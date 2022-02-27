Senden bana ne yar olur, ne de arkadaş; Anladım senin yolun, benim yolum değil. Daha önce seviyordum, bunu böyle bil. Gururun aşkını yeniyorsa; aşkın aşk değil. *** Yalandı seninle geçen günlerim, Tasını tarağını topla git, eski sevgilim. *** Şimdi çok zamanın olacak, Düşün taşın hadi çık içinden. Tek başına uykunun tadını; Doya doya tat, göreyim seni ben.