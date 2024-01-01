Beni yalnız, yalnız bırak Hayat güzel yalnız bırak Yaşamalıydık biz bu aşkı Unut gitsin canım tatlı ** Benim de aklım kaldı sende Benim de gönlüm uçtu senle ** Hayat adil, adil değil Kanun böyle mümkün değil Gücün varsa bir değiştir Bak başına neler gelir ** Biraz işve, biraz cilve Nasıl kandım sana böyle Uçuk kaçık ah sarmaşık Sarmaşığım ah deli aşık