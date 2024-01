Geri dönüşün yok geri dönüşün Geri dönüşüm yok geri dönüşüm Aldın götürdün her şeyimi Aldın götürdün her şeyimi Gittin gülmüyor yüzüm bensizlik değil çözüm Zamansız gelen hüzün taşınmıyor Gittin gülmüyor yüzüm bensizlik değil çözüm Zamansız gelen hüzün taşınmıyor ** Seni sevdim diyor gönül kaçıyorsun Gül bahçesi vadetmedim sana diyorsun Acı sözler gülün değil dilin dikeni Sen bahçende gül mü vardı sanıyorsun? ** Geri dönüşün yok geri dönüşün Geri dönüşüm yok geri dönüşüm Aldın götürdün her şeyimi Aldın götürdün her şeyimi Gittin gülmüyor yüzüm bensizlik değil çözüm Zamansız gelen hüzün taşınmıyor Gittin gülmüyor yüzüm bensizlik değil çözüm Zamansız gelеn hüzün taşınmıyor ** Seni sevdim diyor gönül kaçıyorsun Gül bahçesi vadеtmedim sana diyorsun Ne seni ne beni taşır yaban eller Yüreğime ördüğün dikenli telle Seni sevdim diyor gönül kaçıyorsun Gül bahçesi vadetmedim sana diyorsun Ne seni ne beni taşır yaban eller Yüreğime ördüğün dikenli telle