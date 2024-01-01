Dönmek varken, gitmek niye Hiç mi acımadın bize? Gün ağardı, kucağıma düştü Dertten ve kederden yine Ben burada sessizim Sesim çıkmaz ümitsizim Düğün bayram etsin,Gülsün eller… Lanet olsun kadersizim. Bir haber ver ne olur Bu acılar son bulsun Bir nasılsın desen bir tanem Yüreğim bundan kurtulsun ** Günler geçsin diye Denemedim zannetme Yaşanan şeyler varken Gelemez kimse yerine ** Ah bu gönül geçer mi? Deli günler biter mi? Anlasaydın halimi Açardı sevda çiçeği.