Ya Sen Ya Hiç Sus, soru sorma Sarıl yalnızca, susadım sana Sus, utanıyorum itiraflardan Ama mecburum sana *** Sus, beni yorma Olmadı işte, sen olmayınca Sus, benle oynama Söylemek çok zor ama mecburum sana *** Neden Tanrım? Bu yürek sana yanar İstersen deli de Ya sen ya hiç işte o kadar *** Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım Ya sen ya hiç, beni anla canım Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım *** Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım Vazgeçmem senden öyle inatçıyım *** Sus, beni yorma Olmadı işte, sen olmayınca Sus, benle oynama Söylemek çok zor ama mecburum sana *** Neden Tanrım? Bu yürek sana yanar İstersen deli de Ya sen ya hiç işte o kadar *** Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım Ya sen ya hiç, beni anla canım Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım *** Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım Vazgeçmem senden öyle inatçıyım *** Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım Ya sen ya hiç, beni anla canım Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım *** Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım Vazgeçmem senden öyle inatçıyım

Ağlayayım mı Ağlayayım mı devrilen yıllara Göz yumdum sade birkaç anıya Utanma, sıkılma benden, mecburum Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum *** Bazen utanıyorum sevgimden Bazen korkuyorum ölümden Neler geçer yar sözünden Hüzün geçer gül yüzünden *** Bazen utanıyorum sevgimden Bazen korkuyorum ölümden Neler geçer yar sözünden Hüzün geçer gül yüzünden *** Yaşın kadar geçtim sevgiden Her sevgi değildi böyle derinden Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan Titriyor, titriyor, titriyor ellerim *** Ne olur kızma! Genç değilim ki sevgilim... *** Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan Titriyor, titriyor, titriyor ellerim Ne olur kızma! Genç değilim ki sevgilim... *** Ağlayayım mı devrilen yıllara Göz yumdum sade birkaç anıya Utanma, sıkılma benden, mecburum Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum *** Bazen utanıyorum sevgimden Bazen korkuyorum ölümden Neler geçer yar sözünden Hüzün geçer gül yüzünden *** Bazen utanıyorum sevgimden Bazen korkuyorum ölümden Neler geçer yar sözünden Hüzün geçer gül yüzünden *** Yaşın kadar geçtim sevgiden Her sevgi değildi böyle derinden Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan Titriyor, titriyor, titriyor ellerim *** Ne olur kızma! Genç değilim ki sevgilim... *** Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan Titriyor, titriyor, titriyor ellerim Ne olur kızma! Genç değilim ki sevgilim...

Elveda Dedin Elveda dedin Bunu nasıl söyledin Sokaklar yine bomboş Acınacak haldeyim *** Gözlerim doluyor Tenimde bir üşüme Gün geçer gönül geçmez Unuturum belki de *** Kurtulur mu söyle Bu kalbim bu sevdadan Kolay olmaz öyle Toparlanmak ardından *** Yalvarmam boşuna bekleme hiç aramam Gün olur ayrılık unutulur, yeterim kendime Yok olamam acılarla

Müjdeler Ver Bir sabah uyanıp da Bakarım belki olursun yanımda Dokunur gururuma Beklerim seni bu evin anısına Yeter, yeter geçer *** Bir sabah uyanıp da Bakarım belki olursun yanımda Dokunur gururuma Beklerim seni bu evin anısına *** Bir sabah uyanıp da Bakarım belki olursun yanımda Dokunur gururuma Beklerim seni bu evin anısına Yeter, yeter geçer *** Söyle bana nedir bu tafra? Sebepsiz hiç kaldım yasta Söz ver bana, üzme beni Kırma beni, yormam seni *** Hayırsızım, ah hayırsızım Sensiz inan çok yalnızım Hata değil benim yazgım Düzelmiyor sevmen lazım *** Hadi gel, müjdeler ver Gözlerimdeki yaşları sil yeter Tut, tut ellerimi Sarıl sen de bana şımarık sevgilim *** Hadi gel, müjdeler ver Gözlerimdeki yaşları sil yeter Tut, tut ellerimi Sarıl sen de bana şımarık sevgilim Yeter, yeter geçer *** Söyle bana nedir bu tafra? Sebepsiz hiç kaldım yasta Söz ver bana, üzme beni Kırma beni, yormam seni *** Hayırsızım, ah hayırsızım Sensiz inan çok yalnızım Hata değil benim yazgım Düzelmiyor sevmen lazım *** Hadi gel, üzmeden gel Ağlıyor kalbim sev yeter Sev, inan yeter Zordu, yordu bu acı günler *** Hadi gel, müjdeler ver Gözlerimdeki yaşları sil yeter Tut, tut ellerimi Sarıl sen de bana şımarık sevgilim