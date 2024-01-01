Kolay Değil Unut, unut aşkı bırak git'sin kendi yolunda Unutmuşum ağlamayı ağlayanlar kimin umurunda ** Bu gözyaşlarım hatırlatır seni bir daha Dön yalanlarla, günahlarla Gerçek aşklar kimin umurunda ** Kolay değil, kolay değil Kolay değil seni sevmek Tükenip de hissettirmem Gözyaşlarım sana değil ** Kolay değil, kolay değil Kolay değil seni sevmek Tükenip de hissettirmem Gözyaşlarım sana değil ** Unut, unut aşkı bırak git'sin kendi yolunda Unutmuşum ağlamayı ağlayanlar kimin umurunda ** Bu gözyaşlarım hatırlatır seni bir daha Dön yalanlarla, günahlarla Gerçek aşklar kimin umurunda ** Kolay değil, kolay değil Kolay değil seni sevmek Tükenip de hissettirmem Gözyaşlarım sana değil Kolay değil, kolay değil Kolay değil seni sevmek Tükenip de hissettirmem Gözyaşlarım sana değil ** Sevmeden, sevilmeden bu hayat yaşanmıyor Ben seni görmezsem bu hayat çekilmiyor ** Kaybolan yıllardan geri dönen gördün mü? Aşkları, sevdayı tüketen ömür müydü? ** Kolay değil, kolay değil Kolay değil seni sevmek Tükenip de hissettirmem Gözyaşlarım sana değil ** Kolay değil, kolay değil Kolay değil seni sevmek Tükenip de hissettirmem Gözyaşlarım sana değil

Hello Papi,Hello Mama Tanrı verir, kul saklar bende para ne arar? Beklemeyin a dostlar bir yemeklik tuzum var ** Derdin var mı arkadaş? Vur kafanı yavaş yavaş belki acırlar hâline Dünya'da dostluk tıraş yollarda tam on saat Çekilir mi bu hayat? Sana kavuşmak için Ömür bitti ey hayat ** Yollarda tam on saat çekilir mi bu hayat? Sana kavuşmak için ömür bitti ey hayat ** Hello papi, hello mama Yetmedi dertler, ay yollayın daha Hello papi, hello mama Yetmedi dertler, ay yollayın daha ** Daha, daha şıkır şıkır şıkırdama Gel bana gel aa-a şıkır şıkır şıkırdama Gel bana gel ** Tanrı verir, kul saklar bende para ne arar? Beklemeyin a dostlar bir yemeklik tuzum var Derdin var mı arkadaş? Vur kafanı yavaş yavaş bеlki acırlar hâline Dünya'da dostluk tıraş ** Yollarda tam on saat çekilir mi bu hayat? Sana kavuşmak için ömür bitti ey hayat ** Yollarda tam on saat çеkilir mi bu hayat? Sana kavuşmak için ömür bitti ey hayat ** Hello papi, hello mama Yetmedi dertler, ay yollayın daha Hello papi, hello mama Yetmedi dertler, ay yollayın daha ** Daha, daha şıkır şıkır şıkırdama Gel bana gel aa-a şıkır şıkır şıkırdama Gel bana gel

Kurtulamıyorum Hasretinden nefes alamıyorum Bu sevdamı inan anlatamıyorum Aynı yolda aynı dertler Bir ben yandım ** Kurtulamıyorum yarabbim Yardım et bir defa Kurtulamıyorum Ben hazırım yoluna

Ağaoğlu Yedi gün yedi gece düğün var Duyduk duymadık demeyin Eğlenmeye keyfim dermanım var Bu devirde ağa oğulları yaşar Bizim olan deli oğlan Bizim oğlan ağa oğlu Eline de kuvvet beline de kuvvet Arkanda servet önün serbest Hadi oğlan deli oğlan Bastır götür bizim oğlan Ağamızın oğlu hepimizin oğlu Tay gibi toy gibi Asil soylu Deli fişek pek namuslu Ona derler ağa oğlu Ya kral doğarsın ya ölürsün Ya bu dünyadan toz olursun Ah edersen mahvolursun Kitabına uydur Ağaoğlu

Ağlayayim mı? (Akustik) Ağlayayım mı devrilen yıllara? Göz yumdum sade birkaç anıya Utanma, sıkılma benden, mecburum Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum Bazen utanıyorum sevginden Bazen korkuyorum ölümden Neler geçer yâr sözünden Hüzün geçer gül yüzünden Bazen utanıyorum sevgimden Bazen korkuyorum ölümden Neler geçer yâr sözünden Hüzün geçer gül yüzünden Yaşın kadar geçtim sevgiden Her sevgi değildi böyle derinden Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan Titriyor, titriyor, titriyor ellerim Ne olur kızma Genç değilim ki sevgilim Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan Titriyor, titriyor, titriyor ellerim Ne olur kızma! Genç değilim ki sevgilim Ağlayayım mı devrilen yıllara? Göz yumdum sade birkaç anıya Utanma, sıkılma benden, mecburum Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum Bazen utanıyorum sevginden Bazen korkuyorum ölümden Neler geçer yâr sözünden Hüzün geçer gül yüzünden Bazen utanıyorum sevgimden Bazen korkuyorum ölümden Neler geçer yâr sözünden Hüzün geçer gül yüzünden Yaşın kadar geçtim sevgiden Her sevgi değildi böyle derinden Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan Titriyor, titriyor, titriyor ellerim Ne olur kızma Genç değilim ki sevgilim

Ben Tazecik Ceylanım Ben tazecik ceylanım herkesle oynarım Ben tazecik ceylanım herkesle oynarım Hiç işime gelmezse daldan dala konarım Daldan dala konarım Deli divane oldum Hep ben mi, hep ben mi, hep ben mi suçlu? Sabret, sabret sonunda kıyamet Ona buna yalvar, kanımda o var Lanet mi lanet Sabret, sabret sonunda kıyamet Ona buna yalvar, kanımda o var Lanet mi lanet Ben tazecik ceylanım herkesle oynarım Ben tazecik ceylanım herkesle oynarım Hiç işime gelmezse daldan dala konarım Daldan dala konarım Deli divane oldum Hep ben mi, hep ben mi, hep ben mi suçlu? Sabret, sabret sonunda kıyamet Ona buna yalvar, kanımda o var Lanet mi lanet Sabret, sabret sonunda kıyamet Ona buna yalvar, kanımda o var Lanet mi lanet Canım annem, güzel annem derdime bir talip Sen bulmazsan, sen sormazsan ağlar şu garip Canım annem, güzel annem derdime bir talip Sen bulmazsan, sen sormazsan Ağlar şu garip, ağlar şu garip

Yalnızım Yaranamadım, kolay olsa hasret Çekmez canım Yalan, sen aldan ezer geçer zaman Bilmedim, ah görmedim Sevenler ayrılmazmış yalan Ah, sevende bir Ah, gidenlerin ahından Ben nasip aldım Terk et gönül… Yalnızım şimdi bu evde Bir garip hüzün içimde Bekliyorum özleminle dön, Ne olur dön...!

Gece Yatarken Gece yatarken hazır kandırmışken Öyle bir titredi ki içim yanarken Teni tenimde dolaşıp dururken O bir yana, dünyalar bir yana Unut, unutabilirsen unut ağlamaktan usandım Bir rüya idi uyandım ne zaman geleceksin? Sana son kez aldandım tanrım, aah Gece yatarken hazır kandırmışken Öyle bir titredi ki içim yanarken Teni tenimde dolaşıp dururken O bir yana, dünyalar bir yana A ah, a ah a ah, a ah Gece yatarken hazır kandırmışken Öyle bir titredi ki içim yanarken Teni tenimde dolaşıp dururken O bir yana, dünyalar bir yana Unut, unutabilirsen unut ağlamaktan usandım Bir rüya idi uyandım ne zaman geleceksin? Sana son kez aldandım tanrım, aah Gece yatarken hazır kandırmışken Öyle bir titredi ki içim yanarken Teni tenimde dolaşıp dururken O bir yana, dünyalar bir yana Unut, unut, unut, unut Gece yatarken hazır kandırmışken Öyle bir titredi ki içim yanarken Teni tenimde dolaşıp dururken O bir yana, dünyalar bir yana Gece yatarken hazır kandırmışken Öyle bir titredi ki içim yanarken Teni tenimde dolaşıp dururken O bir yana, dünyalar bir yana

Sarmaşık Beni yalnız, yalnız bırak Hayat güzel yalnız bırak Yaşamalıydık biz bu aşkı Unut gitsin canım tatlı ** Benim de aklım kaldı sende Benim de gönlüm uçtu senle ** Hayat adil, adil değil Kanun böyle mümkün değil Gücün varsa bir değiştir Bak başına neler gelir ** Biraz işve, biraz cilve Nasıl kandım sana böyle Uçuk kaçık ah sarmaşık Sarmaşığım ah deli aşık

Sevda Çiçeği Dönmek varken, gitmek niye Hiç mi acımadın bize? Gün ağardı, kucağıma düştü Dertten ve kederden yine Ben burada sessizim Sesim çıkmaz ümitsizim Düğün bayram etsin,Gülsün eller… Lanet olsun kadersizim. Bir haber ver ne olur Bu acılar son bulsun Bir nasılsın desen bir tanem Yüreğim bundan kurtulsun ** Günler geçsin diye Denemedim zannetme Yaşanan şeyler varken Gelemez kimse yerine ** Ah bu gönül geçer mi? Deli günler biter mi? Anlasaydın halimi Açardı sevda çiçeği.