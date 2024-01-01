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Bendeniz Sana mı Kaldım Sana mı Kaldım Öpücükler kondurdum da Sevdim mi sandın Bana neler ettin yarim Biraz geç kaldın Dünyada ben neler gördüm Sana mı kaldım ** Etraf ne der, kim ne duyar Umurumda değil Beş yarim var bir tanesi Gönülden değil Yoldan çıktım yollar bana Pek cazip değil ** İşveli cilveliyken Kuruttun gül gibiyken Yaptığın ettiğinden Utanmaz utanmazsın sen Sevdim de kahredeli Bilmezsin kaç yıl geçti Ahım tuttu âlemi Acımadan el âlemi Tüm Şarkıları