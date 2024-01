Bu sefer herşey aşktan ibaret Bu sefer kurtulmam imkansız Bilirim her acının sebebi var Ne yapsan sendeydi aklım ** Anladım kolay değildi Mümkün olsa ne çare İhanet senden yana aşk benden Herşeyi aldın elimizden ** Yok yere sevdiğin birine Yok yere üzüldüm Boş yere çektin dediler Kaç kere bölündüm ** Her şeye küstü yüreğim Bir sana sevindim Çok şeye sustu bu dilim Bir sana yenildim ** Yangın yangın yeri içim istiyor seni Nasıl bir aşk bu yasaktı bana Yandım yandım bittim razıyım herşeyi hakettim Ne olur hüzün bırakma bana

Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa *** Ne Yaptım Da Ben Aynını Buldum Ne Ettim Senin Gibisinin Oldum Kimin Nazarı Gözü Bizi Vurdu Ayrılırken Sana Ne Oldu *** Βu sen misin senin yansıman mı ne tür bir utanman mı şunun arkasından net bir duralım bu sinir harbinin sebebi sensin *** Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek Paşa Paşa Dönecek Ardımdan *** Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek Paşa Paşa Dönecek Ardımdan *** Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa *** Ne Yaptım Da Ben Aynını Buldum Ne Ettim Senin Gibisinin Oldum Kimin Nazarı Gözü Bizi Vurdu Ayrılırken Sana Ne Oldu *** Βu sen misin senin yansıman mı ne tür bir utanman mı şunun arkasından net bir duralım bu sinir harbinin sebebi sensin *** Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek Paşa Paşa Dönecek Ardımdan