Altın Çağ Bu hesap bugün kapanacak Her günahı bölüşeceğiz Gözlerin elbet dolacak Senle son kez görüşeceğiz *** İkimizin de canı yanacak Kıran kırana dövüşeceğiz Bu gece biraz uzun olacak Biz sabaha ödeşeceğiz *** Koptu aramızdaki can bağı Bak yıkıldı o meşhur aşk dağı Ayrılığın çeyizi göz yaşı Ağlaya ağlaya gideceksin *** Başladı ömrümün altın çağı Kalbin henüz acımın çırağı Bu ev pişmanlığın son durağı Anlaya anlaya döneceksin

Kuzum Senin o gelmelerini gitmelerini Ölmelerini bitmelerini Bal damlayan dillerini Yerim yerim *** Yaralı bir kuş konmuş kapıma Kolu kanadı kırılmış üşümüş biraz Eriyor kalbim inadına Bi de naz bi de naz Nasıl tatlı utanmaz *** Ah kuzum kıyamam ben sana Ah huysuzum gel biraz sarıl bana Aşk biliyor sevenin adresini Gel benden yak ateşini bana bırak gerisini *** Senin o gelmelerini gitmelerini Ölmelerini bitmelerini öpmelerini kesmelerini Severim severim *** Senin o gelmelerini gitmelerini Ölmelerini bitmelerini Bal damlayan dillerini Yerim yerim bal damlayan dillerini severim severim