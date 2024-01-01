Covino El külfeti yaka silker Yanıkları yoluna düşer Cümle âlem düşman olmuş Yatak döşek dağıtır geçer Kaç kestane çizmiş? Nice kaftan biçmiş Yasak günah tanımadan geçmiş Kaç kestane çizmiş? Nice kaftan biçmiş Yasak günah tanımadan geçmiş ** Ne taşlarda iz kalmış hesabın dolmuş taşmış Serseri mayın yok yasağın Fiyakalı cakalı covino ** Covino El külfeti yaka silker Yanıkları yoluna düşer Cümle âlem düşman olmuş Yatak döşek dağıtır geçer Kaç kestane çizmiş? Nice kaftan biçmiş Yasak günah tanımadan geçmiş Kaç kestane çizmiş? Nice kaftan biçmiş Yasak günah tanımadan geçmiş ** Ne taşlarda iz kalmış hesabın dolmuş taşmış Serseri mayın yok yasağın Fiyakalı cakalı covino ne taşlarda iz kalmış Hesabın dolmuş taşmış Serseri mayın yok yasağın Fiyakalı cakalı covino ** Covino aa-h, aa-h Aa-h, aa-h aa-h, aa-h Aaa-h, aa-h aa-h, aa-h Aa-h, aa-h aa-h, aa-h Aaa-h, aa-h

Demedim mi Demedim mi? ** Gündüz varlığında gece yokluğunda Sensiz kaldığımda yıkılır başıma dünya Allı morlu hayaller Yalan yanlış boş sebepler kandırdı aldı seni Geri gelmez o günler geri gelmez o günler ** Demedim mi? Demedim mi? Özüne döner insan demedim mi? Bırak yalnız kalayım, yoluma düşme sakın Aşkı sensiz yaşarım demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Gezersin el dilinde demedim mi? Ağlarsın el dizinde vurgun vurgun üstüne ** Benim keyifim yerinde demedim mi? Günah alnıma yazılmış boynuma sarılmış İşli zâlim kara dantel Bu sefer olmayalım kurbanı ** Demedim mi? Demedim mi? Özüne döner insan demedim mi? Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın Aşkı sensiz yaşarım demedim mi? ** Gündüz varlığında gece yokluğunda Sensiz kaldığımda yıkılır başıma dünya Allı morlu hayaller Yalan yanlış boş sebepler kandırdı aldı seni Geri gelmez o günler geri gelmez o günler ** Demedim mi? Demedim mi? Özüne döner insan demedim mi? Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın Aşkı sensiz yaşarım demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? ** Gezersin el dilinde demedim mi? Ağlarsın el dizinde vurgun vurgun üstüne Benim keyifim yerinde demedim mi? Günah alnıma yazılmış boynuma sarılmış ** İşli zâlim kara dantel Bu sefer olmayalım kurbanı Demedim mi? Demedim mi? Özüne döner insan demedim mi? ** Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın Aşkı sensiz yaşarım demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Gezersin el dilinde demedim mi? Ağlarsın el dizinde vurgun vurgun üstüne ** Benim keyifim yerinde demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Özüne döner insan demedim mi? Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın Aşkı sensiz yaşarım demedim mi?

Nazlı Yar Kahpe kader, sen aldın her şeyimi Umudum durak yollarda Kor oldum gittim akşamında Son olsun bu ah acımam yalan sevdalara Tenin değsin yanar idim her Gün her kış sabahında ** Kaderse kadar ahh, sevmekse sevmek Hiç inanası değil boyun eğmek Kaderse kadar ahh, sevmekse sevmek Hiç inanası değil boyun eğmek ** Ah o nazlı yârin vefası hiç yoktur Ne arar ne de sorar umudum yoktur Ah o nazlı yârin vefası hiç yoktur Ne arar ne de sorar umudum yoktur ** Kahpe kader, sen aldın her şеyimi Umudum durak yollarda Kor oldum gittim akşamında Son olsun bu ah acımam yalan sevdalara Tenin değsin yanar idim hеr Gün her kış sabahında ** Kaderse kadar ahh, sevmekse sevmek Hiç inanası değil boyun eğmek Kaderse kadar ahh, sevmekse sevmek Hiç inanası değil boyun eğmek ** Ah o nazlı yârin vefası hiç yoktur Ne arar ne de sorar umudum yoktur Ah o nazlı yârin vefası hiç yoktur Ne arar ne de sorar umudum yoktur

Sorulur mu Uzak kaldım yakınlardan Uzak kaldım olaylardan Bir ahım var duyulur mu Bir yarim var unutur mu ** Ona buna sana bana hasret Yine bana bana niye nefret Özlemin var içimde bende yok ihanet ** Sorulur mu sorulur mu sorulur mu gidene Sorulur mu sorulur mu sorulur mu dertten ölene

Sırf Sanat İnat Gücüm yok dert anlatmaya Durup durup kur yapmaya Seneler geçmiş farketmez Niyetim yok yaşlanmaya ** Belki bu gün belki yarın Seni sevdim hayin kadın Bulurum başka birini Keyif benim çıkmış adım ** Kaçtı gitti elden bilemem hayır değil sonu Peşimden gelir sanma bulamassın çocukluğumu ** Gönlüme ferman dertlere derman sırf sana inat birini bulurum

Onsuz Geçmiyor serseri günler yine İçiyor ömrümü günden güne Yanıyor son bakış gözlerimde Hasretin böylesi bende ** Suç sevenin sevenin Gidenin değil Sus yüreğim yüreğim Harcın değil ** Onsuz ne gecenin tadı var Ne de denizin mavinin Yersiz bu deli korkular Bende yarası o zalimin. ** Onsuz boş kalır saraylar Ne hanlar harabesi matemin Bensiz kalsın bu sokaklar Adımı yarınsız aşklara verin

Demedim mi (Remix) Demedim mi? ** Gündüz varlığında gece yokluğunda Sensiz kaldığımda yıkılır başıma dünya Allı morlu hayaller Yalan yanlış boş sebepler kandırdı aldı seni Geri gelmez o günler geri gelmez o günler ** Demedim mi? Demedim mi? Özüne döner insan demedim mi? Bırak yalnız kalayım, yoluma düşme sakın Aşkı sensiz yaşarım demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Gezersin el dilinde demedim mi? Ağlarsın el dizinde vurgun vurgun üstüne ** Benim keyifim yerinde demedim mi? Günah alnıma yazılmış boynuma sarılmış İşli zâlim kara dantel Bu sefer olmayalım kurbanı ** Demedim mi? Demedim mi? Özüne döner insan demedim mi? Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın Aşkı sensiz yaşarım demedim mi? ** Gündüz varlığında gece yokluğunda Sensiz kaldığımda yıkılır başıma dünya Allı morlu hayaller Yalan yanlış boş sebepler kandırdı aldı seni Geri gelmez o günler geri gelmez o günler ** Demedim mi? Demedim mi? Özüne döner insan demedim mi? Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın Aşkı sensiz yaşarım demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? ** Gezersin el dilinde demedim mi? Ağlarsın el dizinde vurgun vurgun üstüne Benim keyifim yerinde demedim mi? Günah alnıma yazılmış boynuma sarılmış ** İşli zâlim kara dantel Bu sefer olmayalım kurbanı Demedim mi? Demedim mi? Özüne döner insan demedim mi? ** Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın Aşkı sensiz yaşarım demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Gezersin el dilinde demedim mi? Ağlarsın el dizinde vurgun vurgun üstüne ** Benim keyifim yerinde demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Özüne döner insan demedim mi? Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın Aşkı sensiz yaşarım demedim mi?