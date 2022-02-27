Bağlasan Durmam Benim ol desen olmam Hadi kal desen kalmam Sana hiçbir şey vaad etmedim ki Bağlasan durmam *** Henüz yeni yeni açıldı gözlerim Daha dünyayı görücem ben Darılıp alınma bir tanem Daha bin kere sevmeli ölmeli Aşka aşık olucam ben *** Henüz erken az eğlenicem Evin yollarını kaybedicem Aşık olup dönüp başa Biraz da kendimden geçicem *** Sakınma beni gözünden Ben geçtim her sözümden Gün olur geri dönerim Önce aşk gelsin elinden Daha bin kere sevmeli ölmeli aşka *** Aşık olucam ben Benim ol desen olmam Hadi kal desen kalmam Beni bağlasan durmam

Gel Gel Neredesin sevgilim gel gel gel gel *** Yine sensiz bu akşam uyku girmez gözüme Sayıklarım ismini aşkın büyür içimde *** Neredesin sevgilim gel gel gel gel gözlüyorum yolunu Neredesin sevgilim gel gel gel gel özlüyorum kokunu *** Gökyüzünde kaybolmuş sönmüş bir yıldızım ben Yüreğinden kovulmuş tenhayım ıssızım ben *** Neredesin sevgilim gel gel gel gel gözlüyorum yolunu Neredesin sevgilim gel gel gel gel özlüyorum kokunu *** Gel gel gel gel gözlüyorum yolunu Gel gel gel gel özlüyorum kokunu

Korkumdan Ağladım Sevdin mi benim gibi Deli gibi çıkarsız sevildin mi? Kader mi bu ayrılık Benim suçum gibi suçlandım *** Sana inandım ama yalandın İyi bilirsin ben ağlarken Sen gidiyordun sebebi yokken Şimdi tapılacak sarılacak başka bir aşk yok *** Korkumdan ağladım sabahladım Gelmedim üstüne Şimdi mahvettiğin günlerin Acısını taşıyorum Kendime acıyorum Böyle kötü kader istemiyorum *** Korkumdan ağladım sabahladım Gelmedim üstüne Şimdi mahvettiğin günlerin Acısını taşıyorum Kendime acıyorum Böyle kötü kader istemiyorum

Müjde Telefonlar uzak olsun benden Aramam aramam bir daha Yalansa dilimdeki yalan olsun Sevmiyorum eskisi gibi *** Başka bir insan karşımdaki Değişmez diyenlere müjde Çok seven böyle gider miydi Müjde her şey bitti *** Telefonlar uzak olsun benden Aramam aramam bir daha Yalansa dilimdeki yalan olsun Sevmiyorum eskisi gibi *** Başka bir insan karşımdaki Değişmez diyenlere müjde Çok seven böyle gider miydi Müjde her şey bitti

Beyaz Atlı Prens Elle tutulur bir gerekçe göster Bende kabullenip boyun bükerim Sahiplendi seni yedi kat eller Yabancı sayar kendimi çeker giderim *** Belli ki sana değilmiş aşkım Beyaz atlı prens yaratmış aklım Kalp kırıp ağlatan erkekler yok mu Kalmadı gözümde onlardan bir farkın *** Daha yeni anladım kusura bakma Gafil avlandın lafı uzatma Söylediklerimi hiç yabana atma Kapıyı göstereyim yolu şaşırma

Ciddi Ciddi Kalbim taşa döndü kışa döndü Yürek fena halde Göğsünde bana bir yer yok mu Yaşardım himayende *** Yani ciddi ciddi gidiyor musun Sahi sevdim seni bilmiyor musun Öldür bari sağ bırakma Yaşayamam öyle anlamıyorsun *** Döne dolana kapında köle olucam Yana yakına herkese seni mi sorucam Buysa adalet sonum felaket Düse takıla peşinde kaybolucam

Elmanın Yarısı Biri kötü şaka yaptı Ayırdılar bizi bizden Sürgün olduk sevdamıza Bir şey gelmez elimizden *** Şimdi kime emanetsin Ezberimdin gözlerimde Gittin ama iz bıraktın Şu yaralı yüreğimde *** Bir elmanın yarısıydık Bu sevdaya nasıl kıydık Yanan kimdi sönen kimdi İkimizde anlamadık