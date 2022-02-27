Gelen Seni Soruyor Korktun mu sevmekten güçsüz görünmekten vazgeç vazgeçmekten kaderin böyle Her şey değişmeden suçu hafifletsen Çokta sevilmezsen zorlama öyle Gitmekte tabi ki kendi tercihin *** Kalan gücüyle elin teninde Hayat devam ediyor Nasıl bir aşksa hala benimle Gelen seni soruyor *** Kalan gücüyle elin teninde Hayat devam ediyor olan bana oluyor *** Gitmekte tabi ki kendi tercihin Kalan gücüyle elin teninde Hayat devam ediyor

Kocaman Öpüyorum Soran sorana bak seni bana Konuşmama hakkımı kullanıyorum Son bir kıyak bu da benden sana Kocaman kocaman öpüyorum *** Kaptırmak mı anlayacaksın Senin gibi birisine düş de gör Sen insanın ömrünü yersin Son nefesine kadar tüketirsin *** Kaptırmak mı anlayacaksın Senin gibi birisine düş de gör Sen insanın ömrünü yersin Son nefesine kadar tüketirsin *** Şimdi sen düşün taşın İkinci bir şans daha tanımıyorum Aynı hatayı ikilemem ben Seni bir daha görmek istemiyorum *** Soran sorana bak seni bana Konuşmama hakkımı kullanıyorum Özgürsün şimdi sen Kafana göre takıl dönmüyorum *** Soran sorana bak seni bana Konuşmama hakkımı kullanıyorum Son bir kıyak bu da benden sana Kocaman kocaman öpüyorum

Biz Mi Ayrıldık? Bence tekrar sevmeyi denemelisin (denemelisin) İçindekini dışından söylemelisin sen Şöyle karşıma geçip elin elimde sevinmelisin Yaptığım acı kahveyi denemelisin sen *** Ben unutmuyorm sen unutsan da Yalan olsan da doğru olsan da Seninim daha ne diyeyim *** Biz mi ayrıldık? hiç alakası yok Sen ne dersen de ;başka şansın da yok *** Biz mi ayrıldık? hiç bir faydası yok Zannedersem de başka kalbin de yok *** Bence tekrar sevmeyi denemelisin (denemelisin) İçindekini dışından söylemelisin sen *** Ben unutmuyorm sen unutsan da Yalan olsan da doğru olsan da Seninim daha ne diyeyim *** Biz mi ayrıldık? hiç alakası yok Sen ne dersen de ;başka şansın da yok *** Biz mi ayrıldık? hiç bir faydası yok Zannedersem de başka kalbin de yok *** Biz mi ayrıldık??hiç bir faydası yok Zannedersem de başka kalbin de yok

Elveda Hani biz aşkı senle yaşayan bir çift gözdük Ne oldu bu halimizi ikiye böldük Acıtan sen değilsin tek hata yalnız bende Böylesi canımdan çok sevmekti *** Sen değil miydin bana aşk emek ister diyen Ben değil miydim sana kalbiyle suçsuz gelen Şimdi vazgeçtin yani bunu mu söylüyorsun Sen de çok ne sevdin biliyorsun *** Elveda diyemem sana Sen bitir en doğru buysa Ben yapamam gücüm yok buna Kalbim de seni saklarım Hayallerimle yaşarım Benim için üzülme..