Yakışmadı bize bu ayrılık, sen ne dersen de Yemin ederim söyleyemedim daha kimse bilmiyor Ben istedim ki sadece ikimize dönsün bu dünya Yemin ederim sensiz gözüme uyku girmiyor *** Atalım içimize susalım gitsin Bütün öfkemizi yakalım bitsin Ortada bir durum yok onarılmaz Yeter ki gurur bizi terk etsin *** Biz ayrı yara bere içinde kalırız haberin olsun Yeter ki bir arada olalım isterse dünya dursun Bu aşk böyle yarım kalamaz, bana güven hiçbir şey olmaz Yerin sonsuza kadar benim yanım olsun *** Biz ayrı yara bere içinde kalırız haberin olsun Yeter ki bir arada olalım isterse dünya dursun Bu aşk böyle yarım kalamaz, bana güven hiçbir şey olmaz Yerin sonsuza kadar benim yanım olsun