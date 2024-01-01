Coştuk, ancak tutmamız gerekirse Aşk bize güvenirse Mahcubuz, konuşmayız Söz gümüşse, sükût altın, neyse Susmamız gerekirse, gereğini yaparız Herkes kendi derdinde Mutsuz sevgi filminde Sen ve ben haricinde Sonunda benden biri var Aşkım Bence sen bile şaştın Çok güzel konu açtın Ne özelsin onu sor Hak'katen canım aşkım Tarihi bile aştın Bence yüzyılı aşkın Böyle bir aşk gelmez zor Hak'katen canım aşkım Coştuk, ancak tutmamız gerekirse Aşk bize güvenirse Mahcubuz, konuşmayız Söz gümüşse, sükût altın, neyse Susmamız gerekirse, gereğini yaparız Herkes kendi derdinde Mutsuz sevgi filminde Sen ve ben haricinde Sonunda benden biri var Aşkım Bence sen bile şaştın Çok güzel konu açtın Ne özelsin onu sor Hak'katen canım aşkım Tarihi bile aştın Bence yüzyılı aşkın Böyle bir aşk gelmez zor Hak'katen canım aşkım Zordu seni bulmak Aşka ait sorular sormak Zordu ama oldu Bugün herkes buna şahit burada Aşkım bak Aşkım Bence sen bile şaştın Çok güzel konu açtın Ne özelsin onu sor Hak'katen canım aşkım Tarihi bile aştın Bence yüzyılı aşkın Böyle bir aşk gelmez zor Hak'katen canım aşkım