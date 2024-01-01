Ege Acıları da anıları da koydum içine valizin Baktım kalkmıyor yerinden bıraktım Bilirim ben, unutuyorum da Geçer mi bu yara izin? Günlerimi hep boşu boşuna kararttın Sıkı sıkı sarılmalı şimdi kalan sağlarıma Takılır elbet yeniden umut Yeniden aşk ağlarıma Bi' yanım hâlâ keder Yazmadı ya bizi şu hain kader Günümü söker, gecemi döker Başkası olsa çeker de gider Ama yine bitmez ümidim Yüreğimde benim akıl ne gezer Açarım ufak, dostum olur Ege Bi' çoban salata yanına hasret ne gider Acıları da anıları da koydum içine valizin Baktım kalkmıyor yerinden bıraktım Bilirim ben, unutuyorum da Geçer mi bu yara izin? Günlerimi hep boşu boşuna kararttın Sıkı sıkı sarılmalı şimdi kalan sağlarıma Takılır elbet yeniden umut Yeniden aşk ağlarıma Bi' yanım hâlâ keder Yazmadı ya bizi şu hain kader Günümü söker, gecemi döker Başkası olsa çeker de gider Ama yine bitmez ümidim Yüreğimde benim akıl ne gezer Açarım ufak, dostum olur Ege Bi' çoban salata yanına hasret ne gider Bi' yanım hâlâ keder Yazmadı ya bizi şu hain kader Günümü söker, gecemi döker Başkası olsa çeker de gider Ama yine bitmez ümidim Yüreğimde benim akıl ne gezer Açarım ufak, dostum olur Ege Bi' çoban salata yanına hasret ne gider

Aldatma Unuttum ne var, ne yoksa Kötüyü sildim ben, sen de sil Koca bir masal bu dünya Belki de tamamı rüya, bil *** Her şeyi affettim çoktan Ve çıktım karanlığımdan gel Anladım, her şey daha az Değerli arkadaşlıktan, aşktan *** Ama beni aldatma Kimseyi aldatma İhanet onarılmaz Ne olur, aldatma *** Acıyor, aldatma Değmiyor, aldatma İhanet onarılmaz Öldür ama aldatma *** Sen benim aynam gibisin Ben senin cama yansıyan aksin Ayrılık, kavga, nefret, aşk Ve gülüm ölüm hepimiz için *** Ama beni aldatma Kimseyi aldatma İhanet onarılmaz Ne olur, aldatma *** Acıyor, aldatma Değmiyor, aldatma İhanet onarılmaz Öldür ama aldatma

Cool Kadın Ne kadar çok sevgim vardı Bir o kadar da endişem gösteremedim Ben aslında o gördüğün cool kadın değildim *** İçim titriyordu deli gibi geceleri Kalkardım seni seyrederdim Uyurken okşardım saçlarını öperdim Kırdılar kalbimi defalarca kırdılar *** Bu yüzden oldum hayattan bu yüzden Bu yüzden kaybettim aşktan bu yüzden Tam anladım vakit daraldı Ömür yaprak yaprak sarardı Yıllar bana da ihanet ediyor

Kaderimin Oyunu Ne sevenim var, ne soranım var Öyle yalnızım ki Çilesiz günüm yok, dert ararsan çok Öyle dertliyim ki *** Bana kaderimin bir oyunu mu bu Aldı sevdiğimi verdi zulmü Dünyaya doymadan geçip gideceğim Yoksa yaşamanın kanunu mu bu *** Bıktım artık yaşamaktan Çekmekle biter mi bu hayat yolu Bu yalnızlık, bu dertler *** Bekleyeceğim, bekleyeceğim Geri dönmese bile Alıştım kaderin zulmüne artık Bana gülmese bile *** Geri dönmez artık giden sevgililer Her ümit ufkunda ağlıyor gözler Bitmeyen çilenin derdin sarhoşuyum Kahderip geçiyor en güzel günler *** Bıktım artık yaşamaktan Çekmekle biter mi bu hayat yolu Bu yalnızlık, bu dertler...

Olanlar Oldu Kendim anladım kimselere soramadım Onu bulup sormak ister canım Çare aradım aşkına doyamadım Seni bulup kaçmak ister canım *** Hayırsız ama düştüm ağına Olanlar oldu bana Yalancı amma tadı da başka Olanlar oldu bana *** Zalim bilmiyor sabah olmuyor Derdim bitmiyor ah Taştan mı sandın beni Ey(sen) Tanrım garibim, aldandın.

Senden Sonra Tufan Zannetim ki yerine koyarım Her köşede bekliyor aşk, ararsan çok Seneler geçti acıyla farkına vardım Taklidi var, hakikisi yok *** Yaşayıp görmeden mümkün değil Bunu anlaman Senden sonra tufan Senden sonra tufan *** Umudumdan vazgeçmedim gel kurtar beni Gururumdan ah ne yaptım ben Eser yok hiç huzurumdan Ayrılıncaya kadar fani beden ruhumdan Sesimi duyana kadar ah usanmadan bağıracağım Ölene kadar aşkı çağıracağım *** Neye yarar olsan bile bin pişman Aşk kapıyı iki kere çalmıyor Oldu ki Allah’ın sevgili kuluysan Bu defa sende hal kalmıyor

Sevdalı Başım Ah benim sevdalı başım Ah benim dünya telaşım Ah benim sarhoşluğum Ah çılgın yüreğim Sus artık uslandır beni *** Daha çok yalnız geçtim böyle Kaç denizde yitip gittim Kırılmış direkler yırtık yelkenlerle Kaç seferden yorgun döndüm *** Ah benim yaralı ruhum Ah benim insan kusurum Ah benim isyanlarım Ah yalnızlıklarım Gel artık uslandır beni *** Ah benim iyimser yanım Ah benim aldanışlarım Ah benim kavgalarım Ah pişmanlıklarım Sus artık uslandır beni

Vitrin İçime attım ne varsa Anlamaya çalıştım herkesi Aşkı da sevdim kavgayı da Anlatamadım ki *** Hiç korkmadım çelişkiden Onaylanmayan ilişkiden Ne çoğaldım övgüden Ne azaldım yergiden *** Hiç korkmadım yasaklardan Korunmadım tuzaklardan Kalktım güvenli kucaklardan Hep denedim bilerek göstermedim *** Kendimi sakladım görmeyi bilenlere Vitrinime değil iklimime gelenlere Deliyim aslında Allah'ına kadar deliyim Kalbimi vereceğim aslımı görenlere