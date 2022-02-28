-
Sus, soru sorma
Sarıl yalnızca, susadım sana
Sus, utanıyorum itiraflardan
Ama mecburum sana
***
Sus, beni yorma
Olmadı işte, sen olmayınca
Sus, benle oynama
Söylemek çok zor ama mecburum sana
***
Neden Tanrım?
Bu yürek sana yanar
İstersen deli de
Ya sen ya hiç işte o kadar
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Ya sen ya hiç, beni anla canım
Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım
Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Vazgeçmem senden öyle inatçıyım
***
Sus, beni yorma
Olmadı işte, sen olmayınca
Sus, benle oynama
Söylemek çok zor ama mecburum sana
***
Neden Tanrım?
Bu yürek sana yanar
İstersen deli de
Ya sen ya hiç işte o kadar
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Ya sen ya hiç, beni anla canım
Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım
Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Vazgeçmem senden öyle inatçıyım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Ya sen ya hiç, beni anla canım
Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım
Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Vazgeçmem senden öyle inatçıyım
-
Ağlayayım mı devrilen yıllara
Göz yumdum sade birkaç anıya
Utanma, sıkılma benden, mecburum
Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Yaşın kadar geçtim sevgiden
Her sevgi değildi böyle derinden
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
***
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
***
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
***
Ağlayayım mı devrilen yıllara
Göz yumdum sade birkaç anıya
Utanma, sıkılma benden, mecburum
Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Yaşın kadar geçtim sevgiden
Her sevgi değildi böyle derinden
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
***
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
***
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
-
Elveda dedin
Bunu nasıl söyledin
Sokaklar yine bomboş
Acınacak haldeyim
***
Gözlerim doluyor
Tenimde bir üşüme
Gün geçer gönül geçmez
Unuturum belki de
***
Kurtulur mu söyle
Bu kalbim bu sevdadan
Kolay olmaz öyle
Toparlanmak ardından
***
Yalvarmam boşuna bekleme hiç aramam
Gün olur ayrılık unutulur, yeterim kendime
Yok olamam acılarla
-
Bir sabah uyanıp da
Bakarım belki olursun yanımda
Dokunur gururuma
Beklerim seni bu evin anısına
Yeter, yeter geçer
***
Bir sabah uyanıp da
Bakarım belki olursun yanımda
Dokunur gururuma
Beklerim seni bu evin anısına
***
Bir sabah uyanıp da
Bakarım belki olursun yanımda
Dokunur gururuma
Beklerim seni bu evin anısına
Yeter, yeter geçer
***
Söyle bana nedir bu tafra?
Sebepsiz hiç kaldım yasta
Söz ver bana, üzme beni
Kırma beni, yormam seni
***
Hayırsızım, ah hayırsızım
Sensiz inan çok yalnızım
Hata değil benim yazgım
Düzelmiyor sevmen lazım
***
Hadi gel, müjdeler ver
Gözlerimdeki yaşları sil yeter
Tut, tut ellerimi
Sarıl sen de bana şımarık sevgilim
***
Hadi gel, müjdeler ver
Gözlerimdeki yaşları sil yeter
Tut, tut ellerimi
Sarıl sen de bana şımarık sevgilim
Yeter, yeter geçer
***
Söyle bana nedir bu tafra?
Sebepsiz hiç kaldım yasta
Söz ver bana, üzme beni
Kırma beni, yormam seni
***
Hayırsızım, ah hayırsızım
Sensiz inan çok yalnızım
Hata değil benim yazgım
Düzelmiyor sevmen lazım
***
Hadi gel, üzmeden gel
Ağlıyor kalbim sev yeter
Sev, inan yeter
Zordu, yordu bu acı günler
***
Hadi gel, müjdeler ver
Gözlerimdeki yaşları sil yeter
Tut, tut ellerimi
Sarıl sen de bana şımarık sevgilim
-
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Yine taş toprak
Yüreğim çırılçıplak
Hadi bir bak sonumuza
Neler olacak?
***
Ah burası
Yanıyor efkarımdan
Geceler kucak açmış
Neler olacak?
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Gel, gel, gel
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Yine taş toprak
Yüreğim çırılçıplak
Hadi bir bak sonumuza
Neler olacak?
***
Ah burası
Yanıyor efkarımdan
Geceler kucak açmış
Neler olacak?
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Gel, gel, gel
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
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