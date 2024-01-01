Gece uçurum, gece esmer koyulaştı hüzünler Yine sana ihtiyacım var ** Bu saatler de olur ihanetler Bu saatlerde cinayetler senin sevgine benim İhtiyacım var ** Dudaklarımı kanatır dişlerim Bitmiyorsa aşkım şiddetim Yaprak gibi düşüyor bedenim Gel bir nefesinle öleyim Cennet koynunda saklı senin Cennet ellerin gözlerin Yasak sevgilim cennetin Beni sevmеdiğini söyle de öleyim ** İhtiyacım var o dеrin gözlerine İhtiyacım var o deli sözlerine İhtiyacım var o vahşi öpüşüne İhtiyacım var arsız heveslere hadi gel ** Gece uçurum, gece esmer koyulaştı hüzünler Yine sana ihtiyacım var ** Bu saatler de olur ihanetler Bu saatlerde cinayetler senin sevgine benim İhtiyacım var ** Dudaklarımı kanatır dişlerim Bitmiyorsa aşkım şiddetim Yaprak gibi düşüyor bedenim Gel bir nefesinle öleyim Cennet koynunda saklı senin Cennet ellerin gözlerin Yasak sevgilim cennetin Beni sevmediğini söyle de öleyim ** İhtiyacım var o derin gözlerine İhtiyacım var o deli sözlerine İhtiyacım var o vahşi öpüşüne İhtiyacım var arsız heveslere hadi gel