-
Sana aklımdan geçeni söyleyeyim mi?
İçimi sana dökeyim mi?
Ama sonra bozuşmayalım
Yüreğimizdeki taşları dökelim mi?
***
Oooff...
***
İnsanız elbet hatalarımız olur,
İnsanız elbet kusurlarımız olur,
Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz,
Ama seven yarısına razı olur.
***
Ya gidersin ya kalırsın,
Hayat müşterek katlanacaksın.
Ben yok, sen yok,
Biz varız artık anlayacaksın.
Bizim demeyi öğreneceksin.
-
O resmi tam ortadan yırtamadın ya (ah ah)
***
O resmi tam ortadan yırtamadın ya
Ne dersen de bal gibi unutamadın ya
Zaman geçse kâr değil gönül geçmedikten sonra
Sen zaten hep böyleydin aşka hep geç kaldın ya
***
Daha neyin olaydım ki ben senin
Kapanmayan eski defterin
Yerine bir yenisini koyamadım
Koparıp atamadın eski sevgilim
***
Daha neyin olaydım ki ben senin
Kapanmayan eski defterin
Yerine bir yenisini koyamadım
Tadına doyamadın, eski sevgilim
***
O resmi tam ortadan yırtamadın ya
Ne dersen de bal gibi unutamadın ya
Zaman geçse kâr değil gönül geçmedikten sonra
Sen zaten hep böyleydin aşka hep geç kaldın ya
***
Daha neyin olaydım ki ben senin?
Kapanmayan eski defterin
Yerine bir yenisini koyamadım
Koparıp atamadın, eski sevgilim
***
Daha neyin olaydım ki ben senin?
Kapanmayan eski defterin
Yerine bir yenisini koyamadım
Tadına doyamadın, eski sevgilim
***
Yerine bir yenisini koyamadım
Tadına doyamadın, eski sevgilim (eski)
-
Yakmışım bu aralar
Senle tüm gemileri
Kaçmışım uzağına
İki ileri bir geri
***
Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz
Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz
***
Bir bilet aldım oh mis
Sezonu açtım oh mis
Denize karşı şöyle
Bir nefes aldım oh mis
Ben kendime emanet
***
Aydınlandım nihayet
Oralar da nasıl bilmem
Buralar da ohh hava mis
Mis mis mis mis mis
***
Yakmışım bu aralar
Senle tüm gemileri
Çıkmışım bu ilişkiden
İki ileri bir geri
***
Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz
Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz
***
Bir bilet aldım oh mis
Sezonu açtım oh mis
Denize karşı şöyle
Bir nefes aldım oh mis
***
Ben kendime emanet
Aydınlandım nihayet
Oralar da nasıl bilmem
Buralar da ohh hava mis
Mis mis mis mis mis
-
Gidemediğim bir yerlerde
Bulamadığım biri varsa
Onun lan her şey güzelse
Onun adı aşkın adıysa
***
Susturmak, susmak gerek bazen
Kurtulmak, düşüncelerden acilen
Kalbinden, geçenleri duydun mu
Birazcık özgüven, biraz daha cesaretle
***
Değişir dünya sen inandıkça
Değişir işler bugün icabında
Değişir dünya sen inandıkça
Değişir işler bugün icabında
***
Gidemediğim bir yerlerde
Bulamadığım biri varsa
Onun olan her şey güzelse
Onun adı aşktan kadınsa
***
Susturmak, susmak gerek bazen
Kurtulmak, düşüncelerden acilen
Kalbinden, geçenleri duydun mu
Birazcık özgüven, biraz daha cesaretle
***
Değişir dünya sen inandıkça
Değişir işler bugün icabında
Değişir dünya sen inandıkça
Değişir işler bugün icabında
***
Değişir dünya sen inandıkça
Değişir işler bugün icabında
-
Kızgınlıklar geçer belki zamanla
Kırgınlığım asla
Olduğu kadar olmadığı kader
Deyip de gidelim mi şimdi
***
Kızgınlıklar geçer belki zamanla
Kırgınlığım asla
Olduğu kadar olmadığı kader
Deyip de gidelim mi şimdi
***
İkimizden geriye bak
Bir oyun bir oyuncak
Biri çok seven biri korkak
***
Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya
Bırak (bırak), bana büyük aşkını anlatma
Ne var, senin oyuncağın kırıldıysa
Benim kalbim paramparça
***
Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya
Bırak (bırak), bana büyük acını anlatma
Ne var senin oyuncağın kırıldıysa
Benim kalbim paramparça
***
İkimizden geriye bak
Bir oyun bir oyuncak
Biri çok seven biri korkak
***
Korkak, başım omuzlarına ağır gelmiş ya
Bırak, bana büyük aşkını anlatma
Ne var senin oyuncağın kırıldıysa
Benim kalbim paramparça
***
Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya
Bırak (bırak), bana büyük acını anlatma
Ne var, senin oyuncağın kırıldıysa
Benim kalbim paramparça
***
Korkak
Ne var senin oyuncağın kırıldıysa
Benim kalbim
-
Sana verdiğim değer, külliyen bir israf
İlişki durumumuz, sen plancı ben saf
Bugün günlerden seni, terk ettiğim gün
Kafada bitmiş aşkın tadilatı olmaz, tamiratı olmaz
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi, başkasıyla en baştan başla
İstikamet ayrılık, ihtimaller arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi bir başkasıyla en baştan başla
Bir kere çaldır kapat, tekrar tekrar arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Sana verdiğim değer, külliyen bir israf
İlişki durumumuz, sen plancı ben saf
Bugün günlerden seni, terk ettiğim gün
Kafada bitmiş aşkın tadilatı olmaz, tamiratı olmaz
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi, başkasıyla en baştan başla
İstikamet ayrılık, ihtimaller arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi bir başkasıyla en baştan başla
Bir kere çaldır kapat, tekrar tekrar arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi başkasıyla en baştan başla
İstikamet ayrılık, ihtimaller arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi bir başkasıyla en baştan başla
Bir kere çaldır kapat, tekrar tekrar arama
Burası artık sana yanlış numara
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