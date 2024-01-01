Muhtemelen Şarkı Sözleri
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Coştuk, ancak tutmamız gerekirse
Aşk bize güvenirse
Mahcubuz, konuşmayız
Söz gümüşse, sükût altın, neyse
Susmamız gerekirse, gereğini yaparız
Herkes kendi derdinde
Mutsuz sevgi filminde
Sen ve ben haricinde
Sonunda benden biri var
Aşkım
Bence sen bile şaştın
Çok güzel konu açtın
Ne özelsin onu sor
Hak'katen canım aşkım
Tarihi bile aştın
Bence yüzyılı aşkın
Böyle bir aşk gelmez zor
Hak'katen canım aşkım
Coştuk, ancak tutmamız gerekirse
Aşk bize güvenirse
Mahcubuz, konuşmayız
Söz gümüşse, sükût altın, neyse
Susmamız gerekirse, gereğini yaparız
Herkes kendi derdinde
Mutsuz sevgi filminde
Sen ve ben haricinde
Sonunda benden biri var
Aşkım
Bence sen bile şaştın
Çok güzel konu açtın
Ne özelsin onu sor
Hak'katen canım aşkım
Tarihi bile aştın
Bence yüzyılı aşkın
Böyle bir aşk gelmez zor
Hak'katen canım aşkım
Zordu seni bulmak
Aşka ait sorular sormak
Zordu ama oldu
Bugün herkes buna şahit burada
Aşkım bak
Aşkım
Bence sen bile şaştın
Çok güzel konu açtın
Ne özelsin onu sor
Hak'katen canım aşkım
Tarihi bile aştın
Bence yüzyılı aşkın
Böyle bir aşk gelmez zor
Hak'katen canım aşkım