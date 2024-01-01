Güle Yazdım Şarkı Sözleri
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Dönmek varken, gitmek niye
Hiç mi acımadın bize?
Gün ağardı, kucağıma düştü
Dertten ve kederden yine
Ben burada sessizim
Sesim çıkmaz ümitsizim
Düğün bayram etsin,Gülsün eller…
Lanet olsun kadersizim.
Bir haber ver ne olur
Bu acılar son bulsun
Bir nasılsın desen bir tanem
Yüreğim bundan kurtulsun
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Günler geçsin diye
Denemedim zannetme
Yaşanan şeyler varken
Gelemez kimse yerine
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Ah bu gönül geçer mi?
Deli günler biter mi?
Anlasaydın halimi
Açardı sevda çiçeği.
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Gözüm yolda gönlüm darda
Ya kendin gel ya da haber yolla
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez
Yara bende derman sende
Ya kendin gel ya da bana gel de
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
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