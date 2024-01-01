Sarmaşık Şarkı Sözleri
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Beni yalnız, yalnız bırak
Hayat güzel yalnız bırak
Yaşamalıydık biz bu aşkı
Unut gitsin canım tatlı
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Benim de aklım kaldı sende
Benim de gönlüm uçtu senle
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Hayat adil, adil değil
Kanun böyle mümkün değil
Gücün varsa bir değiştir
Bak başına neler gelir
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Biraz işve, biraz cilve
Nasıl kandım sana böyle
Uçuk kaçık ah sarmaşık
Sarmaşığım ah deli aşık