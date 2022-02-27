Günaydın Şarkı Sözleri
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Bir umutsun, ne güzelsin
Beni sevdin biliyorum
Kalbim sana çarptı
Heyecandan ölüyorum
***
Yüzünü göreli, içim açılalı
Abayı yakalı, derdim şifalı
***
Dilimin ucuna, yüreğe yazılı
Bilirim ikimiz de sevdalı
***
Bir daha hisseder miyim diyordum böyle bir aşkı
Uyanıp gündüze gülerek diyebilmekmiş günaydın
Hele bir yanıma uzanıp uyu da, uzaklar olur yakın
Kötü günler geride kaldı artık güldü bana bahtım.