Yazlar Bitti, Kışlar Bitti Sahiden,sahiden sevmişim Görmeden bilmeden özlemişim Günahına sevabına talibim anla Aşk deyip,kader deyip geçmemişim İnsafsız bu nasıl acı yüreğime Öyle zor , öyle zor bilemezsin Düştüm ellerine Yazlar bitti, kışlar bitti Ne sen geldin bana ne sesin geldi Bak bu dünya bize yetmedi gitti Ah tenim tenine değmeden (doymadan) bitti.

Bu Bahar Da (Arabesk) Ne yaşadımsa, ne gördümse Öyle bir hikaye, baştan sona Anlamı yok sözün, kitabı yok gönlün Ben aşka divane, baştan sona *** Durdurun dünya, yaşanmaz olursa Sebebi belki eski hatıralardır Bilir misin hayat, aşktan ibaret Duydum unutmuş beni, kopsun kıyamet *** Bir bilen olur mu dersin, Bir gören olursa gelsin, Kim inkar eder ki Yaşanmaz aşklar sonbaharda *** Bir tanem sonumsa gelsin, Allah'ım korur mu dersin, Ne gelirse gelsin başıma Senden bu baharda

Paşa Paşa Yürekten sevdim ben seni Ay güneş her akşam şahitti Ne öyle ne böyle sürmedi Sana sevgim dağlar gibiydi Beni kırdın diyemedim Uzak olsun senin sevgin Gün bugün son sözüm Güle güle Paşa paşa gidiyor Ne istedim o biliyor Hakkım helal güle,güle Gül koklamam üzerine Bana inanmayan Kapımı çalmayan Sevgiliden bana ne Yüreği olmayan Hiç gözü doymayan Sevgiliye güle,güle

Aşk Yok mu Aşk Savrulup, savrulup geldim kollarına Doğrulup, doğrulup geldim dürüstçe bu sefer Ah niye, niye arıyor elim ellerini? Sokul yanıma Sarılıp dalayım uykuya boynun da Aşk yok mu aşk? Adaletten asaletten bıkmışım ben cehaletten "Suçumuz aşk" hep aynı neden Doymuyor ten, ihanetten adaletten asaletten Bıkmışım ben cehaletten "Suçumuz aşk" hep aynı neden Doymuyor ten, ihanetten Savrulup, savrulup geldim kollarına Doğrulup, doğrulup geldim dürüstçe bu sefer Ah niye, niye arıyor elim ellerini? Sokul yanıma Sarılıp dalayım uykuya boynun da Aşk yok mu aşk? Adaletten asaletten bıkmışım ben cehaletten "Suçumuz aşk" hep aynı neden Doymuyor ten, ihanetten Adaletten asaletten bıkmışım ben cehaletten "Suçumuz aşk" hep aynı neden Doymuyor ten, ihanetten

İlk Gece Bu ilk gece, yalnızım dertlerimle Nasıl bir kalp, taşıyormuş içinde Benim derdim, sen değilsinki zaten Kaderim bu, böyle yazılmışım ben Değersiz mi bu yaşadıklarımız? Her şeyi at, beni atma içinden ** Ayrılıp tekrar, döneceksin (döneceksin) Seviyorum hep mi bileceksin (bileceksin)? Şimdi senden geriye Bir bu şarkı, bir bu şarkı kaldı ** Kaç ömür benden çaldın gittin (gittin)? Onları geri mi vereceksin? Bırak değmеz üzülme Bir bu şarkı, bir bu şarkı kaldı Bu ilk gece, yalnızım dеrtlerimle Nasıl bir kalp, taşıyormuş içinde Benim derdim, sen değilsinki zaten Kaderim bu, böyle yazılmışım ben Değersiz mi bu yaşadıklarımız? Her şeyi at, beni atma içinden ** Ayrılıp tekrar, döneceksin (döneceksin) Seviyorum hep mi bileceksin (bileceksin)? Şimdi senden geriye Bir bu şarkı, bir bu şarkı kaldı ** Kaç ömür benden çaldın gittin (gittin)? Onları geri mi vereceksin? Bırak değmez üzülme Bir bu şarkı, bir bu şarkı kaldı

Bu Bahar Da (Akustik) Aa-h, aa-h ** Ne yaşadımsa, ne gördümse Öyle bir hikâye baştan sona Anlamı yok sözün, kitabı yok gönlün Ben aşka divane, baştan sona ** Durdurun dünya, yaşanmaz olursa Sebebi belki eski hatıralardır Bilir misin hayat aşktan ibaret? Duydum unutmuş beni kopsun kıyamet ** Bir bilen olur mu dersin? Bir gören olursa gelsin Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda Bir tanem sonumsa gelsin ** Allah'ım korur mu dersin? Ne gelirse gelsin başıma senden bu baharda Bir bilen olur mu dersin? Bir gören olursa gelsin ** Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda Bir tanem sonumsa gelsin Allah'ım korur mu dersin? Ne gelirse gelsin başıma sеnden bu baharda Ne yaşadımsa, ne gördümsе ** Öyle bir hikâye baştan sona Anlamı yok sözün, kitabı yok gönlün Ben aşka divane, baştan sona Durdurun dünya, yaşanmaz olursa ** Sebebi belki eski hatıralardır Bilir misin hayat aşktan ibaret? Duydum unutmuş beni kopsun kıyamet Bir bilen olur mu dersin? ** Bir gören olursa gelsin Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda Bir tanem sonumsa gelsin Allah'ım korur mu dersin? ** Ne gelirse gelsin başıma senden bu baharda Bir bilen olur mu dersin? Bir gören olursa gelsin Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda ** Bir tanem sonumsa gelsin Allah'ım korur mu dersin? Ne gelirse gelsin başıma senden bu baharda Bir bilen olur mu dersin? ** Bir gören olursa gelsin Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda Bir tanem sonumsa gelsin Allah'ım korur mu dersin? Ne gelirse gelsin başıma senden bu baharda

Boşver Tanrı bilir neler çektim elinden Çok zor geldi ağladım ayrılırken Verdiğim o çiçekleri, gülleri Benden aldın, ele verdin sevgilim ** Bu aşk sana çok fazla güzelim Bu aşk senin neyineydi sevgilim? Boş ver gidenler git'sin Boş ver haddini bilsin ** Bu yürek aşka emanet, yıllara selam et Bırak öyle bilsin boş ver gidenler git'sin Boş ver haddini bilsin Bu yürek aşka emanet, yıllara selam et ** Bırak öyle bilsin Niyetim yok sana hesap vermeye Niyetim yok bu diyardan gitmeye Haklı haksız hesabımız mahşere ** Terkedip de giden sendin sevdiğim Bu aşk sana çok fazla güzelim Bu aşk senin neyineydi sevgilim? Boş ver gidenler git'sin ** Boş ver haddini bilsin Bu yürek aşka emanet, yıllara selam et Bırak öyle bilsin Boş ver gidenler git'sin ** Boş ver haddini bilsin Bu yürek aşka emanet, yıllara selam et Bırak öyle bilsin Boş ver, boş ver ** Bu yürek aşka emanet yıllara selam et Bırak öyle bilsin Boş ver gidenler git'sin Boş ver haddini bilsin ** Bu yürek aşka emanet, yıllara selam et Bırak öyle bilsin

Bırak Beni Kır, kırabildiğin kadar Yıkabildiğin kadar, vurabildiğin kadar vur Belki de beni de bir aşk sarar Seni bir hüzün kaplar yanabildiğin kadar Yan sadece ** Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti? ** Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti? ** Kır, kırabildiğin kadar Yıkabildiğin kadar, vurabildiğin kadar vur Belki de beni de bir aşk sarar Seni bir hüzün kaplar yanabildiğin kadar ** Yan sadece Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti? ** Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti? ** Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti? ** Bırak beni oo-o, oo-o bırak beni oo-o, oo-o Bırak oo-o, oo-o bırak beni oo-o, oo-o Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti?

Kör Düğüm Gittim bak ben seni seve seve Gittim bak ben seni bile bile Gittim bak ben seni seve seve Gittim bak ben seni bile bile Katlanırım, ayrılık denen şeye Sayende değiştim ben de ** Uğrunda öldüğüm neden bu aşk böyle kördüğüm? Ayrılmak zor vazgeçsen de Bu aşk bizim görmesen de ** Geç olmadan, zor olmadan Hiç günahsızken al beni Bu zamansız gerçеk değil İnan ki yok bir nedeni ** Kadеrim mi sensiz hayat? Bir yol bulup dönsen geri Hakkım değil bu ayrılık Mutluluğun düşman gibi ** Gittim bak ben seni seve seve Gittim bak ben seni bile bile Gittim bak ben seni seve seve Gittim bak ben seni bile bile Katlanırım ayrılık denen şeye Sayende değiştim ben de ** Uğrunda öldüğüm neden bu aşk böyle kördüğüm? Ayrılmak zor vazgeçsen de Bu aşk bizim görmesen de ** Uğrunda öldüğüm neden bu aşk böyle kördüğüm? Ayrılmak zor vazgeçsen de Bu aşk bizim görmesen de E-ey, a ah a ah, a ah

Kaçamak La, la, li, ley, ley, ley, ley, ley, ley La, la, li, ley, ley, ley, ley, ley, ley La, la, li, ley, ley, ley, ley, ley, ley ** Her aşk geçer, bir gün biter Bulunsun bahçende çeşit, çeşit güller Bırak zamanla, silinir gider Aç kalbini, her şey gelir geçer Böylesi aşklarda adam olur Sanma sevmekten önce gelir gurur Sanma sorundan, kaçmam oyundan Her aşkın telafisi bir aşkla olur ** Böylesi aşklarda adam olur Sanma sevmekten önce gelir gurur Sanma sorundan, kaçmam oyundan Her aşkın telafisi bir aşkla olur ** Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Aklımı başımdan aldı ben Yandım buymuş yaşamak Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Duysun herkes duysun Ona oh olsun tatlıymış kaçamak ** Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Aklımı başımdan aldı ben Yandım buymuş yaşamak Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Duysun herkes duysun Ona oh olsun tatlıymış kaçamak ** La, la, li, ley, ley, ley, ley, ley, ley La, la, li, ley, ley, ley, ley, ley, ley La, la, li, ley, ley, ley, ley, ley, ley ** Her aşk geçer, bir gün biter Bulunsun bahçende çeşit, çeşit güller Bırak zamanla, silinir gider Aç kalbini, her şey gelir geçer ** Böylesi aşklarda adam olur Sanma sevmekten önce gelir gurur Sanma sorundan, kaçmam oyundan Her aşkın telafisi bir aşkla olur ** Böylesi aşklarda adam olur Sanma sevmekten önce gelir gurur Sanma sorundan, kaçmam oyundan Her aşkın telafisi bir aşkla olur ** Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Aklımı başımdan aldı ben Yandım buymuş yaşamak Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Duysun herkes duysun Ona oh olsun tatlıymış kaçamak Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Aklımı başımdan aldı ben Yandım buymuş yaşamak Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Duysun herkes duysun Ona oh olsun tatlıymış kaçamak ** Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Aklımı başımdan aldı ben Yandım buymuş yaşamak Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Duysun herkes duysun Ona oh olsun tatlıymış kaçamak