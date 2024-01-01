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7/24 Dinle Sıra Bende

Sıra Bende Şarkı Sözleri

Bengisu Sıra Bende şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bengisu Sıra Bende şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sıra Bende sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bengisu

Bengisu

Sıra Bende

  • Çaresiz

  • Ah Şu Bekarlık

  • Ahlı Vahlı Şarkım

  • Aklımdasın

  • Ateşime Gel

  • Geç Onu Degişir

  • Sevdalı

  • Sevmesende Olur

  • Sıra Bende

  • Takıl Bana

  • Yalnız Olmuyor

  • İnsafsız

  • Şiir-Bir Akşam Üstü

  • Sıra Bende

  • Ver Elini

  • Allah Seni

  • Vur Hançeri

  • Hede

  • İstanbul'da

  • Dayanamam

  • Suç Sende

  • İnsanlar Şaşar

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