Çaresiz evda bahçemizin gülleri solmuş, Bülbüller terketmiş gülüm çaresiz.. Aşk dolu yüreğim sitemle dolmuş, Söylemez derdimi dilim çaresiz Gönlüme en güzel hisler dolsa da , Ruhum varlığınla hayat bulsa da , Dokunduğum her şey kalem olsada, Yazamaz derdimi elim çaresiz Çaresiz çaresiz elim çaresiz Çaresiz çaresiz elim çaresiz Farkketmez maziyi peşinden yansa Bilirim boşuna hepsi,de yansa Gönlümde sevginle bin yıl yaşlansa Sonunda gelecek sevgin çaresiz Gönlüme en güzel hisler dolsa da , Ruhum varlığınla hayat bulsa da , Dokunduğum her şey kalem olsada, Yazamaz derdimi elim çaresiz Çaresiz çaresiz elim çaresiz Çaresiz çaresiz elim çaresiz

Ah Şu Bekarlık Şöyle bir sigara yaksam Onamı buna mı baksam Acep hangisiyle çıksam *** Baktığım bana bakmıyor Bana bakan iç açmıyor Nasılda aklım kaçmıyor *** Ah şu bekarlık, bekarlık Bunun neresi sultanlık Ah şu bekarlık, bekarlık Bunun neresi sultanlık *** Bu saatte kim kalkacak Şimdi saat zırlayacak Çayı kim hazırlayacak *** Bu hangi musluğun sesi Bunlar kimin elbisesi Rezilliğin son perdesi *** Ah şu bekarlık, bekarlık Bunun neresi sultanlık Ah şu bekarlık, bekarlık Bunun neresi sultanlık *** Evliler akıl veriyor Evlenme aslanım diyor Bizlere yol gösteriyor *** Yaş haddinin geçmesi var Bunu evde kalması var Saçı başı yolması var *** Ah şu bekarlık, bekarlık Bunun neresi sultanlık Ah şu bekarlık, bekarlık Bunun neresi sultanlık

Ahlı Vahlı Şarkım Hep hayal ettim gün gelecek Karşıma çıkacaktır diyerekten Yalnızlığıma son vererekten Dermanım olur olacaktın *** Nerde bende öyle şans Yalnızlığa yandım Bıktım ah vah çekmekten Bıktım usandım *** Ah gönlümün ince mince sızısı Vah alnımın kara mara yazısı Bu yalnızlık tak etti canıma Yar neredesin yar *** Esmeri kumralı fark etmez Huyu suyu güzel olsun olsun Fazla bir şey istemem Boyu posu bana uysun uysun *** Nerde bende o talih Yüzüme gülsün Rüyalarımın güzeli Yaşantıma girsin tez gelsin

Aklımdasın Penceremin önündeyim ahhh dalmışım gök yüzüne Bulutların arasında yer ararken kendime Bulutların arasında yer ararken kendime *** Sonsuzluğu dolaşırken Sensizliğe alışırken Her şeyini unutmuşken Kahretsin aklımdasın Ve sen bunun farkındasın Kahretsin aklımdasın Ve sen bunun farkındasın *** Sonsuzluğun ötesindeyim gölgen gölgem üstüne Eriyorum bitiyorum çare mi var derdime Eriyorum bitiyorum çare mi var derdime *** Sonsuzluğu dolaşırken Sensizliğe alışırken Her şeyini unutmuşken Kahretsin aklımdasın Ve sen bunun farkındasın Kahretsin aklımdasın Ve sen bunun farkındasın *** Vefasızlığını affedemedim Sana olan zaafımı hazmedemedim Aramazdım sormazdım Seni tanımazdım bile Sen benim koynumda beslediğim yılan bile olamazdın (Kahretsin) Kahretsin (Aklımdasın) (Ve sen bunun)

Ateşime Gel Yetmeli artık yetmeli Bitmeli hasret bitmeli Ne yapmalı ne etmeli Sevmeli ama sevmeli *** Yangınlarım bitmiyor Aşk başımdan gitmiyor Mektupların telefonların Selâmların bile yetmiyor Hadi gel hadi gel *** Ateşime gel Güneşime gel Aşkını alda Gel peşime gel Yana yana gel Heyecana gel Bavulunu alda Gel bana gel *** Gel deyince gelmeli Yar kadrini bilmeli Aşkın sırlı deryasında Ölmeli ama ölmeli

Geç Onu Degişir Ne bu hal böyle dumanlardasın Her gece başka isyanlardasın Varsa yoksa o kardeşim Gözün görmüyor farkında mısın *** Değer mi ona değer mi buna Kötü kapılmışsın dostum *** Sen bu oyuna Hayat bir sevgiye sevgiliye *** Harcanmayacak kadar kısa Geç onu değiştir baştan bir daha Geç onu değiştir olmadı bir daha Ne çabuk küstün küstün hayatına *** Umudun yok mu hiç hiç yarına Kahrolmuşsun mahvolmuşsun Yakışıyor mu bu halin sana

Sevdalı Bazen bir şarkı gibi ağlamaklısın Bazen delicesine köpürürsün sevdalı Bazen delicesine köpürürsün sevdalı *** Nesin, ne değilsin onu da bilmiyorsun Anladım ki can dostum Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin *** Nesin, ne değilsin onu da bilmiyorsun Anladım ki can dostum Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin *** Bazen bir derbeder ki doruğundasın Bazen uzayıp giden yanlışlardasın Bazen uzayıp giden yanlışlardasın *** Eğri mi doğru musun onu da bilmiyorsun Anladım ki can dostum Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin *** Eğri mi doğru musun onu da bilmiyorsun Ah, anladım ki can dostum Sen sevdalı, sen sevdalı, sen sevdalı birisin *** Nesin, ne değilsin onu da bilmiyorsun

Sevmesende Olur Gülüm senden başka bir şey istemem Uzaktan uzağa baksan da olur Yeter ki kalbin de bir yerim olsun ah *** Ateşten ateşe atsan da olur Ateşten ateşe atsan da olur *** Senin için olmazım yok Senin için olmazım yok *** Uğrunda ölsem de olur Senin için olmazım yok Seviyorum her şeyden çok Sen beni sevmesen de olur *** Saçını tutmasam Okşamasam da Ah kollarıma alıp Koklamasam da Sokağın başında Sabahlasam da *** Perdeni kapatıp yatsan da olur Perdeni kapatıp yatsan da olur *** Senin için olmazım yok Senin için olmazım yok Uğrunda ölsem de olur Senin için olmazım yok *** Seviyorum her şeyden çok Sen beni sevmesen de olur *** Güzelsin şirinsin Hem şahanesin Çektiğim çileme tek bahanesin Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin Tuzaktan tuzağa atsan da olur Ben ben seni seviyorum ya Sen beni sevmesen de olur Sevmesen de olur

Sıra Bende Ben sevdikçe kaçtın benden Hiç merhamet yokmuş sende Seni sensiz yaşamaya Geliyorum sıra bende *** Aşkıma vermedin aman Çok sakladım geldi zaman El mi yaman bey mi yaman Göreceğiz sıra bende *** Naz etsen de caz etsen de Artık aramam gitsen de Ne ip sende ne koz sende Bende artık sıra bende *** Mevlana'nın sevgisinden Yunus emre nefesinden Menfaatler ötesinden Geliyorum sıra bende *** Yakacağım her şeyini Bırakmadan bir şeyini Kısamayacaksın sesimi Sıra bende sıra bende

Takıl Bana Aşka Davet bu benden Al bir demet gül benden Her şeyden daral geldi Gidelim bu ellerden *** Hadi gel seninle buradan gidelim Güzelim meleğim gülüp eğlenelim Hadi gel gel yanıma Seni saram canıma Bırak bu masalları Takıl bana *** Bize ne ondan bundan Gel de havamızı bulalım Bir sen söyle birde ben Bu hasretten kurtulalım *** Hadi gel gel yanıma Seni saram canıma Bırak bu masalları Takıl bana

Yalnız Olmuyor Bir heves değil Bir arzu değil Sevgiden de öte Sana duyduğum *** Şaka bile olsa Gönül avutulmuyor Ayrılıktan Söz etme kurban olduğum *** Yalnız yatılmıyor Gönül avutulmuyor Ele anlatılmıyor Olmuyor olmuyor *** Sensiz yaşanır mı Buna can dayanır mı Dayanmaz yüreğim yanar Öyle kolay değil Sil baştan demek Nasıl susacak arzular

İnsafsız Sen canımdan da candın Hiç bitmeyecek sandım Kapıldım bir kere seyrine sevdanın Nefes bile almadım *** Sen canımdan da candın Hiç bitmeyecek sandım Kapıldım bir kere seyrine sevdanın Nefes bile almadım *** Bir sana yandım ben Bir sana kitapsız Bir sana aldandım Bir sana insafsız *** Bu sevda böyle gitmez Yarın düne kar etmez İnceden inceye kavrulur savrulur Gönül sahillerinde *** Sen canımdan da candın Hiç bitmeyecek sandım Kapıldım bir kere seyrine sevdanın Nefes bile almadım *** Bir sana yandım ben Bir sana kitapsız Bir sana aldandım Bir sana insafsız *** Bir sana yandım ben Bir sana kitapsız Bir sana aldandım Bir sana insafsız

Şiir-Bir Akşam Üstü Çok ince benim meselem çok Bir akşam üstüydü onunla tanışmamız Elini verdi eridim elimi tuttu eridim Zor bela merhaba diyebildim O kadar güzel o kadar güzeldi ki sorma Gözleri bahardan tatlı Saçları kömür karası Durmasımı desem bakmasımı Hele o konuşması mest ediyordu beni Evleri yolumun üstündeydi O muhteşem o çok şahaneydi Onu görmek herşeye değerdi ya Dolayısıyla sık sık eve gidip gelmelerde Hep bahaneydi Seni seviyorum demek an meselesiydi Her defasında erteledim utandım Bugün olmasa yarın olur sandım Sana nasıl anlatayım Ben çok aptal bir adamım Bazen caddede karşılaşırdık Tokalaşır hal hatır sorardık Ama o hal hatır sorardı Ben aşkı ile yanardım Sana nasıl anlatayım bilmemki Ben çok aptal bir adamım Ve bir akşam üstüydü onu gelinlikle Kuaförden çıkarken gördüm İçimi bir tufan sardı Dünya yansa ne yazardı İnanamadım acele edecek Evlenecek ne vardı Başıma taç yapmazmıydım? Gözüm gibi bakmazmıydım? Sana nasıl anlatayım Ben çok aptal bir adamım Ve yine bir akşam üstüydü istemeye istemeye O kahrolası sokaktan evime dönerken Evleri'nin önünde bir feryat bir figan Aman Allahım o an aklıma gelen Başıma gelmişti Hayatımın anlamı hasretim özlemim O sevdiğim kadın o ölmüştü Vay anasını sattığımın dünyası vay Vay anlımın kara yazısı Tarifi yok pişmanlığımın anlamıda yok Giden gitmiş felek edeceğini etmişti Gözümde dünyanın tüm güzellikleri bitmişti Yahu ona bir açılabilseydim Onu çok ama herşeylerden Çok sevdiğimi söyleyebilseydim ne olurdu Artık nasıl sevdiğimi bilmeyecek Ve ben kendimi hiç affetmeyecektim İçme diyorsun iyi söylüyorsun Biliyorum beni çok seviyorsun Önceleri kızardın bakıyorumda Şimdi anlıyorsun ve sende içiyorsun Boşver can arkadaşım Yazılan gelir başa Çekilen tasa boşa imiş Kendim ettim kendim yandım Anlayacağın anlayacağın Ben çok aptal bir adamım

Sıra Bende Kaçacak yerin kaldımı senin Tuttuğu yolları tüm köşeleri İnanmam artık yalanlarına Ayıktım devirdim tüm şişeleri Külahıma anlat külahımı bulursan Onca yıldır aldın günahımı Ben neler çektim mevlam biliyor Bırakırmı ynaına benim ahımı Sıra bende bende sıra bende Zalim neymiş gör hadi gelde Şimdi yalvar gör hadi bakalım Atlar bende ipler bende

Ver Elini Gülüşüne ihtiyacım var Sende benim hayalimde yer almalısın Sana demek istiyorum yar Sende benim yastığıma baş koymalısın Geleceksen ver elini Seveceksen ver kalbini Göreceksen gör halimi Yeter artık Uzaklardan sevmelerin Bi kerede diyemedin Gece oldu gündüzlerim Ah dön artık Geleceksen ver elini Seveceksen ver kalbini Göreceksen gör halimi Yeter artık Uzaklardan sevmelerin Bi kerede diyemedin Gece oldu gündüzlerim Ah dön artık Gülüşüne ihtiyacım var Sende benim hayalimde yer almalısın Sana demek istiyorum yar Sende benim yastığıma baş koymalısın Geleceksen, seveceksen, göreceksen gör halimi Yeter artık Uzaklardan sevmelerin Bi kerede diyemedin Gece oldu gündüzlerim Ah dön artık Geleceksen ver elini Seveceksen ver kalbini Göreceksen gör halimi Yeter artık Uzaklardan sevmelerin Bi kerede diyemedin Gece oldu gündüzlerim Dön artık

Allah Seni Hiç bir şeyi sevmedeim Sadece aşk aşk diyebildim Yar ne verdin ömrümü verdim Ne sevdin ne sevdirdin Allah seni biliği gibi yapsın Sen beni yaktın oda seni yaksın Sende sev benim gibi deli deli elleri Ellerde seni yalnız bıraksın Gülmedim gülemedim Mutlu bir gün göremedim Çattım senin zalim kalbine Sevdim sevdim sevilmedim Allah seni biliği gibi yapsın Sen beni yaktın oda seni yaksın Sende sev benim gibi deli deli elleri Ellerde seni yalnız bıraksın

Vur Hançeri Canımı verirdim birazcık sevsen Bana umut değil, aşkını göstersen "Gidiyorum" diyorsun Git (git) istersen Vur hançeri kalbime Kalbim kana bulansın Fazla derinlere inme Çünkü orda sen varsın Vur hançeri kalbime Kalbim kana bulansın Fazla derinlere inme Çünkü orda sen varsın Vur hançeri kalbime Kalbim kana bulansın Fazla derinlere inme Çünkü orda sen varsın Ne istedin vermedim? Nankörlük etme Yılların hatrı var, dur, böyle gitme Bu can zaten senindir, al (al) vazgeçme Vur hançeri kalbime Kalbim kana bulansın Fazla derinlere inme Çünkü orda sen varsın Vur hançeri kalbime Kalbim kana bulansın Fazla derinlere inme Çünkü orda sen varsın Vur hançeri kalbime Kalbim kana bulansın Fazla derinlere inme Çünkü orda sen varsın Vur hançeri kalbime Kalbim kana bulansın Fazla derinlere inme Çünkü orda sen varsın

Hede Yıllar yılı hep içime atıyorum Yıllar yılı hep dertlerimle kavruluyorum Bekledim bekledim dönersin diye Sen gelmedin hüzün geldi hadiye (acı) He he hede gel yamacıma gel gel Kalp kırma ağlatma yalvarma gel gel Yıllar yılı hep içime atıyorum Yıllar yılı hep dertlerimle kavruluyorum Bekledim bekledim dönersin diye Sen gelmedin hüzün geldi hadiye (acı) He he hede gel yamacıma gel gel Kalp kırma ağlatma yalvarma gel gel

İstanbul'da Canim dedim sana canim, ah canimi aldin obur yarim! Sen yine'de uzulme, dayanamam sana, kiyamam!(but you dont sad,i cant stand you Istanbul'da bir yarim var, gozbebegim canim var, unutamadim seni aaaah! Kendimi unuttum! Unutmak – zapominac Yarim polowa Canim – moja droga Unutamadim – i have forgotten Siir: Su gibi akar omur, genclik onune set mi olur... Yakar sensiz yillarr, ustume hayalin yagar, yagmur yagmur! Bilirim simdi bensiz seni buldum yerdesin! Ne tadi varki ben olmadan anilarin, adini bir ben bilirim, yeter! kimse bilmesin! Istanbul koydum ismini, istanbul acilari!(i put your name ''istanbul''.the pains of istanbul

Dayanamam ne gunler yasadik neler neler paylastik hani ayrilmak yoktu biz boyle mi anlastik seviyorsan hatrima bedeli var sevdanin cekip gitmek en kolay zor olani emridir Allah'in dayanamam gonul dayanamam buna ayrilalim deme deme bana hasret verilmez sevme denilmez seven insana

Suç Sende Çok sevmiştim ama çok Bilmedin kıymetini Kaybedincemi anladın Değerini sevginin Çok değiştin ama çok Bende senden eser yok Yok artık inan yok Benden sana fayda yok Anıları valizime doldurdum Sıraladım onları üst üste Aşkımada bir çizgi çektim Gidiyorum şimdi sıra bende Şimdi sıra sende Çektiğimi çekte gör Şimdi sıra bende Günümü gün edip yaşarım bende Sende suç sende