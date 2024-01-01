O İnsan Şarkı Sözleri
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Gün ağardı boş sokaklarda
Aşkı gördüm yıldızlarda
Kayıp gitti ellerimden
Korkularım benden fazla
**
Aşk defterimden sayfa sayfa
Siliyorum ağladıkça
Hüzünlü bir şarkı gibi
Herkes bir aşk kavgasında
Ne olur yormayın daha
**
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insan
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebi o insan
**
Ağlayacaksın…Yalvaracaksın
Elimde olsa…Hiç rastlamazdım
Bir gün sen bir gün aşkın olmayacaksın
**
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insanaah
**
Gün ağardı boş sokaklarda
Aşkı gördüm yıldızlarda
Kayıp gitti ellerimden
Korkularım benden fazla
**
Aşk defterimden sayfa sayfa
Siliyorum ağladıkça
Hüzünlü bir şarkı gibi
Herkes bir aşk kavgasında
Ne olur yormayın daha
**
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insan
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebi o insan
**
Ağlayacaksın… Yalvaracaksın
Elimde olsa… Hiç rastlamazdım
Bir gün sen bir gün aşkın olmayacaksın
**
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebi bu insan
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebi o insan
-
Gün ağardı boş sokaklarda
Aşkı gördüm yıldızlarda
Kayıp gitti ellerimden
Korkularım benden fazla
**
Aşk defterimden sayfa sayfa
Siliyorum ağladıkça
Hüzünlü bir şarkı gibi
Herkes bir aşk kavgasında
Ne olur yormayın daha
**
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insan
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebi o insan
**
Ağlayacaksın…Yalvaracaksın
Elimde olsa…Hiç rastlamazdım
Bir gün sen bir gün aşkın olmayacaksın
**
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insanaah
**
Gün ağardı boş sokaklarda
Aşkı gördüm yıldızlarda
Kayıp gitti ellerimden
Korkularım benden fazla
**
Aşk defterimden sayfa sayfa
Siliyorum ağladıkça
Hüzünlü bir şarkı gibi
Herkes bir aşk kavgasında
Ne olur yormayın daha
**
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insan
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebi o insan
**
Ağlayacaksın… Yalvaracaksın
Elimde olsa… Hiç rastlamazdım
Bir gün sen bir gün aşkın olmayacaksın
**
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebi bu insan
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebi o insan
-
Gün ağardı boş sokaklarda
Aşkı gördüm yıldızlarda
Kayıp gitti ellerimden
Korkularım benden fazla
**
Aşk defterimden sayfa sayfa
Siliyorum ağladıkça
Hüzünlü bir şarkı gibi
Herkes bir aşk kavgasında
Ne olur yormayın daha
**
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insan
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebi o insan
**
Ağlayacaksın…Yalvaracaksın
Elimde olsa…Hiç rastlamazdım
Bir gün sen bir gün aşkın olmayacaksın
**
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insanaah
**
Gün ağardı boş sokaklarda
Aşkı gördüm yıldızlarda
Kayıp gitti ellerimden
Korkularım benden fazla
**
Aşk defterimden sayfa sayfa
Siliyorum ağladıkça
Hüzünlü bir şarkı gibi
Herkes bir aşk kavgasında
Ne olur yormayın daha
**
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insan
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebi o insan
**
Ağlayacaksın… Yalvaracaksın
Elimde olsa… Hiç rastlamazdım
Bir gün sen bir gün aşkın olmayacaksın
**
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebi bu insan
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebi o insan
-
Gün ağardı boş sokaklarda
Aşkı gördüm yıldızlarda
Kayıp gitti ellerimden
Korkularım benden fazla
**
Aşk defterimden sayfa sayfa
Siliyorum ağladıkça
Hüzünlü bir şarkı gibi
Herkes bir aşk kavgasında
Ne olur yormayın daha
**
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insan
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebi o insan
**
Ağlayacaksın…Yalvaracaksın
Elimde olsa…Hiç rastlamazdım
Bir gün sen bir gün aşkın olmayacaksın
**
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insanaah
**
Gün ağardı boş sokaklarda
Aşkı gördüm yıldızlarda
Kayıp gitti ellerimden
Korkularım benden fazla
**
Aşk defterimden sayfa sayfa
Siliyorum ağladıkça
Hüzünlü bir şarkı gibi
Herkes bir aşk kavgasında
Ne olur yormayın daha
**
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insan
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebi o insan
**
Ağlayacaksın… Yalvaracaksın
Elimde olsa… Hiç rastlamazdım
Bir gün sen bir gün aşkın olmayacaksın
**
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebi bu insan
Çare değil bazen zaman dirense de insan
Kayıp giden her şeyin sebebi o insan