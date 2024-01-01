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Bengisu Mevlana Mevlana Açılan her çiçekte, arıda kelebekte , Geçmişte gelecekte, çağırıyor Mevlâna... Bakmıyor günâhına, sitemine ahına , Herkesi dergâhına, çağırıyor Mevlâna... Putperest olsan da gel... tövbeni bozsan da gel... Günahla dolsan da gel... çağırıyor Mevlâna Çağlayan derelerle, gönülde yârelerle... Nârın minarelerle, çağırıyor Mevlâna... Bizi sevgi bağına, umudun kucağına , Mutluluk ocağına, çağırıyor Mevlâna... Yüreği sevgi dolu, yolu Allah 'ın yolu, Koş artık insanoğlu, çağırıyor Mevlâna... Tüm Şarkıları