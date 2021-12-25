Bengü, 2 Nisan 1979 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Tam adı Bengü Erden olan sanatçı sahne adı olarak Bengü’yü kullanmaktadır. Aslen Malatyalı olan Bengü ortaokul ve liseyi Özel İzmir Amerikan Lisesinde okumuş ardından Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. Daha sonra Akademi İstanbul-San Bölümü’nde müzik eğitimini tamamlayan Bengü, ilkokul yıllarında İzmir Devlet Senfoni Orkestrasında sahnelenen ‘’Oliver Twist’’ isimli müzikalde başrol oynamıştır. Müzikle tanışması da İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa’dan şan dersleri almasıyla başlamıştır. 1998 yılında Müfit Bayşara'nın bir bestesiyle MÜYAP ve Show TV'nin organize ettiği Pop Show '98 adlı şarkı yarışmasında 2. Olan Bengü, Akademi İstanbul'da müzik eğitimi almıştır. Bengü, yaklaşık üç buçuk yıllık bir albüm çalışmasının ardından birinci albümü olan Hoş Geldin'i Temmuz 2000'de müzik piyasaya sürmüştür. Kenan Doğulu, Şehrazat ve Ümit Sayın, Yıldız Tilbe gibi önemli müzisyenlerin imzası bulunan albümde 9 şarkı ve bir remix bulunmaktadır. Bengü bu albümle yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere 300'e yakın konser vermiş ve 2001 yılında düzenlenen 7. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En iyi çıkış yapan kadın şarkıcı dalında aday olmuştur. Şarkıcı asıl çıkışını, 2005 yılında ikinci albümü olan Bağlasan Durmam ile yapmıştır. Suat Aydoğan'ın yaptığı albümde Serdar Ortaç, Gökhan Şahin, Sibel Alaş ve Hakkı Yalçın gibi önemli isimlerle çalışan Bengü, albümde yer alan "Korkumdan Ağladım", "Gel Gel", "Ciddi Ciddi" sözü ve müziği kendisine ait olan "Müjde" ve albümle aynı adı taşıyan "Bağlasan Durmam" şarkılarına klip çekmiştir. Bengü, 2007 Yılında çıkardığı Taktik albümü ile kariyeri'nin zirvesine oturmuş albümde Serdar Ortaç, Adnan Fırat, Kutsi, Alper Narman, Fettah Can gibi isimlerle çalışmıştır. Ayrıca Bengü sözü ve müziği kendisine ait "Yolcu" isimli şarkıya da bu albümde yer vermiştir. Alümden çıkan ilk klip "Korkma Kalbim" müzik dünyasına bomba gibi düşmüştür. Taktik albümü 100.000'e yaklaşan satış rakamıyla yılın en çok satan albümlerinden biri olmuştur. Bengü, bu albümle 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi pop kadın dalında aday olmuştur. 2008 yazında 4. stüdyo albümü Gezegen'i dinleyicilerinin beğenisine sunan Bengü, eleştirmenler ve dinleyicilerden olumlu yorumlar almıştır. Albüm yıl sonuna kadar 35.000 satış rakamına ulaşmıştır. 2009 yılında ise 5. albümü İki Melek'i, Avrupa Müzik etiketiyle piyasaya sürmüştür. Yılın en iyi albümlerinden biri olan ve yıla damgasını vuran bu albümden çıkan ilk iki video, "İki Melek" ve "Kocaman Öpüyorum" Billboard Türkiye listelerinde 1 numaraya yükselmiş ve toplam 7 hafta birincilik kazandırmıştır. Sanatçı bu albümüyle 13. İstanbul FM Müzik Ödülleri'nde "En İyi Pop Kadın Sanatçı" ödülünü almayı başarmıştır. Ardından 2010 yılının yaz aylarında "Sırada Sen Varsın"adlı maxi single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunmuştur. Şarkıcı bu single çalışması ile 14. İstanbul FM Altın Ödülleri'nde En İyi Single ödülünü almayı başarmıştır. Bengü, 2011'de çıkarmış olduğu Dört Dörtlük albümünde Sinan Akçıl, Şehrazat, Ersay Üner gibi isimlerle çalışmıştır. Albümün çıkış parçası olan "Aşkım" şarkısı ile oldukça büyük beğeni toplamıştır. Bengü, "Aşkım" şarkısı ile Google Zeitgeist 2011 verilerine göre yılın en çok aranan şarkısı ve sanatçısı olma başarısını elde etmiştir. Şarkıcı 2012 yılının son aylarına doğru 2. single'ı olan "Anlatacaklarım Var"'ı piyasaya sürmüştür. Avrupa Müzik'ten ayrılıp kendi markasını temsil edecek olan BNG Müzik'i kuran Bengü aynı zamanda DMC ile anlaşmıştır. Single'da sözü ve müziği Zeki Güner'e ait olan "Haberin Olsun" ve "Yaralı" şarkılarına yer vermiştir. Yaz aylarının hareketli şarkıları arasından sıyrılıp zirveye yerleşen "Yaralı" 7 hafta Resmi Türkiye listesinde 1 numara olarak yılın en çok çalan şarkıları arasında ilk 3'e yerleşmiştir. 2013 yılının kasım ayında "Saygımdan" ismini verdiği single çalışması ile sevenlerinin karşısına çıkan Bengü yine büyük beğeni toplamıştır. Şarkı 2013 yılının son haftalarında Resmi Türkiye listesinde 2 numarada yer alırken 2014 yılının başlarında 5 hafta boyunca zirvede yer almıştır. "Hodri Meydan", Bengü'nün 4 Mart 2016 tarihinde DMC etiketiyle çıkan 5. Teklisidir. Şarkı yayımlandığı ilk hafta TTNET Müzik / En Çok Dinlenen 100, TTNET Müzik / En Çok İndirilen 100 listesinde 1 numara olmuştur. "Sığamıyorum", 28 Haziran'da klip ile aynı günde dijital platformda yayımlanmıştır. Klip yayımlandığı ilk hafta 5 milyon izlenme barajını geçmiştir. Şarkı yayımlandıktan 3 hafta sonra Resmi Türkiye Listesine 3 numaradan giriş yapmıştır. Bengü'nün sekizinci stüdyo albümü Altın Çağ, 31 Mayıs 2017'de DMC tarafından yayımlanmıştır. Bu albümden "Kuzum", "Sanki", "Geçmiş Olsun" ve "Altın Çağ" şarkılarına klip çekilmiştir.