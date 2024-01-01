Kerime Bir söz söyle bin ahlar işit İşine gelmezse hiç vermez geçit Uygunsuz uçuk hep tavırları Peşimde dolanır baş belası açılır gözleri Beni görünce her an Konu komşu duyacak düşüncesiz Uyamam ben sana laf etme boşuna Rezil ettin beni herkese Bir söz söyle bin ahlar işit İşine gelmezse hiç vermez geçit Uygunsuz uçuk hep tavırları Peşimde dolanır baş belası açılır gözleri Beni görünce her an Konu komşu duyacak düşüncesiz Uyamam ben sana laf etme boşuna Rezil ettin beni herkese ** Benim adım Kerim'e göbek adım neyse ne Bin oyuna getiririm seni düşersen peşime Bana hep aynı olay sana sevmesi kolay Evreşe yolları dar bana bakma yarim var Benim adım Kerim'e göbek adım neyse ne Bin oyuna getiririm seni düşersen peşime Bana hep aynı olay sana sevmesi kolay Evreşe yolları dar bana bakma yarim var ** Bir söz söyle bin ahlar işit İşine gelmezse hiç vermez geçit Uygunsuz uçuk hep tavırları Peşimde dolanır baş belası açılır gözleri Beni görünce her an Konu komşu duyacak düşüncesiz Uyamam ben sana laf etme boşuna Rezil ettin beni herkese ** Benim adım Kerim'e göbek adım neyse ne Bin oyuna getiririm seni düşersen peşime Bana hep aynı olay sana sevmesi kolay Evreşe yolları dar bana bakma yarim var Benim adım Kerim'e göbek adım neyse ne Bin oyuna getiririm seni düşersen peşime Bana hep aynı olay sana sevmesi kolay Evreşe yolları dar bana bakma yarim var

Ah Bir Dönsen Sensizlik geceler boyunca Islak gözlerimde hayalin Anılar duruyor başucumda Sanki hiç gitmemiş gibisin *** Bırakma bırakma affet beni Çok mu zor unutmak geçenleri Hasrete yenilmez gerçek aşklar Sevince vız gelir ayrılıklar *** Ah bir bilsen nasıl pişmanım şimdi Ah bir dönsen bir daha üzmem seni Ben çok değiştim inan ki Ah bir gelsen bir tutsam ellerini Ah bir sevsen yine eskisi gibi Sen o zaman gör halimi *** Ayrılık tak etti canıma Yeter hasretinle tükendim Var mısın yeniden başlamaya Hepsi bir şakaydı diyelim *** Ağlatma ağlatma artık beni Bir şans ver yıkmadan bu sevgiyi Unutma yılların hatırı var Sevince vız gelir ayrılıklar

Sen Kaybettin Yoluma çok aşk çıkar benim daha Bir defa aklıma koyduktan sonra Bana ne sen kendi derdine yan Acaba bulur musun bir ben daha *** Elime ne fırsatlar geçer daha Günümü gün etmek hiç de zor değil Bana ne sen kendi derdine yan Peşine düşmek benim işim değil *** Sen kaybettin, sen yenildin Zor gülecek, zor gözlerin *** Fark etmez bana Şans benden yana Fark etmez bana Hadi git yoluna *** Sen kaybettin Bana hiç dokunmaz Sen kaybettin Bana bir şey olmaz *** Sen kaybettin Gidişin ağlatmaz Sen kaybettin Yüreğim sızlamaz

Hayat Bu Boşver Aynı tas hep aynı hamam Hep vardır bir yanan Sanma ki tek dertli sensin Gülmeler hep yalan ** Sen değilsin Bir tek yalnız kalan Sen değilsin Her insan yalnız, inan ** Böyle gelmiş böyle gider Hep bir yanan vardır Sanma ki tek dertli sensin Gülmeler yalandır ** Sen değilsin Dünyada tek ağlayan Sen değilsin ** Tek mahrum kalan aşktan ** Vur kadehi Gönül hoş olsun, şarkılar sarhoş Dertlere pes deme Her şey fani, her şey boş Özleme eskiyi, karıştırma geçmişi ** Hayat bu, boş ver Her an her şey olsa da Hayat bu boş ver yaşa ** Hayat bu bazen Acı verir insana Hayat bu boş ver yaşa

Günahkarım Günahkarım, sitemkarım benim Acı meleğim, acımasızım Yaktın beni, beni zaman zaman ** Bak yüzüme, bak yüzüme Ağlıyorum görsene Görüp de beni sevsene Severken beni öpsene ah öpsene ** Ah ne olur, ah ne olur Özlüyorum gelsene Gelip de benle kalsana Durmadan beni sevsene ah öpsene ** Geçimsizim, bilinmezim benim Deli tutkum, güvenilmezim Yaktın beni, beni zaman zaman ** Ah ne olur, ah ne olur Özlüyorum görsene Görüp de benle kalsana Durmadan beni sevsene ah öpsene

Na-Ni-Na Düşünüyorum seni kır artık zincirleri Veda et ayıplara dokunmasınlar sana Bir yemin bin keder beni isyanlara iter Sen de vur zamanlara hırpalatma sorumsuz Savunma kendini bak yine yok olduk Ya bu kahpe duygu yakıyor, yakıyor Kaybolup gidiyorum gör artık ellerimi Savaştım kendimle olmuyor, olmuyor ** Düşünüyorum seni kır artık zincirleri Veda et ayıplara dokunmasınlar sana Bir yemin bin keder beni isyanlara iter Sen de vur zamanlara hırpalatma sorumsuz Savunma kendini bak yine yok olduk Ya bu kahpe duygu yakıyor, yakıyor Kaybolup gidiyorum gör artık ellerimi Savaştım kendimle olmuyor, olmuyor

Aydınlıktan Uzağım Kimsesizim çaresizim Bitmiyor ki bu sonbahar Sabrediyor istiyorum Gel gel gel bana Ah aydınlıktan uzağım Beynimde bir derin düşünce Halen yaşamaktayım Dinle bak vuruyor kalbim Sevgi yarına kalmaz Biter burada bana inan Zaman herkesi alır Götürür bir köşeye bırakır Bir fırtına var kalbimde Esiyor hiç durmadan Gözlerime bakıp bakıp Gel gel gel bana