Boynumu büküp böyle düştüm yollara Boş yere ah etmişim yalan yıllara Beni muhtaç ettin namert kullara Perişan ömrümü söndürdü felek. Ey felek zalim felek beni bir kalpsize Beni vicdansıza muhtaç ettin felek Perişan ettin felek Kanadın kırılsın felek. Sevgiden ne de aşktan gülmedi yüzüm Baharım hep kış oldu, kış oldu güzüm İşte ben böyle bir garip öksüzüm Ümitler doğmadan öldürdü felek.