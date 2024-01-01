Sırf Sanat İnat Gücüm yok dert anlatmaya Durup durup kur yapmaya Seneler geçmiş farketmez Niyetim yok yaşlanmaya ** Belki bu gün belki yarın Seni sevdim hayin kadın Bulurum başka birini Keyif benim çıkmış adım ** Kaçtı gitti elden bilemem hayır değil sonu Peşimden gelir sanma bulamassın çocukluğumu ** Gönlüme ferman dertlere derman sırf sana inat birini bulurum

Alev Alev Anladım ki aşkımız bir yalandan ibaret Benim sana yaptığım canım, aşk tadında ibadet Ben seni çılgın gibi, uykumda bile sevdim Gelecek bizim olsun gerisi Allah Kerim *** Alev alev alev alev, yandığımı görüyorsun Bir teselli istemedim, istememde biliyorsun Her yeni gün yeni umut, yeni güneş mi diyorsun O her gün doğar ama, ben bir kere biliyorsun

Anlatamam Ayrılık ölüm değil Hükmünü sürer hayat Yaşamak yaşamaktır Ama zor çok zor nefes almak *** Bilmeyen anlayamaz Sokağın sessizliğini Gecenin sensizliğini Dön diye çala sarmaz *** Anlatamam görmen lazım Bana geri dönmen lazım Yeniden gülmem için Beni baştan sevmen lazım *** Bir gece daha bitti Yediyi vurdu saat Güneşin yüzü güneş Hep bahat ömür hep bahat *** Bilmeyen anlayamaz Sokağın sessizliğini Gecenin sensizliğini Dön diye çala sarmaz *** Anlatamam görmen lazım Bana geri dönmen lazım Yeniden gülmem için Beni baştan sevmen lazım *** Anlatamam

Ben Olmayınca Ben olmayınca hemen bulmuşsun birini Yol ayrımında unuttun yeminlerini Sen bitirdin hem kendini hem de beni Şimdi git artık, dönme geri *** Kime gidersen git beni unut artık *** Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır, Kimi seversen sev hep hatırlatır Sanma bir başkası yerimi alır Gelenler gideni elbet aratır *** Ben olmayınca "ondan kurtuldum" demişsin Benim yerime bir başkasını sevmişsin Beni zaten aslında hiç sevmemişsin Üzülmedim hiç, dönme geri *** Kime gidersen git, beni unut artık *** Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır, Kimi seversen sev hep hatırlatır Sanma bir başkası yerimi alır Gelenler gideni elbet aratır

Biliyorsun Hayat bazen öyle insafsız ki Küçük bir boşluğundan yakalar Hissettirmez en zayıf anında Seni ta yüreğinden yaralar *** Ellerin, kolların bağlansa da Başında kasırgalar kopsa da Sen tüm gücünle karşı koysan da Seni acımasız sevdaya salar *** Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun *** Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun *** Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun *** Haklısın biraz geç karşılaştık Oysa hiç konuşmadan anlaştık Bazı şeyler var ki söylenmiyor Biz senle sözleri susarak aştık *** İnsan acılarla kıvransa da Ve o aşkla bir daha doğsa da Dünyasını yeniden kursa da Düşlerle gerçekler ayrı ayrı yaşar *** Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun *** Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun *** Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım Sen kendi dünyanın toprağında büyüyor

Bir Garip Serçe Çok sebebim vardı benim ,çok kırıldım söylemedim Gözyaşımı göstermedim sana Çok sebebim oldu benim, kolay olsa ben giderdim Bu ne gitmek, bu nasıl elveda Yandı mı bu postaneler, yıkıldı mı yoksa Ne bir haber, ne merhaba zindan bu dünya Uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca Uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca *** Sorma sorma ah sorma sorma Gül dalında bülbül değil,bir garip serçe Gül kokar dikenler batar, kaldım bi çâre Yandı mı bu postaneler, yıkıldı mı yoksa Ne bir haber, ne merhaba zindan bu dünya Uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca Uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca *** Olmasaydı hatıralar, kahrolası yaşananlar Geceleyin deli eder beni Şu gözlerim olmasaydı, yüreğim taştan olsaydı Ne kolaydı unutması seni Yandı mı bu postaneler, yıkıldı mı yoksa Ne bir haber, ne merhaba zindan bu dünya Uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca Uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca *** Sorma sorma ah sorma sorma Gül dalında bülbül değil, bir garip serçe Gül kokar dikenler batar, kaldım bi çâre Gül dalında bülbül değil, bir garip serçe Gül kokar dikenler batar, kaldım bi çâre Ne seninle nede sensiz olmuyor işte Yandı mı bu postaneler, yıkıldı mı yoksa Uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca Uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca

Erkeksen Söyle Eskiden olsa sana ağlardım Yanımda kal gitme diye Ama şimdi gözyaşlarım Giden yıllarıma *** Sözünde dursan sana tapardım Kapanırdım dizleri Demiştin ya Biz ölürüz ayrılmayız diye *** Şimdi sen söyle öleyim mi? Yoksa sözümden döneyim mi? Elleri sevsem bunu sen bilsen Ne olur halin göreyim mi? *** Erkeksen söyle

Herkes Yaralı Ne zaman canın yansa bu kadar derinden Sanırsın mümkün değil bi daha üzülmem Ne inat ne dayanıklı gözü kara yürek Acıyor aynı yerden her şeye rağmen Ne akıl kâr ediyor ne fikir o sırada Biliyorsun geçiyor zamanla ama ne fayda *** Yaralı tepeden tırnağa herkes yaralı Alışılmıyor acıya yok kaidesi Kuralı kanayıp ne kadar tutabilirsin gül uğruna dikeni Ne gelen anladı ne giden olanı biteni *** Adıyorum aşka geri kalanımı Suya söyledim gitti en son yalanımı Aşkında en hesapsız kitapsız olanını Yaşamazsam kara kapıya kaydedin beni

Mümkünse Uyanda aç gözünü, kendine gel kendine Bitti bu aşk , istersen koy beni el yerine *** Bundan böyle kalbimi açtım aşkımı bilene Arasan da bulamazsın benim gibi seveni *** Ben unuttum çoktan sende unut beni Ne sevgimi bildin sen nede kıymetimi *** Ben unuttum çoktan sende unut beni Unut beni mümkünse beni ne yerde ne gökte *** Ne gündüz ne gecede görüşmek mi Aman aman sakın arama sakın arama

Şahane Belki günahını aldım Tek suçlu ben miyim tanrım? Beni güçlü kollarınla Aldığın çöle bıraktın *** Nerede sevgi, nerede aşk? Orası kör kuyu ben küçük bir taş Sen yolunu çizmişsin yar , engellerin bahane Eğer acın dinecekse ,ayrılalım şahane Sen yolunu çizmişsin yar ,engellerin bahane Eğer acın dinecekse , ayrılalım yar şahane

Sevmekten Gidince Sen beni sevmekten gidince Ben bana borçlu kaldım Ya sen bana fazla geldin Ya ben sana az kaldım *** Gitme bir adım öteye gülüm Bir adımda gurbet olur Gitme bir nefes öteye gülüm Her nefes hasret olur *** Aşk yasaklandı artık Halka açık yerlerde El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara Kaldırdık tüm tutuşmaları Yasak kelime oyunu yapmak Yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden yüz gün ardarda uyumamak Kimse ölmesin diye kimsenin aklında Her sevdalı verdiği sözü geri alacak Güneşi ayı hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya Ne deniyorsa onu atacak kalp Ve süresi yirmi dört saate çıkarılacak meskun mahallerde ağlamanın *** Sen sesini alıp gidince Ben burada dilsiz kaldım Ya sen bana fazla geldin Ya ben sana az kaldım *** Gitme bir adım öteye gülüm Bir adımda gurbet olur Gitme bir nefes öteye gülüm Her nefes hasret olur

Tövbekar Genç yaşımda yıktı beni kederle Kendi kaderime sitemkâr oldum Ağlayan sonunda güler dediler Ömrümce gülmedim isyankar oldum *** Sevgilim akıttın hep gözyaşımı Dağlara taşlara vurdun başımı Ölmeden diktirdin mezar taşımı Sonunda sevmeye tövbekâr oldum *** Anladım hayatın bütünü rüya Dostluklar yalandır sevgiler riya Kızdım getirene beni dünyaya Anama babama sitemkar oldum