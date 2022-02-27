Git Şarkı Sözleri
Bengü Git şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bengü Git şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Git sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Pişmanlık olmasın verdiğin karar
Kalbinden geçen her neyse yap
Ne söylesem neye yarar
Ne söylesem neye yarar
Git yüreğinin götürdüğü yere git
***
Beni avutacak hatıran var
Seni yaşatacak her dem yıllar
Yolun açık olsun verdiysen karar
Hasretinin çağırdığı yere git
***
Ne söylesem neye yarar
Ne söylesem neye yarar
Git yüreğinin götürdüğü yere git
***
Bir kez daha düşün yol ayrımında
Bir kez daha düşün son adımında
Git, ne olur git
Ne sende, ne bende kalmasın ümit
Git, ne olur git
Yüreğinin götürdüğü yere git
***
Her hasretin sonunda bir ümit var
Seni yaşatacak her dem yıllar
Yolun açık olsun verdiysen karar
Hasretinin çağırdığı yere git
***
Ne söylesem neye yarar
Ne söylesem neye yarar
Git yüreğinin götürdüğü yere git
***
Bir kez daha düşün yol ayrımında
Bir kez daha düşün son adımında
Git, ne olur git
Ne sende, ne bende kalmasın ümit
Git, ne olur git
Yüreğinin götürdüğü yere git