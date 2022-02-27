Taktik Şarkı Sözleri
Bengü Taktik şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bengü Taktik şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Taktik sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Anlamıyorum yani..
***
Böylesi daha iyi oldu
Doğrusu buymuş ikimiz için
Cümle alem duydu
Ararım kalan eşyalar için...
***
Böylesi daha iyi oldu
Doğrusu buymuş ikimiz için
Cümle alem duydu
Ararım kalan eşyalar için...
***
Bundan böyle peşimde dolaşıp
Kapatma kısmetlerimi
Sen git başkalarına yuttur
Çocukça nispetlerini
***
Bundan böyle peşimde dolaşıp
Kapatma kısmetlerimi
Sen git başkalarına yuttur
Çocukça nispetlerini
***
Bitti artık bay yanlış
Benim içim zaten yanmış
Geçte olsa doğrusu bu
Kabul et ya da etme
Bu sana kalmış
***
Bitti artık bay yanlış
Benim içim zaten yanmış
Geçte olsa doğrusu bu
Kabul et ya da etme
Bu sana kalmış
-
Bazı şeyler vardır affedilmiyor
Aşk ihanetle bir evde kalamıyor
Bıçak gibi kestin bağlarımızı
Bir daha dinleyemeyiz şarkımızı
***
Söyle; uçurumdan atlayan dönebilir mi
Söyle; kanadı kırk yerden kırılmış uçabilir mi
Söyle; bu aşktan ne kaldı ki geriye
Yaptığının ne kadarı sığıyor sevgiye
***
Unut beni, unuttuğum gibi seni
Unut ki beni yanındakini aldatma
Giden kaybedendir; gittin kaybettin
Bir şehir yakınıma bile yaklaşma
***
Unut beni, unuttuğum gibi seni
Unut ki beni yanındakini aldatma
Giden kaybedendir; gittin kaybettin
Bir şehir yakınıma bile yaklaşma
-
Küserim küserim küserim
Deli gibi sevdiğim adam nerede?
Severim severim severim
Anlayana bundan sonra böyle
***
Küserim küserim küserim
Deli gibi sevdiğim adam nerede?
Severim severim severim
Anlayana bundan sonra böyle
***
Anlasana be arkadaş
Hatıralar bir acı kahvede başlar
Anlamadıysan arkadaş anlatırlar
Her şeyin bir bedeli var
***
Acı nedir bilir misin?
Ölümüne gelir misin?
Bir daha şans verdim farz et
Beni dinle biraz sabret
Saçlarıma aklar düştü
Yüzümdeki bu çizgiler senin eserin
Mutlu musun güzelim?
***
Acı nedir bilir misin?
Ölümüne gelir misin?
Bir daha şans verdim farz et
Beni dinle biraz sabret
Saçlarıma aklar düştü
Yüzümdeki bu çizgiler senin eserin
Mutlu musun güzelim?
***
Küserim küserim küserim
Deli gibi sevdiğim adam nerede?
Severim severim severim
Anlayana bundan sonra böyle
***
Küserim küserim küserim
Deli gibi sevdiğim adam nerede?
Severim severim severim
Anlayana bundan sonra böyle
***
Anlasana be arkadaş
Hatıralar bi acı kahvede başlar
Anlamadıysan arkadaş anlatırlar
Her şeyim bir bedeli var
***
Acı nedir bilir misin?
Ölümüne gelir misin?
Bir daha şans verdim farz et
Beni dinle biraz sabret
Saçlarım aklar düştü
Yüzümdeki çizgiler senin eserin
Mutlu musun güzelim?
***
Acı nedir bilir misin?
Ölümüne gelir misin?
Bir daha şans verdim farz et
Beni dinle biraz sabret
Saçlarım aklar düştü
Yüzümdeki çizgiler senin eserin
Mutlu musun güzelim?
-
Bir kere sevdim seni, çektin gittin
Hem bana hem kendine eziyet ettin...
***
Anlatılmaz bir duygu bu
Neden Allah'ım?
Bu aşk içimde oldu olalı
Yarım kaldım...
***
Sensiz kaldım her anımda halime acıyorum
Anlamı olmayan bütün aşklarda
Hep bizi yaşıyorum...
***
Bilmeden sevdim seni, pişman ettin
Hem bana hem kendine eziyet ettin...
***
Anlatılmaz bir duygu bu
Neden Allah'ım?
Bu aşk içimde oldu olalı
Yarım kaldım...
***
Sensiz kaldım her anımda halime acıyorum
Anlamı olmayan bütün aşklarda
Hep bizi yaşıyorum...
-
Lafta bitti sana yazılışım
Dur ben daha yeni başladım
Az oldu yaşananlar henüz, farkındayım
İzimi derin kazacağım
***
Lafta bitti sana yazılışım
Dur ben daha yeni başladım
Az oldu yaşananlar henüz, farkındayım
İzimi derin kazacağım
***
Bak taktik yaptırtma bana
Bilirsin ben alasını yaparım
Öyle saf geldim ben sana
İhtiyaç olursa raydan çıkarım
***
Karpuz kabuğunu getirtme aklıma
Çıkmaz yoldan yol yaratırım
Tavana vuran yeri dibe vurdururum
Haberin olmaz aranan olurum
***
Sana son kez haykırıyorum
Gel ne olur gel
Taş olan bile aşka ibadet etmez mi
Gel gel gel yalvarırım gel
İki çift haybeden söz bile yetmez mi
-
Kimse bilmedi bilemez
Ne yaşandı bitti aramızda
Biz seninle adını aşk koyduk ya
Ne oldu sevgilim bir anda kayboldun ya
***
Ben gün gelir merak ederim
Sen kimleri özledin kokladın yerime
Ben gün gelir merak ederim
Sen kimleri özledin kokladın yerime
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Aşkı bulmak zor olsa da
Elden bir şey gelmez yolcu ayrılık var sonunda
Aşkı bulmak zor olsa da
Elden bir şey gelmez yolcu ayrılık var sonunda
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