonunda bıkarmış aşktan Ne yaparsan yap olmuyor baştan Hata bir kere yapılır bin kere değil Aşk onurlu yaşanır oyuncak değil Anlıyor musun, duymak istiyor musun? Bitti bu aşk sevgili görmüyor musun? Sevdanla dolu taş oldu yürek Dönmem artık dönemem elbet ** Şimdi ne yapsan bana nafile, nafile Ters düz oldu sanki dünyam duracağım sözümde İnan yoksun gözümde şimdi ne yapsan bana Nafile, nafile ters düz oldu sanki dünyam Duracağım sözümde i̇nan yoksun gözümde Şimdi ne yapsan bana nafile, nafile Ters düz oldu sanki dünyam duracağım sözümde İnan yoksun gözümde şimdi ne yapsan bana Nafile, nafile ters düz oldu sanki dünyam Duracağım sözümde i̇nan yoksun gözümde