Düşünüyorum seni kır artık zincirleri Veda et ayıplara dokunmasınlar sana Bir yemin bin keder beni isyanlara iter Sen de vur zamanlara hırpalatma sorumsuz Savunma kendini bak yine yok olduk Ya bu kahpe duygu yakıyor, yakıyor Kaybolup gidiyorum gör artık ellerimi Savaştım kendimle olmuyor, olmuyor ** Düşünüyorum seni kır artık zincirleri Veda et ayıplara dokunmasınlar sana Bir yemin bin keder beni isyanlara iter Sen de vur zamanlara hırpalatma sorumsuz Savunma kendini bak yine yok olduk Ya bu kahpe duygu yakıyor, yakıyor Kaybolup gidiyorum gör artık ellerimi Savaştım kendimle olmuyor, olmuyor

Aynı tas hep aynı hamam Hep vardır bir yanan Sanma ki tek dertli sensin Gülmeler hep yalan ** Sen değilsin Bir tek yalnız kalan Sen değilsin Her insan yalnız, inan ** Böyle gelmiş böyle gider Hep bir yanan vardır Sanma ki tek dertli sensin Gülmeler yalandır ** Sen değilsin Dünyada tek ağlayan Sen değilsin ** Tek mahrum kalan aşktan ** Vur kadehi Gönül hoş olsun, şarkılar sarhoş Dertlere pes deme Her şey fani, her şey boş Özleme eskiyi, karıştırma geçmişi ** Hayat bu, boş ver Her an her şey olsa da Hayat bu boş ver yaşa ** Hayat bu bazen Acı verir insana Hayat bu boş ver yaşa