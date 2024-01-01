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Bendeniz Şarkı Sözleri

Bendeniz Bendeniz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bendeniz Bendeniz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bendeniz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bendeniz

Bendeniz

Bendeniz

  • Savrulmadan

  • Ah Bir Dönsen

  • Sen Kaybettin

  • Hayat Bu Boşver

  • Günahkarım

  • Na-Ni-Na

  • Aydınlıktan Uzağım

  • Kerime

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