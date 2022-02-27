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Bengü Dört Dörtlük Dört Dörtlük Sana aklımdan geçeni söyleyeyim mi? İçimi sana dökeyim mi? Ama sonra bozuşmayalım Yüreğimizdeki taşları dökelim mi? *** Oooff... *** İnsanız elbet hatalarımız olur, İnsanız elbet kusurlarımız olur, Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz, Ama seven yarısına razı olur. *** Ya gidersin ya kalırsın, Hayat müşterek katlanacaksın. Ben yok, sen yok, Biz varız artık anlayacaksın. Bizim demeyi öğreneceksin. Tüm Şarkıları