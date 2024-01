O İnsan (Suat Aydoğan Versiyon) Gün ağardı boş sokaklarda Aşkı gördüm yıldızlarda Kayıp gitti ellerimden Korkularım benden fazla ** Aşk defterimden sayfa sayfa Siliyorum ağladıkça Hüzünlü bir şarkı gibi Herkes bir aşk kavgasında Ne olur yormayın daha ** Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insan Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebi o insan ** Ağlayacaksın…Yalvaracaksın Elimde olsa…Hiç rastlamazdım Bir gün sen bir gün aşkın olmayacaksın ** Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insanaah ** Gün ağardı boş sokaklarda Aşkı gördüm yıldızlarda Kayıp gitti ellerimden Korkularım benden fazla ** Aşk defterimden sayfa sayfa Siliyorum ağladıkça Hüzünlü bir şarkı gibi Herkes bir aşk kavgasında Ne olur yormayın daha ** Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insan Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebi o insan ** Ağlayacaksın… Yalvaracaksın Elimde olsa… Hiç rastlamazdım Bir gün sen bir gün aşkın olmayacaksın ** Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebi bu insan Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebi o insan

O İnsan (Aykut Gürel Akustik Versiyon) Gün ağardı boş sokaklarda Aşkı gördüm yıldızlarda Kayıp gitti ellerimden Korkularım benden fazla ** Aşk defterimden sayfa sayfa Siliyorum ağladıkça Hüzünlü bir şarkı gibi Herkes bir aşk kavgasında Ne olur yormayın daha ** Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insan Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebi o insan ** Ağlayacaksın…Yalvaracaksın Elimde olsa…Hiç rastlamazdım Bir gün sen bir gün aşkın olmayacaksın ** Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insanaah ** Gün ağardı boş sokaklarda Aşkı gördüm yıldızlarda Kayıp gitti ellerimden Korkularım benden fazla ** Aşk defterimden sayfa sayfa Siliyorum ağladıkça Hüzünlü bir şarkı gibi Herkes bir aşk kavgasında Ne olur yormayın daha ** Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insan Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebi o insan ** Ağlayacaksın… Yalvaracaksın Elimde olsa… Hiç rastlamazdım Bir gün sen bir gün aşkın olmayacaksın ** Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebi bu insan Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebi o insan

O İnsan (Aykut Gürel Versiyon) Gün ağardı boş sokaklarda Aşkı gördüm yıldızlarda Kayıp gitti ellerimden Korkularım benden fazla ** Aşk defterimden sayfa sayfa Siliyorum ağladıkça Hüzünlü bir şarkı gibi Herkes bir aşk kavgasında Ne olur yormayın daha ** Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insan Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebi o insan ** Ağlayacaksın…Yalvaracaksın Elimde olsa…Hiç rastlamazdım Bir gün sen bir gün aşkın olmayacaksın ** Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insanaah ** Gün ağardı boş sokaklarda Aşkı gördüm yıldızlarda Kayıp gitti ellerimden Korkularım benden fazla ** Aşk defterimden sayfa sayfa Siliyorum ağladıkça Hüzünlü bir şarkı gibi Herkes bir aşk kavgasında Ne olur yormayın daha ** Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebidir bu insan Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebi o insan ** Ağlayacaksın… Yalvaracaksın Elimde olsa… Hiç rastlamazdım Bir gün sen bir gün aşkın olmayacaksın ** Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebi bu insan Çare değil bazen zaman dirense de insan Kayıp giden her şeyin sebebi o insan