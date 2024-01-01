Sana mı Kaldım Şarkı Sözleri
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Öpücükler kondurdum da
Sevdim mi sandın
Bana neler ettin yarim
Biraz geç kaldın
Dünyada ben neler gördüm
Sana mı kaldım
**
Etraf ne der, kim ne duyar
Umurumda değil
Beş yarim var bir tanesi
Gönülden değil
Yoldan çıktım yollar bana
Pek cazip değil
**
İşveli cilveliyken
Kuruttun gül gibiyken
Yaptığın ettiğinden
Utanmaz utanmazsın sen
Sevdim de kahredeli
Bilmezsin kaç yıl geçti
Ahım tuttu âlemi
Acımadan el âlemi