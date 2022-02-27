Güller yanıyor, kalbim kanıyor Yarsız geçiyor bu bahar *** Sevdiğim çiçeğim her şeyim Ben senin canına köleyim Öleyim bir iste sen ben bin vereyim Seveyim bırak seni çok seveyim *** Gömeyim başka aşkları çok derinlere Bir tek sen, senin için de ben *** Sesiz ve gizlice akıyor Bu yanmış hayallerin akı Soğutmuyor kalbimi İçin için ağlayan günahları *** Güller yanıyor, kalbim kanıyor Yarsız geçiyor bu bahar Günler bitiyor, ömrüm geçiyor İçim kanıyor bu bahar