Bu hesap bugün kapanacak Her günahı bölüşeceğiz Gözlerin elbet dolacak Senle son kez görüşeceğiz *** İkimizin de canı yanacak Kıran kırana dövüşeceğiz Bu gece biraz uzun olacak Biz sabaha ödeşeceğiz *** Koptu aramızdaki can bağı Bak yıkıldı o meşhur aşk dağı Ayrılığın çeyizi göz yaşı Ağlaya ağlaya gideceksin *** Başladı ömrümün altın çağı Kalbin henüz acımın çırağı Bu ev pişmanlığın son durağı Anlaya anlaya döneceksin

Gitmek acı bir hatıra Gönül deryasına sokulmuş bir hançer Acılar hani olgunluk ya Aşka susamak suçmuş meğer Yok şimdi geçin bunları Hangi şair yaşamış bu acıyı? Bitti işte çekip gitti Gönül muhabbete can verdi şimdi Ayrılığın da bahanesi çok Sen de seç birini görelim Ama yakmasın canımı, yeniden seveyim Kalanın acısı daha çok Gidenin halini görelim Ama dönmesin de geri, yine sevebileyim Gitmek acı bir hatıra Gönül deryasına sokulmuş bir hançer Acılar hani olgunduk ya Aşka susamak suçmuş meğer Yok şimdi geçin bunları Hangi şair yaşamış bu acıyı? Bitti işte çekip gitti Gönül muhabbete can verdi şimdi Ayrılığın da bahanesi çok Sen de seç birini görelim Ama yakmasın canımı, yeniden seveyim Kalanın acısı daha çok Gidenin halini görelim Ama dönmesin de geri, yine sevebileyim Ayrılığın da bahanesi çok Sen de seç birini görelim Ama yakmasın canımı, yeniden seveyim Kalanın acısı daha çok Gidenin halini görelim Ama dönmesin de geri, yine sevebileyim, yeniden seveyim

Yorgun yüzüm, yoksun gözüm Ne zamandır böyle, ne zamandır küsüm Ağır ceza, eski bir dava Ne zamandır böyle, çok zamandır küsüm Bir telaş içinde malum Her düştüğümde beni sen tut kaldır istedim Çaresi kalmamış ağır hastalar gibiydim Sen gel al beni, beni sen kurtar istedim Bir telaş içinde malum Her düştüğümde beni sen tut kaldır istedim Çaresi kalmamış ağır hastalar gibiydim Sen gel al beni, beni sen kurtar istedim Beni sen kurtar istedim Yorgun yüzüm, yoksun gözüm Ne zamandır böyle, ne zamandır küsüm Ağır ceza, eski bir dava Ne zamandır böyle, çok zamandır küsüm Bir telaş içinde malum Her düştüğümde beni sen tut kaldır istedim Çaresi kalmamış ağır hastalar gibiydim Sen gel al beni, beni sen kurtar istedim Bir telaş içinde malum Her düştüğümde beni sen tut kaldır istedim Çaresi kalmamış ağır hastalar gibiydim Sen gel al beni, beni sen kurtar istedim Sen kurtar istedim