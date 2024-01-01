Yangın Yeri Bu sefer herşey aşktan ibaret Bu sefer kurtulmam imkansız Bilirim her acının sebebi var Ne yapsan sendeydi aklım ** Anladım kolay değildi Mümkün olsa ne çare İhanet senden yana aşk benden Herşeyi aldın elimizden ** Yok yere sevdiğin birine Yok yere üzüldüm Boş yere çektin dediler Kaç kere bölündüm ** Her şeye küstü yüreğim Bir sana sevindim Çok şeye sustu bu dilim Bir sana yenildim ** Yangın yangın yeri içim istiyor seni Nasıl bir aşk bu yasaktı bana Yandım yandım bittim razıyım herşeyi hakettim Ne olur hüzün bırakma bana

Dur Ben hep buradaydım sen bakmadın Bakamadın Davranışların bambaşkaydı Çözüm buldun fırsat vermedin Erteledin terk edişlerin alçakçaydı *** İyileştir kollarında yine Bu yalvarmalar son bulsun Söz verdim içimden geçen sese Kader nasıl isterse öyle olsun *** Aldanıp gitme dur Bizi tüketmeler dur Zordur böyle buluşmalar Yüzyılda bir olur Cahillik etmeden bir şans ver gerçeğe Yenilmedin daha belki bir mucize olur *** Aldanıp gitme dur Bizi tüketmeler dur Zordur böyle buluşmalar Yüzyılda bir olur Cahillik etmeden bir şans ver gerçeğe Yenilmedin daha belki bir mucize olur

Nasıl Seveceğim Ne kadar çok uzakta olsan da, Perdene değen rüzgarı bilicem. Ellerinle sağladığın yaralarımı sen dağla, Nasıl inanıcam sevdana, kime sarılıcam? *** Şimdi bir daha nasıl sevicem, söyle? Bilki dönmelisin kafayı yiyicem, böyle. Alnıma yazılmışı nasıl silicem? Kadere güvenip nasıl düzelicem? *** Ne kadar eksik ve yalnız olsam da, Bir daha sana güvenemicem. Ellerinle bağladığın yarınlarıma sen ağla, Nasıl inanıcam sevdaya, kime sarılıcam? *** Şimdi bir daha nasıl sevicem, söyle? Bilki dönmelisin kafayı yiyicem, böyle. Alnıma yazılmışın nasıl silicem? Kadere güvenip, nasıl düzelicem?

O'na Söyle Kırılmasın, incinmesin Dert değmesin dallarına Rüzgar üşütmesin Zor olmasın sabahlarına *** Sakın ağlamasın Bir kendini bilmeyene Bağlamasın gönlünü Gitsin bir hak edene *** Ona söyle Kan damlıyor gönlümden Yine söyle Emin değilim kendimden Nolur söyle çok özledim Sor neden? Sevmek yetmiyor bazen *** Ona söyle Kan damlıyor gönlümden Yine söyle Emin değilim kendimden Nolur söyle çok özledim Sor neden? Sevmek yetmiyor bazen