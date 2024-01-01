İmkansız Hiç kimse sen değil yar Tadıdır acının sonbahar Hiçbir aşk böyle değil yar Bırakmıyor hatıralar düşersen ta derine Gel tutun ellerime gözlerim doğruyu söyler Seviyorum deliler gibi hem de Saklayamadım sevdiğimi Bilmeliyiz vaktin geçtiğini Bu yangın yok etse de beni Ayrılmam senden, senden ** Tamiri imkansızdır bazen herşeyin Nefesimi tuttum sanki öleceğim Yine de son nefesimde hani dizinin dibinde Yine ben aşk, aşk, aşk isteyeceğim Tamiri imkansızdır bazen herşeyin Nefesimi tuttum sanki öleceğim Yine de son nefesimde hani dizinin dibinde Yine ben aşk, aşk, aşk isteyeceğim

Biri Var Bir hayaldin öncesinde Adın konmuş aşk dilinde Ben senin sadece imkansızındım *** Kelimeler tükendi de Sen bitmedin bak içimde Bunu senden beklemezdim (biri var) *** Hangi yalan? hangi sebep? Cevabın yok bitti demek Belki de ben senin korkularındım *** Zorundayım zorundasın Hangi yolun sonundasın? Belki de sakladığın bir şey var *** Biri varsa aramızda, çığlıklarım yalnızlığa Bu ayrılık akşamında, gözyaşıma boğuldu dünya Sorma bana sensizliği, sorma bana gücün yoksa Gelen aynı giden aynı, bırak beni yalnızlığıma *** Hangi yalan? hangi sebep? Cevabın yok bitti demek Belki de ben senin korkularındım *** Zorundayım zorundasın Hangi yolun sonundasın? Belki de sakladığın bir şey var *** Bir hayaldin öncesinde Adın konmuş aşk dilinde Ben senin sadece imkansızındım *** Kelimeler tükendi de Sen bitmedin bak içimde Bunu senden beklemezdim (biri var) *** Hangi yalan? hangi sebep? Cevabın yok bitti demek Belki de ben senin korkularındım *** Ah, zorundayım zorundasın Hangi yolun sonundasın? Belki de sakladığın bir şey var *** Biri varsa aramızda, çığlıklarım yalnızlığa Bu ayrılık akşamında, gözyaşıma boğuldu dünya Sorma bana sensizliği, sorma bana gücün yoksa Gelen aynı giden aynı, bırak beni yalnızlığıma *** Hangi yalan? hangi sebep? Cevabın yok bitti demek Belki de ben senin korkularındım *** Zorundayım zorundasın Hangi yolun sonundasın? Belki de sakladığın bir şey var

Çatlat bi baktım yanakları al al bu güneş lekesi yok yok ruj lekesi sanki canım aşk perisi kötü niyetli ark niyetli fesat olsam ne olur ahh olsam ne olur hani derler ya çooook çatlat hadi çatlat beni yak yakabilirsen umursamam ki, yadırgamam ki çatlat hadi çatlat beni yak yakabilirsen kıpırdamam ki kolay mı sanki ** baktım öldü bitti benim için yoktur sakası zır zır ağlaması sanki bilerek oynaması cin fikirli ark niyetli sana sövsem ne olur ahh ölsem ne olur hani derler ya çoookkk çatlat hadi çatlat beni yak yakabilirsen umursamam ki, yadırgamam ki çatlat hadi çatlat beni yak yakabilirsen kıpırdamam ki kolay mı sanki ** sen anca buna laf yetiştir imaj bozuk biraz değiştir her kadını canım annen mi sandın okuyup kafanı biraz geliştir kişisel dünyama özel hayat bana uymaz yoksa maneviyat araba? para? yola gelir mi sandın bu numara artık bayat

Nafile Ne tahammülüm kaldı sana Ne yüzünü görmeye mecalim Her şey olup bitti ama Terk edecek cesaretin yok ki senin Ne tahammülüm kaldı sana Ne yüzünü görmeye mecalim Her şey olup bitti ama Terk edecek cesaretin yok ki senin ** Şimdi ne yapsan bana nafile, nafile Ters düz oldu sanki dünyam duracağım sözümde İnan yoksun gözümde şimdi ne yapsan bana Nafile, nafile ters düz oldu sanki dünyam Duracağım sözümde i̇nan yoksun gözümde ** Ne tahammülüm kaldı sana Ne yüzünü görmeye mecalim Her şey olup bitti ama Terk edecek cesaretin yok ki senin ** Şimdi ne yapsan bana nafile, nafile Ters düz oldu sanki dünyam duracağım sözümde İnan yoksun gözümde ** Her insan sonunda bıkarmış aşktan Ne yaparsan yap olmuyor baştan Hata bir kere yapılır bin kere değil Aşk onurlu yaşanır oyuncak değil Anlıyor musun, duymak istiyor musun? Bitti bu aşk sevgili görmüyor musun? Sevdanla dolu taş oldu yürek Dönmem artık dönemem elbet ** Şimdi ne yapsan bana nafile, nafile Ters düz oldu sanki dünyam duracağım sözümde İnan yoksun gözümde şimdi ne yapsan bana Nafile, nafile ters düz oldu sanki dünyam Duracağım sözümde i̇nan yoksun gözümde Şimdi ne yapsan bana nafile, nafile Ters düz oldu sanki dünyam duracağım sözümde İnan yoksun gözümde şimdi ne yapsan bana Nafile, nafile ters düz oldu sanki dünyam Duracağım sözümde i̇nan yoksun gözümde

Ayrı Telden Anladım aşk bir hoyrat eğlence Kurbanını seçer zamanı gelince Nefesler tutulur gözlere kan oturur Avunmaya çalışırız kendi yöntemimizce Anladım aşk bir hoyrat eğlence Kurbanını seçer zamanı gelince Nefesler tutulur gözlere kan oturur Avunmaya çalışırız kendi yöntemimizce Bir baktım içim yandı gözlerine Bazen aşk fazladır şu sözlerime Kavuşmaz yürekler kavuşmaz bazen Anladım o ayrı telden ben ayrı teldеn ** Herkes, herkеs aşk ister sevilmek ister Fırsat bu fırsat bil yoksa gönlüm geçer Kıymet bilmeyen bir gün kıymetsiz kalır Yoksa farkın çek git diğerlerinden Herkes, herkes aşk ister sevilmek ister Fırsat bu fırsat bil yoksa gönlüm geçer Kıymet bilmeyen bir gün kıymetsiz kalır Yoksa farkın çek git diğerlerinden ** Anladım aşk bir hoyrat eğlence Kurbanını seçer zamanı gelince Nefesler tutulur gözlere kan oturur Avunmaya çalışırız kendi yöntemimizce Anladım aşk bir hoyrat eğlence Kurbanını seçer zamanı gelince Nefesler tutulur gözlere kan oturur Avunmaya çalışırız kendi yöntemimizce Bir baktım içim yandı gözlerine Bazen aşk fazladır şu sözlerime Kavuşmaz yürekler kavuşmaz bazen Anladım o ayrı telden ben ayrı telden ** Herkes, herkes aşk ister sevilmek ister Fırsat bu fırsat bil yoksa gönlüm geçer Kıymet bilmeyen bir gün kıymetsiz kalır Yoksa farkın çek git diğerlerinden Herkes, herkes aşk ister sevilmek ister Fırsat bu fırsat bil yoksa gönlüm geçer Kıymet bilmeyen bir gün kıymetsiz kalır Yoksa farkın çek git diğerlerinden

Check-ın Hem kocan olsun hem paran olsun Evin barkın çoluk çocuk yan yatalım mı? Kaçamak aşklar birebir başlar Eh adam olan sakınır başını parlatalım mı? Samimiyetsiz, kafalar renksiz Eşim dostum hayran diye biz oynatalım mı? ** Çekin, çekin, çekin onları Çekin, çekin, çekin önümden Çekin, çekin, çekin bıkmadan Oynamış çivisi yerinden Çekin, çekin, çekin onları Çekin, çekin, çekin önümden Çekin, çekin, çekin bıkmadan Muhabbet koyu yerinden ** Ay duyulmasın, ay görülmesin Eski sevgilim ayıp olmasın Süslenelim mi, gezinelim mi Gel seninle de görünelim mi? ** Çеkin, çekin, çekin onları Çekin, çеkin, çekin önümden Çekin, çekin, çekin bıkmadan Oynamış çivisi yerinden Çekin, çekin, çekin onları Çekin, çekin, çekin önümden Çekin, çekin, çekin bıkmadan ** Muhabbet koyu yerinden Hem kocan olsun hem paran olsun Evin barkın çoluk çocuk yan yatalım mı? Kaçamak aşklar birebir başlar Eh adam olan sakınır başını parlatalım mı? Samimiyetsiz, kafalar renksiz Eşim dostum hayran diye biz oynatalım mı? ** Çekin, çekin, çekin onları Çekin, çekin, çekin önümden Çekin, çekin, çekin bıkmadan Oynamış çivisi yerinden ** Çekin, çekin, çekin onları Çekin, çekin, çekin önümden Çekin, çekin, çekin bıkmadan Muhabbet koyu yerinden ** Çekin, çekin, çekin onları Çekin, çekin, çekin önümden Çekin, çekin, çekin bıkmadan Oynamış çivisi yerinden ** Çekin, çekin, çekin onları Çekin, çekin, çekin önümden Çekin, çekin, çekin bıkmadan Muhabbet koyu yerinden

Yangın Yeri Bu sefer herşey aşktan ibaret Bu sefer kurtulmam imkansız Bilirim her acının sebebi var Ne yapsan sendeydi aklım ** Anladım kolay değildi Mümkün olsa ne çare İhanet senden yana aşk benden Herşeyi aldın elimizden ** Yok yere sevdiğin birine Yok yere üzüldüm Boş yere çektin dediler Kaç kere bölündüm ** Her şeye küstü yüreğim Bir sana sevindim Çok şeye sustu bu dilim Bir sana yenildim ** Yangın yangın yeri içim istiyor seni Nasıl bir aşk bu yasaktı bana Yandım yandım bittim razıyım herşeyi hakettim Ne olur hüzün bırakma bana

Herkes Herkes yalancı, herkes Herkes peşimde, herkes Unutma değişti, dünyam Herkes yabancı, herkes Herkes yalancı, herkes Herkes peşimde, herkes Unutma değişti, dünyam Herkes yabancı, herkes Olamıyorum sensiz kaldım Bomboş geliyor hayat Geriye bir sen kaldın bir de ben Gereksiz gurur oysa "Niye?" diye sorduğum sorular Suçluydum bende ara sıra Yalnızlık korkulu rüya ** Dön ne olur dön kalmasın bu aşk yarıda Dön ne olur dön gidelim uzak diyarlara Dön ne olur dön tutunacak dalım göz bebeğim Dön ne olur dön gereksiz bu kavga bu karmaşa Dön ne olur dön dön ne olur dön Kaldım sebepsiz yalnızlığımla ** Herkes yalancı, herkes Herkes peşimde, herkes Unutma değişti, dünyam Herkes yabancı, herkes Herkes yalancı, herkes Herkes peşimde, herkes Unutma değişti, dünyam Herkes yabancı, herkes Olamıyorum sensiz kaldım Bomboş geliyor hayat Geriye bir sen kaldın bir de ben Gereksiz gurur oysa "Niye?" diye sorduğum sorular Suçluydum bende ara sıra Yalnızlık korkulu rüya ** Dön ne olur dön kalmasın bu aşk yarıda Dön ne olur dön gidelim uzak diyarlara Dön ne olur dön tutunacak dalım göz bebeğim Dön ne olur dön gereksiz bu kavga bu karmaşa Dön ne olur dön dön ne olur dön Kaldım sebepsiz yalnızlığımla

Tövbe De Tutamam ki atarım kendimi denizlere Şifası sen cefası inat yüreğimin Ah durdurdum kendimi inan ki her seferinde ** Kaçıncı aşk bu kaçıncı beste Yaşar mı yürek yaşar mı söyle Sevmiyorum desen yüzüme İnanmaz içim inanmaz işte ** Tövbe de tövbe de yaparım Tövbe de içinden atarım Kendimi sen uyurken Sonumu sen yazdın tövbe de (Sonumu sen yazma tövbe de)