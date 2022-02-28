Yoluma çok aşk çıkar benim daha Bir defa aklıma koyduktan sonra Bana ne sen kendi derdine yan Acaba bulur musun bir ben daha *** Elime ne fırsatlar geçer daha Günümü gün etmek hiç de zor değil Bana ne sen kendi derdine yan Peşine düşmek benim işim değil *** Sen kaybettin, sen yenildin Zor gülecek, zor gözlerin *** Fark etmez bana Şans benden yana Fark etmez bana Hadi git yoluna *** Sen kaybettin Bana hiç dokunmaz Sen kaybettin Bana bir şey olmaz *** Sen kaybettin Gidişin ağlatmaz Sen kaybettin Yüreğim sızlamaz