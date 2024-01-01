Bendeniz II Şarkı Sözleri
Bendeniz Bendeniz II şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bendeniz Bendeniz II şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bendeniz II sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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İstemiyorum ben böylesi sevdayı
İstemiyorum ben böyle ağlamayı
İstemiyorum ben böyle kahrolmayı
İstemiyorum ben senle olan sevdayı
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Gittiğini gördüğüm anda yıkıldım
Yastığımda kalmış o sarı saçların
Vücudum titriyor ellerim yanıyor
Hasretinden kalbim gitgide eriyor
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İstemiyorum ben böylesi sevdayı
İstemiyorum ben senle olan sevdayı
**
Böyle geçinmek zor
Böyle yaşamak zor
İsyanım zamanlara
İsyanım yalanlara
**
Akşam hüzünleri gece darbeleri
Sabaha çıkmıyor hüznün saatleri
Korkma ağlamıyor içimdeki çocuk
Sadece birazcık sevgilerim buruk
İstemiyorum ben böyle kahrolmayı
İstemiyorum ben senle olan sevdayı
İstemiyorum ben böylesi sevdayı
İstemiyorum ben böyle ağlamayı
İstemiyorum ben böyle kahrolmayı
İstemiyorum ben senle olan sevdayı
İstemiyorum ben (ben ben ben)
İstemiyorum ben (ben ben ben)
İstemiyorum ben böylesi sevdayı
İstemiyorum ben böyle ağlamayı
İstemiyorum ben böyle kahrolmayı
İstemiyorum ben senle olan sevdayı
**
İstemiyorum ben (ben ben ben)
İstemiyorum ben (ben ben ben)
İstemiyorum ben (ben ben ben)
-
Asılı kaldım bir ipin ucunda
Gerildim durdum ben yokluğunda
Bir avuntu aradım durdum
Gecenin kör boşluğunda
***
Yüreğim daldan düşen bir yaprak
Gözlerim gökten kopan bir yıldız
Beklemek diyorsun sevgilim
Söyle nereye kadar
***
Gönül yareler içinde
Yürüyor hüzünler şehrine
Gönül uslansa bir çare
Ama koşuyor hasretler peşinde
***
Yüzüm ellerim siliniyor aşkım
Sabrım tükeniyor
Ben diye birşey sen diye sevda
Canım kalmıyor
-
Gel gel hadi kaçma benden
Usandım bu kaprislerden
Seveceksen sev hadi gülüm
Tuzağına böyle düşmüşken
**
Korkuyordum korkmuyorum
Ah seni nasıl istiyorum
Dalgalar azdı bak içimde
Deli divane oluyorum
**
Gel artık saklama
Hiç beni böyle zorlama
Tutuştum ben yanıyorum
Oynama benle oynama
**
Ah deli yarim bu ne hal
Aşık mı oldun vay
Sevdiğin yanına kar
Kızdırma of bu ne hal
-
Kin keder hasret
Birbirine karıştı artık
Üzüntüler sıralanmış
Ardı sıra ağlatır bunaltır
Hiç suçum yok anlamadın
Oysa bir hatırlar zaman tüneli
Hiç kırmazdım, ağlatmazdım
Hep çekerdim sineye dertlerimi
Bir gün bile ayrı olmak
Yakışmazdı bu sevgiye
Hani senden kalmıştı ya
O resim hep ellerimde
Yalvarırım gel artık
Bir gün bile olsa razıyım
-
Bir nefret bir ihanet
Bu nasıl sevgi
Bu ne hezimet
Doğarken günahsız
Ak beyaz siyahsız
Sanmışım yazık
**
Sevgiler cani
Uyanın bu dünya fani
Yapılan fena
Yarına ceza
Kime neden bu dua
**
Yardım et Tanrım
Yolumuz kıyamet
Yardım et yollarda yürek
-
"Şşşşt." dedin takıldım sana
O an yazıldım hesabına
Ah bir anda vuruldum ona
Boyun eğdim hep gururuma
Önce ben bir masum kedi
Birazcık hanımefendi
Takıldım baktım olmuyor ki
O suratsız naletin biri ay
**
Benim de bir canım var
Ben de insanım hain
Benim de bir canım var
Ben de insanım
Benim de bir canım var
Ben de insanım hain
Benim de bir canım var
Ben de insanım
**
Seksen günde devriâlem
Neden değiştin böyle madem
Sen böyle değildin olanlar oldu
Kime inandın söyle âdem
Sеksen günde devriâlеm
Neden değiştin böyle madem
Sen böyle değildin olanlar oldu
Kime inandın söyle âdem
**
Sahtekâr biraz düzenbaz
Böylesini gözüm hiç tutmaz
Ay bir şey sanır kendini
Havalanma yerim ben seni
Dırdırı var ya o dırdırı
Çekilmiyor hiç sabahları
Yok annesi babası derken
Kaçırdım bak ben erken erken ay
**
Benim de bir canım var
Ben de insanım hain
Benim de bir canım var
Ben de insanım
Benim de bir canım var
Ben de insanım hain
Benim de bir canım var
Ben de insanım
**
Seksen günde devriâlem
Neden değiştin böyle madem
Sen böyle değildin olanlar oldu
Kime inandın söyle âdem
Seksen günde devriâlem
Neden değiştin böyle madem
Sen böyle değildin olanlar oldu
Kime inandın söyle âdem
Seksen günde devriâlem
Neden değiştin böyle madem
Sen böyle değildin olanlar oldu
Kime inandın söyle âdem
-
Seni üzmek için gelmedim
Kokunu çekti inan tenim
Nedensiz, sebepsiz değil
Kapında kapında günlerim
Acıya dayanırım, hazırım
Öderdim olsaydı günahım civanım
Yazardım adını dağlara taşlara
Acırım adına dökülen yaşlara
**
Gelemez kimse yerine
Gelemez bu gönül izin vermez
Zalim küle dönse yüreğin
Aşklar affetmez
Gelemez kimse yerine
Gelemez bu gönül izin vermez
Zalim küle dönse yüreğin
Aşklar affetmez
**
Seni üzmek için gelmedim
Kokunu çekti inan tenim
Nedensiz, sebepsiz değil
Kapında kapında günlerim
Acıya dayanırım, hazırım
Öderdim olsaydı günahım civanım
Yazardım adını dağlara taşlara
Acırım adına dökülen yaşlara
**
Gelemez kimse yerine
Gelemez bu gönül izin vermez
Zalim küle dönse yüreğin
Aşklar affetmez
Gelemez kimse yerine
Gelemez bu gönül izin vermez
Zalim küle dönse yüreğin
Aşklar affetmez
Gelemez kimse yerine
Gelemez bu gönül izin vermez
Zalim küle dönse yüreğin
Aşklar affetmez
-
Hangimiz İstemez
Sevgiliden Birkaç Güzel Söz
Severiz Sevmesine De
Kimse Bilmiyor Kıymet
Kimseden Sevgi Dilenmem
Kimseden Medet Ummam
Geçiyor Geçmesine De
Bana Gülmüyor Zaman
Ah Yanarım,
Ah Kanıyor Yüreğim
Ah Ağlarım,
Kimse Bilmiyor Neden, Neden?
Suçlamam Kendimi
Düzen Böyle Ben Deli
Aradım Bir Zaman
Ben De Gerçek Sevgiyi
Aradım, Aradım
Hep Karalar Bağladım
Aradım, Aradım
Heba Oldu Yıllarım
-
Büyüsü çabuk bozuldu bu aşkın istemedim
Ama böyle yazılmış ilk aşkım boyun eğdim
Bilirim fayda etmez dönmez o asla geri
Kalbime kim anlatır ah şu acı gerçeği
İlle de ister dönsün o ilk göz bebeği
**
Aman be yeter insaf eyle
Seni benden götürenler kahrolsun, mahvolsun
Geri gel, ne olursun
Aman be yeter insaf eyle
Seni benden götürenler kahrolsun, mahvolsun
Geri gel, ne olursun
**
Büyüsü çabuk bozuldu bu aşkın istemedim
Ama böyle yazılmış ilk aşkım boyun eğdim
Bilirim fayda etmez dönmez o asla geri
Kalbime kim anlatır ah şu acı gerçeği
İlle de ister dönsün o ilk göz bebeği
**
Aman be yeter insaf eyle
Seni benden götürenler kahrolsun, mahvolsun
Geri gel, ne olursun
Aman be yeter insaf eyle
Seni benden götürenler kahrolsun, mahvolsun
Geri gel, ne olursun
Aman be yeter insaf eyle
Seni benden götürenler kahrolsun, mahvolsun
Geri gel, ne olursun
Aman be yeter insaf eyle
Seni benden götürenler kahrolsun, mahvolsun
Geri gel, ne olursun
-
Geldim üzerimde kokunla
Yüreğimde fırtına
Pişmanım beni anla
İşte cezamı ben çektim
Acıları ben giydim
Yorgunum beni anla
**
Sevme dayanamam başkasını boyle
Bir hançer vur istersen göğsüme
Yada ben öleyim yeter ki işte
**
Allah aşkına yarim yetti canıma
Sen sevmezsen eğer bitmez bu ceza