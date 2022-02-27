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Bengü Günaydın Günaydın Bir umutsun, ne güzelsin Beni sevdin biliyorum Kalbim sana çarptı Heyecandan ölüyorum *** Yüzünü göreli, içim açılalı Abayı yakalı, derdim şifalı *** Dilimin ucuna, yüreğe yazılı Bilirim ikimiz de sevdalı *** Bir daha hisseder miyim diyordum böyle bir aşkı Uyanıp gündüze gülerek diyebilmekmiş günaydın Hele bir yanıma uzanıp uyu da, uzaklar olur yakın Kötü günler geride kaldı artık güldü bana bahtım. Tüm Şarkıları