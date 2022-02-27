Doya Doya Tat (remix) Şarkı Sözleri
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Bengü
Doya Doya Tat (remix)
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Senden bana ne yar olur, ne de arkadaş;
Anladım senin yolun, benim yolum değil.
Daha önce seviyordum, bunu böyle bil.
Gururun aşkını yeniyorsa; aşkın aşk değil.
***
Yalandı seninle geçen günlerim,
Tasını tarağını topla git, eski sevgilim.
***
Şimdi çok zamanın olacak,
Düşün taşın hadi çık içinden.
Tek başına uykunun tadını;
Doya doya tat, göreyim seni ben.