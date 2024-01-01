İhtiyacım Var Şarkı Sözleri
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Gece uçurum, gece esmer koyulaştı hüzünler
Yine sana ihtiyacım var
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Bu saatler de olur ihanetler
Bu saatlerde cinayetler senin sevgine benim
İhtiyacım var
**
Dudaklarımı kanatır dişlerim
Bitmiyorsa aşkım şiddetim
Yaprak gibi düşüyor bedenim
Gel bir nefesinle öleyim
Cennet koynunda saklı senin
Cennet ellerin gözlerin
Yasak sevgilim cennetin
Beni sevmеdiğini söyle de öleyim
**
İhtiyacım var o dеrin gözlerine
İhtiyacım var o deli sözlerine
İhtiyacım var o vahşi öpüşüne
İhtiyacım var arsız heveslere hadi gel
**
Gece uçurum, gece esmer koyulaştı hüzünler
Yine sana ihtiyacım var
**
Bu saatler de olur ihanetler
Bu saatlerde cinayetler senin sevgine benim
İhtiyacım var
**
Dudaklarımı kanatır dişlerim
Bitmiyorsa aşkım şiddetim
Yaprak gibi düşüyor bedenim
Gel bir nefesinle öleyim
Cennet koynunda saklı senin
Cennet ellerin gözlerin
Yasak sevgilim cennetin
Beni sevmediğini söyle de öleyim
**
İhtiyacım var o derin gözlerine
İhtiyacım var o deli sözlerine
İhtiyacım var o vahşi öpüşüne
İhtiyacım var arsız heveslere hadi gel