Kahpe kader, sen aldın her şeyimi Umudum durak yollarda Kor oldum gittim akşamında Son olsun bu ah acımam yalan sevdalara Tenin değsin yanar idim her Gün her kış sabahında ** Kaderse kadar ahh, sevmekse sevmek Hiç inanası değil boyun eğmek Kaderse kadar ahh, sevmekse sevmek Hiç inanası değil boyun eğmek ** Ah o nazlı yârin vefası hiç yoktur Ne arar ne de sorar umudum yoktur Ah o nazlı yârin vefası hiç yoktur Ne arar ne de sorar umudum yoktur ** Kahpe kader, sen aldın her şеyimi Umudum durak yollarda Kor oldum gittim akşamında Son olsun bu ah acımam yalan sevdalara Tenin değsin yanar idim hеr Gün her kış sabahında ** Kaderse kadar ahh, sevmekse sevmek Hiç inanası değil boyun eğmek Kaderse kadar ahh, sevmekse sevmek Hiç inanası değil boyun eğmek ** Ah o nazlı yârin vefası hiç yoktur Ne arar ne de sorar umudum yoktur Ah o nazlı yârin vefası hiç yoktur Ne arar ne de sorar umudum yoktur