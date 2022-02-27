Anlatacaklarım Var Şarkı Sözleri
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Yakışmadı bize bu ayrılık, sen ne dersen de
Yemin ederim söyleyemedim daha kimse bilmiyor
Ben istedim ki sadece ikimize dönsün bu dünya
Yemin ederim sensiz gözüme uyku girmiyor
***
Atalım içimize susalım gitsin
Bütün öfkemizi yakalım bitsin
Ortada bir durum yok onarılmaz
Yeter ki gurur bizi terk etsin
***
Biz ayrı yara bere içinde kalırız haberin olsun
Yeter ki bir arada olalım isterse dünya dursun
Bu aşk böyle yarım kalamaz, bana güven hiçbir şey olmaz
Yerin sonsuza kadar benim yanım olsun
***
Biz ayrı yara bere içinde kalırız haberin olsun
Yeter ki bir arada olalım isterse dünya dursun
Bu aşk böyle yarım kalamaz, bana güven hiçbir şey olmaz
Yerin sonsuza kadar benim yanım olsun