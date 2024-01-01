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7/24 Dinle Yüreğimdeki Barış Şarkıları

Yüreğimdeki Barış Şarkıları Şarkı Sözleri

Bengisu Yüreğimdeki Barış Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bengisu Yüreğimdeki Barış Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yüreğimdeki Barış Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bengisu

Bengisu

Yüreğimdeki Barış Şarkıları

  • Alev Saçlar

  • Aynalı Kemer

  • Yine Yol Göründü Gurbete

  • Dönence

  • Gülpembe

  • Söyle Zalım Sultan

  • Gibi Gibi

  • Ben Bilirim

  • Dağlar Dağlar

  • Sakız Hanım ve Mahur Bey

  • Kol Düğmeleri

  • Can Bedenden Çıkmayınca

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