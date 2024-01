Bir söz söyle bin ahlar işit İşine gelmezse hiç vermez geçit Uygunsuz uçuk hep tavırları Peşimde dolanır baş belası açılır gözleri Beni görünce her an Konu komşu duyacak düşüncesiz Uyamam ben sana laf etme boşuna Rezil ettin beni herkese Bir söz söyle bin ahlar işit İşine gelmezse hiç vermez geçit Uygunsuz uçuk hep tavırları Peşimde dolanır baş belası açılır gözleri Beni görünce her an Konu komşu duyacak düşüncesiz Uyamam ben sana laf etme boşuna Rezil ettin beni herkese ** Benim adım Kerim'e göbek adım neyse ne Bin oyuna getiririm seni düşersen peşime Bana hep aynı olay sana sevmesi kolay Evreşe yolları dar bana bakma yarim var Benim adım Kerim'e göbek adım neyse ne Bin oyuna getiririm seni düşersen peşime Bana hep aynı olay sana sevmesi kolay Evreşe yolları dar bana bakma yarim var ** Bir söz söyle bin ahlar işit İşine gelmezse hiç vermez geçit Uygunsuz uçuk hep tavırları Peşimde dolanır baş belası açılır gözleri Beni görünce her an Konu komşu duyacak düşüncesiz Uyamam ben sana laf etme boşuna Rezil ettin beni herkese ** Benim adım Kerim'e göbek adım neyse ne Bin oyuna getiririm seni düşersen peşime Bana hep aynı olay sana sevmesi kolay Evreşe yolları dar bana bakma yarim var Benim adım Kerim'e göbek adım neyse ne Bin oyuna getiririm seni düşersen peşime Bana hep aynı olay sana sevmesi kolay Evreşe yolları dar bana bakma yarim var