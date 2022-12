Bazılarına güvenilmez Onlardan biriymişsin Beni acılara çiviledin Her kötülüğü de yapabilirsin *** Bazılarına güvenilmez Onlardan biriymişsin Beni yalnızlığa kilitledin Her kötülüğü de yapabilirsin *** Aşk kör etti gözümü Gerçeği göremedim *** Güldüğünde yalanmış sarılmalarında Sevdiğinde yalanmış sevişmelerinde Bana gelişlerin acılarından kaçışınmış Seviyorum deyişin ağız alışkanlığıymış

Bazılarına güvenilmez, onlardan biriymişsin Beni acılara çiviledin, her kötülüğü de yapabilirsin Bazılarına güvenilmez, onlardan biriymişsin Beni yalnızlığa kilitledin, her kötülüğü de yapabilirsin *** Aşk kör etti gözümü Gerçeği göremedim *** Güldüğün de yalanmış, sarılmaların da Sevdiğin de yalanmış, sevişmelerin de Bana gelişlerin acılarından kaçışınmış Seviyorum deyişin ağız alışkanlığınmış *** Güldüğün de yalanmış, sarılmaların da Sevdiğin de yalanmış, sevişmelerin de Bana gelişlerin acılarından kaçışınmış Seviyorum deyişin ağız alışkanlığınmış *** Seviyorum deyişin ağız alışkanlığınmış *** Bazılarına güvenilmez, onlardan biriymişsin Beni acılara çiviledin, her kötülüğü de yapabilirsin Aşk kör etti gözümü Gerçeği göremedim *** Güldüğün de yalanmış, sarılmaların da Sevdiğin de yalanmış, sevişmelerin de Bana gelişlerin acılarından kaçışınmış Seviyorum deyişin ağız alışkanlığınmış *** Güldüğün de yalanmış, sarılmaların da Sevdiğin de yalanmış, sevişmelerin de Bana gelişlerin acılarından kaçışınmış Seviyorum deyişin ağız alışkanlığınmış *** Seviyorum deyişin ağız alışkanlığınmış