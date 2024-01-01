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İpek saç savrulmazmı
Denizler durulmazmı
Böyle ipek saçlara
Gönüller vurulmazmı
İpek saç savrulmazmı
Denizler durulmazmı
Böyle ipek saçlara
Gönüller vurulmazmı
İpek saçın her teli
Olmaz asla bedeli
Gönül sevdi göz sevdi
Sen gönlümün güzeli
İpek saçın her teli
Olmaz asla bedeli
Gönül sevdi göz sevdi
Sen gönlümün güzeli
Bulutları aşarak
Kayan yıldızlara bak
O alev saçlarını
Çılgın rüzgara bırak
Bulutları aşarak
Kayan yıldızlara bak
O alev saçlarını
Çılgın rüzgara bırak
-
Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken
Seher vakti bir güzele vuruldum
Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi
Seher vakti bir güzele vuruldum
***
Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile
Seher vakti bir güzele vuruldum
Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile
Seher vakti bir güzele vuruldum
***
Mor menekşe, nergis dizmiş boynuna
Kuşluk vakti aldı beni koynuna
Cıvıldaşır dudu kuşu, sanki bülbülün ötüşü
Seher vakti bir güzele vuruldum
***
Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile
Seher vakti bir güzele vuruldum
Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile
Seher vakti bir güzele vuruldum
***
Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken
Seher vakti bir güzele vuruldum
Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi
Seher vakti bir güzele vuruldum
Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile
Seher vakti bir güzele vuruldum
***
Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile
Seher vakti bir güzele vuruldum
Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile
Seher vakti bir güzele vuruldum
Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile
Seher vakti bir güzele vuruldum
-
Yine yol göründü gurbete
Güz geldi yapraklar döküldü
Martılar göç etti, turnalar süzüldü
Yine yol göründü gurbete
***
Köyüme kara kış çökse de
Aşıklar boynunu bükse de
Desen ki, "Nazlı yar insafa gelse de"
Yine yol göründü gurbete
***
Acı keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya, yetmez ki
***
Acı keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
***
Derdimi kimlere söyleyim
Ben garip Barış'ım neyleyim
Anamdan, babamdan, yurdumdan uzakta
Yine yol göründü gurbete
***
Acı keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
***
Acı keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
***
Acı keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
***
Acı keder hep bana
Kardeş, bacı, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
***
Acı keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
***
Acı keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
***
Acı keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
-
Gün çoktan döndü buralarda
Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum
Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek biliyorum, biliyorum
***
Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız
Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor
Duyuyorum
Biliyorum
***
Kapkara bir ağacın dalıyım yapayalnız
Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor
Dönence
Dönence
***
Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes
Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor
Duyuyorum
Görüyorum
***
Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız
Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor
Duyuyorum
Biliyorum
***
Kapkara bir ağacın dalıyım yapayalnız
Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor
Dönence
Dönence
***
Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes
Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor
Duyuyorum
Görüyorum
***
Gün çoktan döndü buralarda
Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum (biliyorum, dönence)
Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek biliyorum, biliyorum (gün dönende dönence)
-
Sen gülünce güller açar Gülpembe
Bülbüller seni söyler biz dinlerdik Gülpembe
Sen gelince bahar gelir Gülpembe
Dereler seni çağlar sevinirdik Gülpembe
***
Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin inanamadık Gülpembe
Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz olamadı Gülpembe
Dudağımda son bir türkü Gülpembe
Hala hep seni söyler, seni çağırır Gülpembe
***
Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin inanamadık Gülpembe
Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz olamadı Gülpembe
Gözlerimde son bir bulut Gülpembe
Hala hep seni arar, seni bekler Gülpembe
***
Sen gülünce güller açar Gülpembe
Bülbüller seni söyler biz dinlerdik Gülpembe
Sen gelince bahar gelir Gülpembe
Dereler seni çağlar sevinirdik Gülpembe
***
Dudağımda son bir türkü Gülpembe
Hala hep seni söyler, seni çağırır Gülpembe
-
Sıra sıra dağlardan erişilmez yaylalardan
Kuş uçmaz kervan geçmez bilinmez binbir yoldan
Gel dedinde gelmedim mi söyle gelmedim mi söyle gelmedim mi
Aman hele hele sultan zalım zalım sultan söyle söyle
Söyle gelmedim mi söyle gelmedim mi
Aman hele hele sultan zalım zalım sultan söyle
***
Gül yüzünden bal yanaktan sırma saçtan al dudaktan
Kumru gibi kaçan gözden ince belden al topuktan
Sev dedinde sevmedim mi söyle sevmedim mi söyle sevmedim mi
Aman hele hele sultan zalım zalım sultan söyle söyle
Söyle sevmedim mi söyle sevmedim mi
Aman hele hele sultan zalım zalım sultan söyle
***
Barış kul sana kurban yoktur derdime derman
Hançerini vur sineme çok naz ettin zalım sultan
Öl de gayri öleyim mi söyle öleyim mi söyle öleyim mi
Aman hele hele sultan zalım zalım sultan söyle söyle
Söyle öleyim mi söyle öleyim mi
Aman hele hele sultan zalım zalım sultan söyle
-
Ben yaralı kurt, sen kınalı kuzu
Biraz cilve aşkın biberi tuzu
**
Sanki biraz naz ediyorsun amma
Senin bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun amma
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
**
Yeter çektiğim, insaf et gayri
Senin bana gönlün var gibi, gibi
**
Arpa buğday yan yana orak istemez
Yağız at şahlandı mı durak dinlemez
**
Sen de biraz naz ediyorsun amma
Sanki bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun amma
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
**
Yeter çektiğim, insaf et gayri
Senin bana gönlün var gibi, gibi
**
Zehirin şifası süt ile incir
Ellerim kelepçe, yüreğim zincir
**
Sanki fazla naz ediyorsun amma
Senin bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun amma
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
**
Yeter çektiğim, insaf et gayri
Senin bana gönlün var gibi, gibi
**
Kimse sevemez, benim gibi seni
Kırk yılda bir gelir Barış gibisi
**
Sen de fazla naz ediyorsun amma
Yine de bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun amma
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
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Deli gönül sevdasını ben bilirim, ben bilirim
Deli gönül sevdasını ben bilirim, ben bilirim
Yardan ayrı kalmasını ben bilirim, ben bilirim
Yardan ayrı kalmasını ben bilirim, ben bilirim
***
Yumuk yumuk elleri var, kömür kömür gözleri var
Yumuk yumuk elleri var, kömür kömür gözleri var
Daha daha neleri var, ben bilirim, ben bilirim
Daha daha neleri var, ben bilirim, ben bilirim
***
Kışlalara erdi bahar, tezkereye birkaç gün var
Kışlalara erdi bahar, tezkereye birkaç gün var
Barışa da bir sorsalar, ben bilirim, ben bilirim
Barışa da bir sorsalar, ben bilirim, ben bilirim
***
Sen gideli kaç yıl oldu, yürekleri hazan vurdu
Sen gideli kaç yıl oldu, yürekleri hazan vurdu
Şarkıların öksüz kaldı, ben bilirim, ben bilirim
Şarkıların öksüz kaldı, ben bilirim, ben bilirim
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