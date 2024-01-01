Demedim mi Şarkı Sözleri
Bendeniz Demedim mi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bendeniz Demedim mi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Demedim mi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Uzak kaldım yakınlardan
Uzak kaldım olaylardan
Bir ahım var duyulur mu
Bir yarim var unutur mu
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Ona buna sana bana hasret
Yine bana bana niye nefret
Özlemin var içimde bende yok ihanet
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Sorulur mu sorulur mu sorulur mu gidene
Sorulur mu sorulur mu sorulur mu dertten ölene
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Demedim mi?
**
Gündüz varlığında gece yokluğunda
Sensiz kaldığımda yıkılır başıma dünya
Allı morlu hayaller
Yalan yanlış boş sebepler kandırdı aldı seni
Geri gelmez o günler geri gelmez o günler
**
Demedim mi? Demedim mi?
Özüne döner insan demedim mi?
Bırak yalnız kalayım, yoluma düşme sakın
Aşkı sensiz yaşarım demedim mi?
Demedim mi? Demedim mi?
Gezersin el dilinde demedim mi?
Ağlarsın el dizinde vurgun vurgun üstüne
**
Benim keyifim yerinde demedim mi?
Günah alnıma yazılmış boynuma sarılmış
İşli zâlim kara dantel
Bu sefer olmayalım kurbanı
**
Demedim mi? Demedim mi?
Özüne döner insan demedim mi?
Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın
Aşkı sensiz yaşarım demedim mi?
**
Gündüz varlığında gece yokluğunda
Sensiz kaldığımda yıkılır başıma dünya
Allı morlu hayaller
Yalan yanlış boş sebepler kandırdı aldı seni
Geri gelmez o günler geri gelmez o günler
**
Demedim mi? Demedim mi?
Özüne döner insan demedim mi?
Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın
Aşkı sensiz yaşarım demedim mi?
Demedim mi? Demedim mi?
**
Gezersin el dilinde demedim mi?
Ağlarsın el dizinde vurgun vurgun üstüne
Benim keyifim yerinde demedim mi?
Günah alnıma yazılmış boynuma sarılmış
**
İşli zâlim kara dantel
Bu sefer olmayalım kurbanı
Demedim mi? Demedim mi?
Özüne döner insan demedim mi?
**
Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın
Aşkı sensiz yaşarım demedim mi?
Demedim mi? Demedim mi?
Gezersin el dilinde demedim mi?
Ağlarsın el dizinde vurgun vurgun üstüne
**
Benim keyifim yerinde demedim mi?
Demedim mi? Demedim mi?
Özüne döner insan demedim mi?
Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın
Aşkı sensiz yaşarım demedim mi?
-
El külfeti yaka silker
Yanıkları yoluna düşer
Cümle âlem düşman olmuş
Yatak döşek dağıtır geçer
Kaç kestane çizmiş? Nice kaftan biçmiş
Yasak günah tanımadan geçmiş
Kaç kestane çizmiş? Nice kaftan biçmiş
Yasak günah tanımadan geçmiş
**
Ne taşlarda iz kalmış hesabın dolmuş taşmış
Serseri mayın yok yasağın
Fiyakalı cakalı covino
**
Covino
El külfeti yaka silker
Yanıkları yoluna düşer
Cümle âlem düşman olmuş
Yatak döşek dağıtır geçer
Kaç kestane çizmiş? Nice kaftan biçmiş
Yasak günah tanımadan geçmiş
Kaç kestane çizmiş? Nice kaftan biçmiş
Yasak günah tanımadan geçmiş
**
Ne taşlarda iz kalmış hesabın dolmuş taşmış
Serseri mayın yok yasağın
Fiyakalı cakalı covino ne taşlarda iz kalmış
Hesabın dolmuş taşmış
Serseri mayın yok yasağın
Fiyakalı cakalı covino
**
Covino aa-h, aa-h
Aa-h, aa-h aa-h, aa-h
Aaa-h, aa-h aa-h, aa-h
Aa-h, aa-h aa-h, aa-h
Aaa-h, aa-h
-
Kahpe kader, sen aldın her şeyimi
Umudum durak yollarda
Kor oldum gittim akşamında
Son olsun bu ah acımam yalan sevdalara
Tenin değsin yanar idim her
Gün her kış sabahında
**
Kaderse kadar ahh, sevmekse sevmek
Hiç inanası değil boyun eğmek
Kaderse kadar ahh, sevmekse sevmek
Hiç inanası değil boyun eğmek
**
Ah o nazlı yârin vefası hiç yoktur
Ne arar ne de sorar umudum yoktur
Ah o nazlı yârin vefası hiç yoktur
Ne arar ne de sorar umudum yoktur
**
Kahpe kader, sen aldın her şеyimi
Umudum durak yollarda
Kor oldum gittim akşamında
Son olsun bu ah acımam yalan sevdalara
Tenin değsin yanar idim hеr
Gün her kış sabahında
**
Kaderse kadar ahh, sevmekse sevmek
Hiç inanası değil boyun eğmek
Kaderse kadar ahh, sevmekse sevmek
Hiç inanası değil boyun eğmek
**
Ah o nazlı yârin vefası hiç yoktur
Ne arar ne de sorar umudum yoktur
Ah o nazlı yârin vefası hiç yoktur
Ne arar ne de sorar umudum yoktur
-
Gücüm yok dert anlatmaya
Durup durup kur yapmaya
Seneler geçmiş farketmez
Niyetim yok yaşlanmaya
**
Belki bu gün belki yarın
Seni sevdim hayin kadın
Bulurum başka birini
Keyif benim çıkmış adım
**
Kaçtı gitti elden bilemem hayır değil sonu
Peşimden gelir sanma
bulamassın çocukluğumu
**
Gönlüme ferman dertlere derman
sırf sana inat birini bulurum
-
Geçmiyor serseri günler yine
İçiyor ömrümü günden güne
Yanıyor son bakış gözlerimde
Hasretin böylesi bende
**
Suç sevenin sevenin
Gidenin değil
Sus yüreğim yüreğim
Harcın değil
**
Onsuz ne gecenin tadı var
Ne de denizin mavinin
Yersiz bu deli korkular
Bende yarası o zalimin.
**
Onsuz boş kalır saraylar
Ne hanlar harabesi matemin
Bensiz kalsın bu sokaklar
Adımı yarınsız aşklara verin
-
-
Demedim mi?
**
Gündüz varlığında gece yokluğunda
Sensiz kaldığımda yıkılır başıma dünya
Allı morlu hayaller
Yalan yanlış boş sebepler kandırdı aldı seni
Geri gelmez o günler geri gelmez o günler
**
Demedim mi? Demedim mi?
Özüne döner insan demedim mi?
Bırak yalnız kalayım, yoluma düşme sakın
Aşkı sensiz yaşarım demedim mi?
Demedim mi? Demedim mi?
Gezersin el dilinde demedim mi?
Ağlarsın el dizinde vurgun vurgun üstüne
**
Benim keyifim yerinde demedim mi?
Günah alnıma yazılmış boynuma sarılmış
İşli zâlim kara dantel
Bu sefer olmayalım kurbanı
**
Demedim mi? Demedim mi?
Özüne döner insan demedim mi?
Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın
Aşkı sensiz yaşarım demedim mi?
**
Gündüz varlığında gece yokluğunda
Sensiz kaldığımda yıkılır başıma dünya
Allı morlu hayaller
Yalan yanlış boş sebepler kandırdı aldı seni
Geri gelmez o günler geri gelmez o günler
**
Demedim mi? Demedim mi?
Özüne döner insan demedim mi?
Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın
Aşkı sensiz yaşarım demedim mi?
Demedim mi? Demedim mi?
**
Gezersin el dilinde demedim mi?
Ağlarsın el dizinde vurgun vurgun üstüne
Benim keyifim yerinde demedim mi?
Günah alnıma yazılmış boynuma sarılmış
**
İşli zâlim kara dantel
Bu sefer olmayalım kurbanı
Demedim mi? Demedim mi?
Özüne döner insan demedim mi?
**
Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın
Aşkı sensiz yaşarım demedim mi?
Demedim mi? Demedim mi?
Gezersin el dilinde demedim mi?
Ağlarsın el dizinde vurgun vurgun üstüne
**
Benim keyifim yerinde demedim mi?
Demedim mi? Demedim mi?
Özüne döner insan demedim mi?
Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın
Aşkı sensiz yaşarım demedim mi?
-
Gücüm yok dert anlatmaya
Durup durup kur yapmaya
Seneler geçmiş farketmez
Niyetim yok yaşlanmaya
**
Belki bu gün belki yarın
Seni sevdim hayin kadın
Bulurum başka birini
Keyif benim çıkmış adım
**
Kaçtı gitti elden bilemem hayır değil sonu
Peşimden gelir sanma
bulamassın çocukluğumu
**
Gönlüme ferman dertlere derman
sırf sana inat birini bulurum